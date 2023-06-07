Trước khi kết hôn, Hương và chồng cũng có quãng thời gian yêu nhau hơn 1 năm. Đặc biệt, "chuyện ấy" lúc chưa cưới của vợ chồng trẻ này rất hòa hợp. Thậm chí, chồng Hương còn thường xuyên đòi vào nhà nghỉ để gặp nhau. Thế mà khi về cùng 1 nhà, mọi chuyện lại thay đổi quá chóng vánh.

Kết hôn đã 9 tháng nhưng Hương không thấy hạnh phúc. Ngược lại, lúc nào cô cũng cảm nhận rõ, cuộc sống gia đình không mấy trọn vẹn như nhiều người mới cưới khác vì chồng cô mất hứng thú tình dục.

Nhiều lần bị chồng mất hứng thú tình dục "bỏ đói" "chuyện ấy" khiến Hương rất tủi thân và đau khổ, vì anh cứ biểu hiện không muốn ân ái. Hoặc nhiều khi thấy vợ đòi hỏi quá, anh miễn cưỡng chiều vợ cho xong chuyện nhưng không mấy vui vẻ. Điều này khiến Hương cảm giác như đang xin xỏ chồng bố thí làm “chuyện ấy”.

Sau đám cưới, chồng Hương không may bị tai nạn giao thông. Tai nạn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng từ một người điềm đạm, yêu chiều vợ con, anh trở nên thất thường, dễ nổi nóng. Nhất là “chuyện ấy” giữa vợ chồng cô cứ thưa dần và không còn cảm giác hòa hợp khi gần gũi.

Lâu dần, Hương cũng kìm nén lòng mình mà chẳng đến bên chồng “gạ yêu”. Nhận thấy tình cảnh đáng báo động của gia đình mình, Hương cũng có nhu cầu như bao người phụ nữ khác nên quyết định tìm cách để chồng thay đổi. Ban đầu cô đề nghị anh khám xem sức khỏe có vấn đề gì không mà chuyện ấy và tính cách thay đổi. Song chồng cô quát chặn họng bảo anh chẳng hề bị sao cả, cũng chẳng yếu sinh lý. Chỉ là anh bỗng nhiên không hứng thú với “chuyện ấy”.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng cô bỏ ngoài tai lời vợ nói và thờ ơ. Quá bực bội khi thấy chồng lờ "chuyện ấy", Hương nhắc khéo lần nữa thì ngay lập tức anh nổi đóa lên mắng cô là "đồ đàn bà đê tiện". Nghe những lời chồng nói về chính người vợ ăn chung mâm, ngủ chung giường hàng ngày mà Hương sốc nặng và nước mắt cứ tuôn.

Ứng xử thế nào khi chồng hoặc vợ mất hứng thú tình dục?

Theo các bác sĩ tâm lý, mất hứng thú tình dục và lãnh cảm trong chuyện ấy là tình trạng thường gặp ở rất nhiều cặp đôi. Đó là khi tình cảm dành cho nửa kia có thể vẫn còn rất nhiều nhưng họ không hứng thú với "chuyện ấy". Nhiều thời điểm có thể dửng dưng với "chuyện ấy".

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên chứng mất hứng thú tình dục và lãnh cảm này. Và nếu ở trong hoàn cảnh ấy, tốt nhất bạn nên thông cảm, bình tĩnh lắng nghe chia sẻ của nửa kia để tìm hiểu lý do khiến vợ hoặc chồng bạn mất hứng thú với đời sống chăn gối như: mắc bệnh tật, tâm lý bất mãn, ở bẩn, đang gặp khủng hoảng sex, cuộc sống chăn gối quá nhạt nhẽo... Tất cả những lý do này khiến nửa kia chẳng còn hứng thú lúc “lên giường”.

Ảnh minh họa: Internet

Nói chung chỉ khi tìm được nguyên nhân gây lãnh cảm thì mới có thể áp dụng biện pháp khắc phục thành công và giúp bạn đời của mình tìm thấy ham muốn yêu đương trở lại. Nếu cần thiết, bạn có thể cùng người ấy đi thăm khám, chữa bệnh và ở bên chăm sóc nửa kia trong quá trình điều trị.

Tuyệt đối các chị em đừng bao giờ nghĩ tới giải pháp tạm thời khi chồng mất hứng thú tình dục, nguội lạnh ham muốn tình dục như: giải quyết nhu cầu sinh lý bên ngoài, buông xuôi, thủ dâm... Bởi tất cả những điều này đều quá tiêu cực và làm cho đời sống hôn nhân của chính bạn trầm trọng hơn. Lâu ngày, nó có thể tạo ra sự lệch pha mới và bóp chết mối quan hệ vợ chồng.

Bên cạnh đó, hãy trò chuyện, chia sẻ khéo léo để nửa kia hiểu “chuyện ấy” giữa 2 vợ chồng bao gồm những hành động: ôm, hôn, vuốt ve, ân ái... là một trong những hành động sống vô cùng mãnh liệt, tinh tế. Nếu không có quan hệ thể xác, vợ chồng không còn là vợ chồng đúng nghĩa nữa. Chính bởi thế, người bị mất hứng thú chăn gối vì bất cứ lý do gì cũng nên dần thể hiện sự thân thiện, hợp tác, cởi mở cùng vợ hoặc chồng của mình để tìm biện pháp khắc phục.