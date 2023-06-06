Chị em phụ nữ có cảm giác gì khi được người thương 'yêu bằng miệng'?

Trả lời vấn đề tế nhị này, chị Nguyễn Lan (29 tuổi) cho hay: “Ban đầu mình cũng thấy ngại và sợ hãi. Nhưng lâu dần lại thích và hào hứng lắm. Lần nào ân ái mà chồng bỏ qua đoạn này là mình không hài lòng bắt chồng phải làm cho bằng được. Có hôm, chồng “yêu” bằng miệng là mình đã “lên đỉnh” rồi.

Đấy là câu hỏi mà không ít đấng mày râu muốn được người phụ nữ mà mình yêu trả lời thật lòng. Có những người đàn ông họ “nghiện” quan hệ bằng miệng nhưng lại ngại nói ra với đối phương và không biết “yêu” như thế nào mới đúng cách?

Chia sẻ thêm về việc được chồng “yêu” bằng miệng, chị Minh Nguyệt còn cho biết cách này giúp chị có cảm giác rất thật. “Yêu” bằng miệng có thể kéo dài sự hưng phấn, thời gian của cuộc tình.

Còn chị Minh Nguyệt (Phú Thọ) bày tỏ: “Nói thật ai chẳng muốn chồng âu yếm bằng nhiều cách khác nhau. Tôi lại “nghiện” khoản đó. Cảm giác như chồng đang dành tất cả mọi thứ cho mình. Không chỉ có chồng mà mình cũng cần đền đáp xứng đáng, như vậy tâm lý hai bên mới thoải mái được. Nói chung vợ chồng tôi rất thích được “yêu” bằng miệng, chúng tôi còn thường xuyên chia sẻ với nhau những chuyện tế nhị”.

Thế nhưng, với chị Thanh Bình (32 tuổi) thì lại khác, chị chia sẻ rằng bản thân không cảm thấy thoải mái khi được chồng gần gũi theo cách đó. Chị cảm thấy xấu hổ, không quen khi chồng ngắm nghía và thám hiểm cơ thể mình. Có lần, chồng chị “yêu” bằng miệng, chị đã vô cùng sợ hãi. Bởi, với chị chỗ nhạy cảm này không sạch sẽ cho lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống chị Thanh Bình, chị Hoàng Hoa sợ bệnh tật khi được “yêu” bằng miệng. Chị đọc và tìm hiểu nhiều thông tin khi quan hệ bằng miệng sẽ bị bệnh về lợi và vòm họng. Vì vậy, mỗi khi chồng đề nghị “yêu” bằng miệng chị luôn từ chối và hầu hết không có hứng thú.

Từ những chia sẻ của không ít chị em phụ nữ, chuyên gia tâm lý Ánh Tuyết (Trung tâm tư vấn Linh Tâm) cho biết, chuyện ân ái và “yêu” như thế nào để thỏa mãn người bạn đời của mình thì không chỉ có đấng mày râu mà chị em phụ nữ cùng cần phải tìm hiểu. Tuy nhiên, việc “yêu” bằng miệng thì phụ nữ không cảm thấy thoải mái như đấng mày râu. Ngoại trừ những cô nàng mạnh bạo trong chuyện gối chăn còn đâu đa phần đều rụt rè khi được hỏi về việc “yêu” bằng miệng với bạn đời của mình.

Đúng như những gì mà người phụ nữ đã chia sẻ, họ đều lo sợ vấn đề vệ sinh và bệnh tật. Khi quan hệ bằng miệng, thì nước bọt của họ có thể đem virus vào cơ thể của “đối tác” thông qua đường niệu đạo, khi ấy các bệnh truyền nhiễm sẽ được đà tấn công. Vì vậy, cũng không ít phụ nữ né tránh quan hệ bằng miệng vì điều này.

Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều cánh mày râu nói rằng họ muốn quan hệ nhiều hơn một lần trong mỗi khi gần gũi. Tuy nhiên, khi không có cảm giác thoải mái, thỏa mãn, không nhận được sự phối hợp của người tình thì nhu cầu này sẽ nhanh chóng biến mất. Vậy nên, các đấng mày râu nên thăm dò ý kiến của người yêu hay vợ mình trước khi quan hệ bằng miệng. Nếu như vợ không thích, sợ hãi thì hãy “yêu” bằng cách khác. Còn vợ bật đèn đỏ thì cần “yêu” cuồng nhiệt để mang lại cảm xúc thăng hoa nhất cho bạn đời của mình.