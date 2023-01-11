Chồng đi công tác nên rủ cô bạn thân đến nhà ngủ cùng, nửa đêm mơ màng cảm giác có bàn tay sờ soạng vào người, tỉnh giấc thì sốc khi phát hiện chủ nhân

Tâm sự 11/01/2023 08:18

Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác vắng nhà 1 tuần. Ở nhà một mình buồn tẻ và cũng hơi sợ hãi nên tôi đã rủ Thu đến ngủ cùng.

Tôi và Thu chơi thân với nhau cũng ngót chục năm nay rồi, từ khi còn là những cô sinh viên ngây thơ ngồi trên ghế nhà trường. Trải qua vài mối tình, cuối cùng tôi kết hôn vào năm ngoái. Còn Thu sau khi yêu đương với mấy người, hiện tại nó vẫn độc thân. Dù có nhiều chuyện xảy ra và có nhiều thứ đã thay đổi nhưng tình bạn của chúng tôi thậm chí còn thân thiết và gắn bó hơn ngày trước.

Thu đối xử với tôi tốt vô cùng, thậm chí còn tốt hơn cả anh chị em ruột. Tôi gặp khó khăn gì nó cũng sẵn sàng dốc ruột gan để giúp đỡ. Hễ có chuyện không vui, tôi đều tìm đến nó tâm sự và nó không bao giờ từ chối cả. Nhiều khi tôi nói đùa rằng, nếu như nó là đàn ông thì thật tốt. Đời này tìm được một người đàn ông đối xử với tôi như nó thì chẳng còn mong ước gì hơn.

Hôm vừa rồi chồng tôi đi công tác vắng nhà 1 tuần. Ở nhà một mình buồn tẻ và cũng hơi sợ hãi nên tôi đã rủ Thu đến ngủ cùng. Tôi và chồng vẫn chưa sinh con, theo kế hoạch là 2 năm nữa chúng tôi mới sinh em bé.

Tôi và Thu cùng nấu nướng, ăn tối xong hai đứa lên giường nằm xem phim, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới bể rồi tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Trong khi lơ mơ ngủ tôi thấy trên người có cảm giác là lạ. Định thần lại tôi bàng hoàng khi nhận ra có một bàn tay đang thò vào trong áo ngủ của mình.

Chồng đi công tác nên rủ cô bạn thân đến nhà ngủ cùng, nửa đêm mơ màng cảm giác có bàn tay sờ soạng vào người, tỉnh giấc thì sốc khi phát hiện chủ nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực sự lúc ấy tôi rất sốc và có phần sợ hãi. Người ngủ trên giường cùng tôi chỉ có Thu chứ không còn ai khác. Nếu là những hành động ôm ấp bình thường thì cũng chẳng có gì đáng nói, vì giữa chúng tôi rất thân thiết. Nhưng việc thò tay vào áo ngủ tôi và sờ soạng thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Khi đôi bàn tay ấy định lần lên vùng ngực của tôi thì tôi thật sự không thể im lặng được nữa. Tôi bật dậy, 2 đứa bốn mắt nhìn nhau đều thấy những cảm xúc bàng hoàng khiếp hãi trong mắt người còn lại.

Thu cúi gằm mặt một lúc lâu, cuối cùng nó ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt tôi gằn từng chữ: “Thực ra tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Tớ là người đồng tính…”. Dù đã đoán được phần nào nhưng cho tới khi chính miệng Thu thú nhận thì tôi vẫn không khỏi ngây ngẩn choáng váng.

Chồng đi công tác nên rủ cô bạn thân đến nhà ngủ cùng, nửa đêm mơ màng cảm giác có bàn tay sờ soạng vào người, tỉnh giấc thì sốc khi phát hiện chủ nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi thật sự không biết phải nói hay làm gì, chỉ thấy thương Thu và thương cho tình cảm đơn phương bao lâu nay của nó. Tôi không hề thấy ghê sợ hay có ý muốn xa lánh Thu, thậm chí đêm ấy tôi còn ôm chặt lấy nó, 2 đứa tôi bật khóc vì bất lực trước những điều không thể làm chủ.

 

Nhà nghèo nhắm mắt cưới vợ già hơn 5 tuổi, đêm tân hôn vừa ôm vợ lăn lộn trên giường thì nghe tiếng 'uỳnh' lớn khiến cả 2 sợ ngây người

Nhà nghèo nhắm mắt cưới vợ già hơn 5 tuổi, đêm tân hôn vừa ôm vợ lăn lộn trên giường thì nghe tiếng 'uỳnh' lớn khiến cả 2 sợ ngây người

Dù hai đứa lớn tuổi cả rồi nhưng chúng tôi đều ít kinh nghiệm tình trường, thời gian quen nhau không dài chỉ có 5 tháng nên đêm tân hôn chúng tôi mới chính thức thuộc về nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 29 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 59 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 14 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng