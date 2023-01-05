Chiều lòng uống cùng bà chủ giàu có ly rượu, đến mờ sáng tỉnh dậy hoảng hốt vì trên người 'trần trụi' không mảnh vải

Tâm sự 05/01/2023 10:34

Bà chủ cho tôi rất nhiều tiền, biết bà đã li hôn chồng, nên tôi không cần đắn đo, tình nguyện “phục vụ” cho bà bất cứ khi nào bà gọi.

22 tuổi tôi đã có 4 năm vác cưa, bào theo bố đi ăn cơm thiên hạ. Có tuổi trẻ, có sức khỏe lại sáng dạ nên chẳng mấy mà tôi học được nghề của bố truyền dạy, để rồi nhiều hôm bố bận lo cho mẹ, tôi đã có thể thay bố làm tiếp công việc của bố.

Mẹ sau cơn bệnh, sức khỏe rất yếu, vả lại bố cũng đã có tuổi nên tôi xin bố ở nhà với mẹ, có việc gần trong làng, trong xóm thì nhận làm, còn cho phép tôi theo đội thợ nhận công trình ở xa. Bố ủng hộ ý định của tôi, bố còn cẩn thận gửi gắm tôi cho mấy chú, mấy anh trong đội bảo ban, kèm cặp thêm thay bố nữa.

Tiếng lành đồn xa, để rồi khi tôi bước vào tuổi 23, đội thợ mộc của làng mà bấy lâu nay tôi gắn bó may mắn nhận được một công trình hoành tráng đó là hoàn thiện toàn bộ phần kiến trúc bằng gỗ cho ngôi nhà 3 tầng để ở và ngôi nhà 5 tầng để làm khách sạn của một bà chủ mới phất lên nhờ bán đất.

Chiều lòng uống cùng bà chủ giàu có ly rượu, đến mờ sáng tỉnh dậy hoảng hốt vì trên người 'trần trụi' không mảnh vải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết bà chủ bao nhiêu tuổi, nhưng con gái lớn của bà đã có chồng nên tôi đoán chắc bà cũng phải gần 50. Tuy vậy bà khéo giấu tuổi thật bằng son phấn, bằng thời trang sành điệu và nhất là nụ cười luôn thường trực trên môi cùng đôi mắt lá răm ươn ướt đưa đẩy rất tình. Bà chủ có vẻ quý mến tôi, bởi mặc dù tôi trẻ nhất đội, tay nghề cũng chưa sánh được với các chú, các anh nhưng bà hay hỏi ý kiến tôi, có khi bà còn gọi tôi lên phòng riêng của bà, ôm vai tôi, thủ thỉ hỏi tôi bà chọn hoa văn cho món đồ gỗ đó đã hợp lí chưa?

Thú thật bà chủ giàu có, cao sang lại lớn tuổi, nhưng sự đụng chạm tế nhị của bà vào người tôi vẫn khiến trái tim chưa một lần yêu của tôi lỗi nhịp… Cả đội thợ được thưởng tiền khi ngôi nhà của bà chủ hoàn thiện, riêng tôi buổi chiều muộn bà cho người gọi tôi đến sửa một vài chi tiết bà chưa ưng. Tôi mang đồ nghề đầy đủ nhưng bà chủ chẳng sai làm gì mà lại đóng hết cổng, cửa nhà rồi mời tôi dùng bữa tiệc nhẹ cùng bà. Tôi cố tình từ chối, nói là đã ăn cơm cùng đội thợ, nhưng bà tha thiết quá tôi phải chiều lòng bà cạn ly rượu mà bà bảo rằng rượu khai vị, ngọt và không bao giờ say…

Chiều lòng uống cùng bà chủ giàu có ly rượu, đến mờ sáng tỉnh dậy hoảng hốt vì trên người 'trần trụi' không mảnh vải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mãi mờ sáng tôi mới tỉnh giấc, bên cạnh tôi là bà chủ đang ôm chặt lấy tôi ngủ ngon lành trong tư thế cả hai không mảnh vải che thân… Bà chủ cho tôi rất nhiều tiền, biết bà đã li hôn chồng, nên tôi không cần đắn đo, tình nguyện “phục vụ” cho bà bất cứ khi nào bà gọi.

Đang tiến hành nốt công việc ở khách sạn cho bà chủ thì tôi đổ bệnh. Tôi sốt cả tháng trời, bộ phận nhạy cảm của tôi có dấu hiệu mưng mủ, đau nhức khiến tôi phải nhập viện. Tôi tá hỏa khi bác sĩ thông báo tôi mắc bệnh lậu do quan hệ tình dục không an toàn! Còn bà chủ từ khi biết tôi bệnh, bà làm ngơ như chưa hề quen tôi. Mấy tháng làm người tình của bà chủ, tiền bà cho không đủ để tôi chữa bệnh…

Bạn trai cắt đứt liên lạc khi biết tôi mang thai, hôm đi qua cổng nhà anh thì chết điếng khi nhìn cảnh tượng bên trong

Bạn trai cắt đứt liên lạc khi biết tôi mang thai, hôm đi qua cổng nhà anh thì chết điếng khi nhìn cảnh tượng bên trong

Hôm qua cô bạn thân sang chơi, tôi cứ đòi cô ấy đưa qua nhà Quang tìm gặp anh ta một lần. Hết cách với tôi, cô ấy đành đồng ý. Đến cổng nhà Quang, đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể tin nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 56 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 26 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích