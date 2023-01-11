Đêm đầu ở nhà chồng trời mưa to gió lớn, trong lúc tôi ra đóng cửa sổ thì vô tình thấy chồng làm một việc mà chỉ muốn lập tức ly hôn

Trong lúc chồng dọn dẹp bên dưới, tôi lên phòng đi tắm thì thấy trời mưa to gió lớn, tôi chạy lại để đóng cửa sổ.

Tôi và chồng sinh ra trong hoàn cảnh khác biệt nhau. Bản thân tôi là con nhà nghèo còn anh là trai giàu có. Gia đình anh ở trong một căn biệt thự to, còn có cả đất cho thuê. Nói chung, hàng tháng riêng tiền cho thuê nhà cũng cả trăm triệu nên bố mẹ anh thường chiều chuộng con trai lắm. Tôi nghe nói, từ nhỏ khi anh đòi thứ gì thì ông bà đều đáp ứng. Chính vì điều này mà khi yêu, tôi có phần e ngại về sự khác biệt đó bởi từ tuổi thơ tôi đã phải sống tằn tiện vì khó khăn kinh tế. Nhưng anh luôn động viên tôi đừng nghĩ đến vấn đề tiền bạc, anh chỉ mong sớm học ra trường để được cưới tôi. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh rất để ý chăm sóc tôi. Tan sở là anh đến đón tôi đi ăn và mua cho tôi nhiều quà cáp vào những dịp lễ Tết. Mỗi lần đi trung tâm thương mại, anh đều đưa tôi đến cửa hàng thời trang và nước hoa để mua đồ tặng tôi. Bạn bè ai cũng phát ghen vì tôi có người yêu vừa giàu có lại chiều chuộng.

Bố mẹ tôi cũng rất ưng con rể tương lai, ông bà mong tôi thoát ly khỏi làng để có cuộc đời sung sướng. Nhưng bản thân tôi dù yêu anh nhưng luôn có cảm giác bất an trong lòng. Tôi sợ nhất cảnh tiền chẳng phải của mình, nhỡ một ngày nào đó "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" thì tôi thành trắng tay. Ảnh minh họa: Internet Với tôi, những gì mình làm kiếm ra được mới bền vững, mới là của mình nên tôi rất rạch ròi trong chuyện tiền nong. Đôi lúc anh còn đưa tiền cho tôi tiêu nhưng tôi chẳng bao giờ nhận. Anh nói khi cưới nhau thì bố mẹ sẽ cho một căn nhà riêng nên không phải lo lắng về chuyện nhà cửa. Ngoài ra, ông bà còn cho của hồi môn 1 tỷ để hai vợ chồng phòng thân.

Yêu nhau khoảng 1 năm thì tôi phát hiện anh có tính rất hay khoe khoang, phô trương và lại còn hiếu thắng. Có những chuyện anh vừa nói với tôi xong, hôm sau tôi đã thấy những người bạn xung quanh tôi đều biết hết rồi. Mỗi lần anh nhắc đến chuyện kết hôn thì tôi đều né tránh, nhưng bố mẹ tôi cứ thúc giục. Ông bà nói con người ai cũng có khuyết điểm, nên nhìn vào mặt tốt của nhau mà sống. Sau nhiều lần thuyết phục thì tôi cũng đồng ý đám cưới. Đúng như những gì chồng nói, trong hôn lễ, bố mẹ chồng lên sân khấu tặng cho chúng tôi sổ đỏ căn nhà mới và thẻ ngân hàng. Họ hàng và bạn bè vui mừng vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Vì bạn bè đông đúc nên hai vợ chồng tôi phải tiếp khách đến tận tối muộn. Khoảng 11h giờ đêm, chồng tôi tiễn những người bạn nhậu cuối cùng về, lúc này tôi mới được nghỉ ngơi. Trong lúc chồng dọn dẹp bên dưới, tôi lên phòng đi tắm thì thấy trời mưa to gió lớn, tôi chạy lại để đóng cửa sổ. Ai ngờ từ trên nhìn xuống, tôi thấy chồng xách mấy bọc vứt sang cửa nhà hàng xóm bên cạnh. Tôi sững sờ không hiểu sao anh lại làm như vậy, tôi chạy xuống hỏi thì anh trả lời rằng sáng nay trước khi đi rước dâu, anh và bà hàng xóm bên cạnh cãi nhau to về chuyện xe cộ để lấn sang cửa nhà họ, giờ anh nhằm lúc họ đóng cửa vứt rác sang đó. Ảnh minh họa: Internet Nghe xong tôi càng choáng hơn với cách giải thích tỉnh bơ của chồng, tôi tức giận nói anh không được làm chuyện thiếu tư cách như vậy. Lúc này, chồng tôi như hiểu ra được gì đó, anh xin lỗi tôi và hứa sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Anh cũng nói do uống hơi nhiều nên không làm chủ được bản thân. Nhưng tôi cứ nghĩ đến việc làm của anh lại thấy thấp hèn kinh khủng. Tôi bỗng dưng muốn ly hôn với anh. Hãy cho tôi một lời khuyên, tôi có nên tiếp tục sống với người chồng như vậy không? Tôi rất sợ bản tính kiêu ngạo, hiếu thắng trong anh mà không từ bỏ thì sau này cuộc sống hôn nhân của tôi cũng khó mà vui vẻ được.

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