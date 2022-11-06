Mới lên tiếng đòi đi dự tiệc cùng chồng, anh đã bực bội giáng cho tôi một cú sốc không thể đau điếng hơn

Tôi mở tủ đồ, tự nhìn một lúc rồi bật khóc vì câu nói của chồng cứ văng vẳng bên tai.

Chào Hướng Dương,

Sau khi sinh con thứ hai, cơ thể tôi rơi vào cảnh "khó bảo". Lúc đầu vì có sữa cho con bú nên tôi buộc phải ăn uống thật nhiều và rồi lên cân không kiểm soát được. Hiện tại, con tôi đã gần 2 tuổi nhưng tôi vẫn chưa thể lấy lại vóc dáng ban đầu. Tủ quần áo của tôi đã chất đầy những bộ đồ big size, những bộ váy trước kia đều không thể mặc được nữa.

2 năm nay, chuyện vợ chồng tôi cũng diễn ra rất thưa thớt. Một phần vì tôi tự ti bởi thân hình không mấy đẹp đẽ của mình, bởi những vết rạn chằng chịt trên bụng. Một phần vì chồng tôi liên tục than mệt nên không có nhu cầu.

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Hôm trước, chồng tôi đi dự tiệc cưới em họ. Tôi cũng đòi đi theo vì con đã lớn. Nào ngờ, anh bực bội gắt gỏng một câu: "Em tự xem lại mình đi. Béo như... Đi với em, anh xấu hổ lắm".

Câu nói của chồng khiến tôi chết đứng tại chỗ. Đêm đó, tôi mở tủ quần áo, lục lại những bộ đồ xưa cũ rồi tự khóc một mình. Hướng Dương ơi, chồng chán chồng chê vợ xấu, béo ú nhưng không hề nghĩ tôi vì sinh con cho anh mới thành thế này? Tôi tự ti, chán ngán cơ thể và những vết rạn ngang dọc trên bụng, trên đùi mình quá. Tôi phải làm gì để lấy lại cơ thể cũ và những vết rạn biến mất đây?

(medaukho...@gmail.com)

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