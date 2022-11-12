Mở miệng mượn tiền để làm ăn, thế nhưng đằng sau lưng tôi ông xã lại dùng số tiền dâng hết cho tình cũ khiến tôi tức đến run người

Tâm sự 12/11/2022 05:00

Tới giờ tôi vẫn không tin việc chồng mình ngoại tình mà lại còn đem tiền của vợ dâng hết cho cô ta.

Đêm đến, nằm nhìn những đứa con thơ ngủ mà lòng tôi đau như có dao cứa. Nếu ngày mai tôi và chồng chia tay, con tôi sẽ ra sao? Bản thân tôi không lo cho mình nhưng với tư cách của một người mẹ tôi luôn muốn con của mình được nuôi lớn bên cạnh tình yêu thương gần gũi của cha mẹ, cứ nghĩ đến điều này nước mắt tôi cứ liên tục trào ra: ''Tại sao tôi lại lấy một người chồng tệ đến như vậy cơ chứ''.

Giá như ngày đó tôi không yêu Hoàn rồi cãi lời bố mẹ để lấy Hoàn thì hôm nay đã không nên cơ sự này. Dù bản thân biết rõ trước đó, Hoàn từng có mối tình kéo dài 5-6 năm bên nước ngoài nhưng tôi vẫn bất chấp vì tin tưởng mình sẽ xoa dịu được quá khứ của anh. 

Nhiều năm kết hôn, chúng tôi có với nhau hai mặt con. Những tưởng chúng tôi sẽ mãi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng 7 năm sau, người yêu cũ của anh quay về. Từ đây cuộc sống của gia đình tôi bỗng rẻ hướng sao chiều hướng đen tối đến mức khiến tôi cũng không thể ngờ tới. 

Người phụ nữ đó lấy chồng bên nước ngoài nhưng đã ly hôn. Cô ta về nước cùng một cô con gái để bắt đầu lại sự nghiệp. Thời gian đầu, cô ta có gọi hỏi vay tiền của Hoàn nhưng tôi không để tâm. Vốn tin chồng, tôi luôn nghĩ đó chỉ là một người bạn bình thường. Sau đó nửa năm, anh nói mình muốn làm ăn chung với bạn nên muốn tôi đưa tiền tiết kiệm cho anh, vay mượn giúp anh. 

Là người có thu nhập cao hơn chồng lại lo mọi việc lớn nhỏ nên tôi nắm kinh tế trong nhà. Gia đình tôi so với nhà anh cũng khá giả hơn. Bố mẹ tôi cũng từng nghĩ đó là lý do anh chọn lấy tôi làm vợ nên kiên quyết không chấp nhận.

Lo chồng buồn vì thua kém vợ, tôi đổ vốn cho anh làm ăn, chọn tin tưởng anh. Thế nhưng hai lần anh đều thất bại, tiền mất sạch. Tôi bắt đầu tìm hiểu chuyện làm ăn của anh, xem anh phối hợp với ai và chiến lược kinh doanh thế nào thì anh chối bay chối biến.

Tuy nhiên, càng tìm hiểu sâu thêm về dự án kinh doanh của Hoàn tôi càng sốc khi biết được sự thật. Toàn bộ số tiền anh cầm của tôi là để cho cô người yêu cũ và hiện tại là bồ của anh làm ăn. 

Mở miệng mượn tiền để làm ăn, thế nhưng đằng sau lưng tôi ông xã lại dùng số tiền dâng hết cho tình cũ khiến tôi tức đến run người - Ảnh 1
 Ảnh minh họa - Ảnh: Internet

Thì ra, cô ta về nước đã lập tức gặp Hoàn để khóc lóc ỉ ôi. Cô ta kể lể chuyện mình làm mẹ đơn thân khó khăn để vay mượn tiền chồng. Mủi lòng trước người cũ, chồng tôi dần sa vào lưới tình lần nữa và rồi không thể rút chân ra. Anh hết lần này đến lần khác lừa vợ để mang tiền cho bồ.

Tôi nghi ngờ cô ta đang âm mưu để lừa chồng mình nên bắt anh tìm hiểu. Vài ngày sau đó, trong đêm, tôi thấy anh ôm mặt khóc nức nở. Thì ra sau khi điều tra, anh phát hiện mình bị cô bạn gái cũ lợi dụng tình cảm để lừa tiền. 

Tôi hiểu trong lòng anh vẫn đau đáu về người yêu cũ dù đã lấy tôi. Bao năm qua tôi cũng cố gắng hết mình để có được trọn vẹn trái tim anh nhưng vẫn vô nghĩa.

Hôm nay, khi tôi định viết đơn ly hôn thì Hoàn lại quỳ gối cầu xin tha thứ. Cú lừa của người yêu cũ khiến anh ngộ ra tất cả, hiểu và trân trọng hiện tại hơn. Anh thề thốt từ nay sẽ không bao giờ phạm sai lầm, nhưng đàn ông vốn dĩ đều như nhau nếu đã phạm sai lầm một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Tuy nhiên, nhìn những đứa con ngây ngô của mình tôi lại đang yếu lòng và muốn cho Hoàn cơ hội để sửa sai. Tôi phải làm sao đây? Liệu tôi làm vậy có phải là nước đi đúng đắn? 

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Đến tận thời điểm bây giờ tôi vẫn không thể hình dung tại sao anh lại đối xử như thế với mình.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự chuyện gia đình tình yêu

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