Ngã lòng cùng tình cũ một đêm nồng nàn trước ngày đi lấy vợ, đêm tân hôn ngay phút lâng lâng tôi rợn người khi nghe một giọng 'lạ'

Tâm sự 27/01/2023 18:22

Biết tôi sắp lấy vợ, Ngân lại tìm đến tôi và muốn đêm cuối để chia tay, Trước vẻ nóng bỏng, lơi lả của Ngân, tôi cũng ngã lòng. Chúng tôi đã có một đêm chia tay điên cuồng trong khách sạn.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, đang mở một văn phòng luật, công việc khá tốt. Tôi và Ngân quen nhau ở quán bar, Ngân là con nhà khá giả. 2 năm yêu Ngân, tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Nhưng khi tôi đưa Ngân về ra mắt gia đình, mẹ tôi kịch liệt phản đối. Mẹ tôi nói Ngân chỉ được cái mặt xinh chứ không được nước gì: không nghề nghiệp, lười biếng, vụng về, ăn nói lấc cấc...

Thời gian đó, tôi thực sự rất khó xử giữa bên tình và bên hiếu. Bên này thì mẹ tôi tuyệt thực. Bên kia thì Ngân đòi tự tử. Cuối cùng, tôi đành nghe lời mẹ, nói lời chia tay với Ngân. Điều đó khiến Ngân rất đau khổ.

Sau thời gian đấy, Ngân thường xuyên "khủng bố" tôi. Cô ấy gọi điện thoại, nhắn tin liên tục, lúc thì nói nhớ nhung, lúc thì nói căm hận, trách móc tôi. Tôi cũng đành nói những lời có cánh để tránh cô ấy làm việc dại dột. Tôi tưởng Ngân sẽ nguôi ngoai theo thời gian.

Ngã lòng cùng tình cũ một đêm nồng nàn trước ngày đi lấy vợ, đêm tân hôn ngay phút lâng lâng tôi rợn người khi nghe một giọng 'lạ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6 tháng sau đó, cô tôi giới thiệu để tôi quen biết với Quỳnh - một cô gái làm văn phòng trẻ trung, xinh đẹp, tính cách lại hiền lành nên mẹ tôi ưng lắm. Sau vài lần gặp gỡ, tôi với Quỳnh cũng hợp ý nên nhanh chóng đi đến kết hôn.

Biết tôi sắp lấy vợ, Ngân lại tìm đến tôi và muốn đêm cuối để chia tay, Trước vẻ nóng bỏng, lơi lả của Ngân, tôi cũng ngã lòng. Chúng tôi đã có một đêm chia tay điên cuồng trong khách sạn. Rồi tôi yên tâm làm đám cưới với Quỳnh. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc, vui mừng của hai gia đình. Nhìn vẻ xinh đẹp của vợ mới cưới, tôi cảm thấy thỏa mãn và có vẻ chờ mong đêm tân hôn để "động phòng" lần đầu với vợ trẻ.

 

Đêm tân hôn, tôi mệt nhoài sau một ngày phải liên tục đi xa, đón khách, mời rượu. Tôi nằm trên giường lim rim mắt, chờ Quỳnh tắm gội. Khi đang nằm nghỉ thì tôi giật nảy mình khi nghe thấy một giọng nói lả lởi, nũng nịu đến "bủn rủn".

Đáng sợ, giọng nói đó lại không phải của vợ tôi. Đó là giọng nói của Ngân, người tình cũ của tôi.

Mở mắt, tôi thấy Quỳnh cầm điện thoại, đứng trước đầu giường với ánh mắt đầy căm phẫn. Sau giọng Ngân là giọng tôi phát ra từ điện thoại nghe rõ mồn một. Tôi không tiếc lời ca ngợi vẻ nóng bỏng, ngọt ngào của Ngân và sau đó chỉ còn là 1 chuỗi âm thanh ám muội.

Hóa ra, trong lần gặp gỡ "chia tay tình cũ", đầy nóng bỏng trước khi cưới Ngân đã ghi âm hết đoạn hội thoại của chúng tôi. Vào đúng đêm tân hôn thì Ngân gửi đoạn ghi âm đó cho Quỳnh.

Không chỉ đoạn ghi âm này, Ngân còn gửi cho Quỳnh cả tá những hình ảnh giường chiếu, ảnh kỷ niệm lúc chúng tôi còn yêu nhau. Tôi không ngờ Ngân lại làm chuyện này để phá chuyện hôn nhân của tôi.

Ngã lòng cùng tình cũ một đêm nồng nàn trước ngày đi lấy vợ, đêm tân hôn ngay phút lâng lâng tôi rợn người khi nghe một giọng 'lạ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là ngay trong đêm tân hôn, Quỳnh đã bỏ về nhà ngoại, dù tôi có cầu xin, van nài thế nào. Những hôm sau đó, Quỳnh cương quyết đòi ly hôn vì cho rằng tôi không thật lòng yêu cô ấy.

Mấy hôm vừa rồi, tôi sang nhà ngoại xin đón Quỳnh về và hứa cắt đứt liên lạc với Ngân. Tôi cũng nói rõ là vì lúc đó Ngân kích động, đòi tự tử nên tôi mới nói vậy. Nhưng vợ và gia đình vợ có vẻ không tin tôi. Họ cho rằng tôi đang lừa gạt họ. Giờ tôi phải làm gì đây mọi người ơi?

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