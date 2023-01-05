Chiều lòng uống cùng bà chủ giàu có ly rượu, đến mờ sáng tỉnh dậy hoảng hốt vì trên người 'trần trụi' không mảnh vải

Bà chủ cho tôi rất nhiều tiền, biết bà đã li hôn chồng, nên tôi không cần đắn đo, tình nguyện “phục vụ” cho bà bất cứ khi nào bà gọi.

22 tuổi tôi đã có 4 năm vác cưa, bào theo bố đi ăn cơm thiên hạ. Có tuổi trẻ, có sức khỏe lại sáng dạ nên chẳng mấy mà tôi học được nghề của bố truyền dạy, để rồi nhiều hôm bố bận lo cho mẹ, tôi đã có thể thay bố làm tiếp công việc của bố. Mẹ sau cơn bệnh, sức khỏe rất yếu, vả lại bố cũng đã có tuổi nên tôi xin bố ở nhà với mẹ, có việc gần trong làng, trong xóm thì nhận làm, còn cho phép tôi theo đội thợ nhận công trình ở xa. Bố ủng hộ ý định của tôi, bố còn cẩn thận gửi gắm tôi cho mấy chú, mấy anh trong đội bảo ban, kèm cặp thêm thay bố nữa.

Tiếng lành đồn xa, để rồi khi tôi bước vào tuổi 23, đội thợ mộc của làng mà bấy lâu nay tôi gắn bó may mắn nhận được một công trình hoành tráng đó là hoàn thiện toàn bộ phần kiến trúc bằng gỗ cho ngôi nhà 3 tầng để ở và ngôi nhà 5 tầng để làm khách sạn của một bà chủ mới phất lên nhờ bán đất. Ảnh minh họa: Internet Tôi không biết bà chủ bao nhiêu tuổi, nhưng con gái lớn của bà đã có chồng nên tôi đoán chắc bà cũng phải gần 50. Tuy vậy bà khéo giấu tuổi thật bằng son phấn, bằng thời trang sành điệu và nhất là nụ cười luôn thường trực trên môi cùng đôi mắt lá răm ươn ướt đưa đẩy rất tình. Bà chủ có vẻ quý mến tôi, bởi mặc dù tôi trẻ nhất đội, tay nghề cũng chưa sánh được với các chú, các anh nhưng bà hay hỏi ý kiến tôi, có khi bà còn gọi tôi lên phòng riêng của bà, ôm vai tôi, thủ thỉ hỏi tôi bà chọn hoa văn cho món đồ gỗ đó đã hợp lí chưa?

Thú thật bà chủ giàu có, cao sang lại lớn tuổi, nhưng sự đụng chạm tế nhị của bà vào người tôi vẫn khiến trái tim chưa một lần yêu của tôi lỗi nhịp… Cả đội thợ được thưởng tiền khi ngôi nhà của bà chủ hoàn thiện, riêng tôi buổi chiều muộn bà cho người gọi tôi đến sửa một vài chi tiết bà chưa ưng. Tôi mang đồ nghề đầy đủ nhưng bà chủ chẳng sai làm gì mà lại đóng hết cổng, cửa nhà rồi mời tôi dùng bữa tiệc nhẹ cùng bà. Tôi cố tình từ chối, nói là đã ăn cơm cùng đội thợ, nhưng bà tha thiết quá tôi phải chiều lòng bà cạn ly rượu mà bà bảo rằng rượu khai vị, ngọt và không bao giờ say… Ảnh minh họa: Internet Mãi mờ sáng tôi mới tỉnh giấc, bên cạnh tôi là bà chủ đang ôm chặt lấy tôi ngủ ngon lành trong tư thế cả hai không mảnh vải che thân… Bà chủ cho tôi rất nhiều tiền, biết bà đã li hôn chồng, nên tôi không cần đắn đo, tình nguyện “phục vụ” cho bà bất cứ khi nào bà gọi. Đang tiến hành nốt công việc ở khách sạn cho bà chủ thì tôi đổ bệnh. Tôi sốt cả tháng trời, bộ phận nhạy cảm của tôi có dấu hiệu mưng mủ, đau nhức khiến tôi phải nhập viện. Tôi tá hỏa khi bác sĩ thông báo tôi mắc bệnh lậu do quan hệ tình dục không an toàn! Còn bà chủ từ khi biết tôi bệnh, bà làm ngơ như chưa hề quen tôi. Mấy tháng làm người tình của bà chủ, tiền bà cho không đủ để tôi chữa bệnh…

Bạn trai cắt đứt liên lạc khi biết tôi mang thai, hôm đi qua cổng nhà anh thì chết điếng khi nhìn cảnh tượng bên trong Hôm qua cô bạn thân sang chơi, tôi cứ đòi cô ấy đưa qua nhà Quang tìm gặp anh ta một lần. Hết cách với tôi, cô ấy đành đồng ý. Đến cổng nhà Quang, đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể tin nổi.

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