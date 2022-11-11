Chồng ngoại tình đằng sau lưng tôi dẫn đến có con rơi bên ngoài, tôi kinh tởm trước gương mặt ấp úng và lời minh oan của anh ta

Tâm sự 11/11/2022 14:26

Thậm chí nhân tình của anh ta còn đến nhà tôi để yêu cầu tôi ra khỏi nhà. Trước mặt vợ chồng tôi, cô lớn tiếng khẳng định cái bầu đã được ba tháng trong bụng cô chính Tùng là tác giả.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tôi tình nguyện về một tỉnh phía Nam dạy môn toán cho một trường cấp 2 ở đó. Đang chưa biết phải bắt đầu cuộc sống tự lập thế nào khi xa thành phố, xa ba má và cậu em trai ngoan ngoãn dễ thương, thì mối tình đầu đã gắn bó với tôi suốt mấy năm chung giảng đường đã đưa ra quyết định chia tay với tôi chỉ vì anh ấy muốn phát triển sự nghiệp ở thành phố. 

Bản thân tôi khi đó cũng hiểu quyết định của anh nên cũng đồng ý với quyết định chia tay của anh. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, tôi không hề thấy hối hận vì qua 4 năm đứng lớp tôi tự thấy mình trưởng thành rất nhiều. Tôi được ban giám hiệu, được đồng nghiệp, được phụ huynh và nhất là các em học sinh tôn trọng, quý mến. Mặc dù cuộc sống vật chất nơi vùng biên còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nên tình người nơi đây luôn chân thành, mộc mạc khiến lòng tôi ấm áp, không bao giờ có cảm giác cô đơn mỗi khi nhớ nhà.

Bước vào tuổi 26, trái tim bỏ ngỏ của tôi một lần nữa lại rối nhịp vì yêu. Anh tên Tùng hơn tôi 3 tuổi. Anh là kỹ sư điện làm việc cho một công ty điện lực cách trường tôi dạy học không xa. Nhân dịp nhà trường thuê công ty đến bảo dưỡng, quy hoạch lại mạng lưới điện của trường nên chúng tôi có cơ hội quen nhau. Tùng chủ động xin số điện thoại của tôi, rồi chủ động hẹn hò, tâm sự với tôi. Anh thành thật rằng anh “chết” tôi ngay cái nhìn đầu tiên. Tình yêu của chúng tôi nhanh đến mức chỉ trong có 7 tháng tìm hiểu ngắn ngủi cả 2 đã đi đến quyết định hôn nhân, thậm chí ngày hôm đó tôi đã từng nghĩ đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. 

Chồng ngoại tình đằng sau lưng tôi dẫn đến có con rơi bên ngoài, tôi kinh tởm trước gương mặt ấp úng và lời minh oan của anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã đón sinh nhật lần thứ 28 và Cường cũng bước vào tuổi 31, vả lại chồng tôi là trai trưởng, là đích tôn của dòng tộc nên gia đình chồng mong muốn có người nối dõi. Tôi sinh bé gái đầu lòng khiến nhà chồng tôi thất vọng, mặc dù vậy ba má chồng, rồi 2 cô em gái của chồng vẫn vui vẻ thăm hỏi, chăm sóc mẹ con tôi. Định để bé vào lớp 1 tôi sẽ có thêm con, may ra ông trời chiều lòng người cho được cậu ấm thì thật mãn nguyện. Không ngờ con gái đầu mới hơn 3 tuổi tôi bị vỡ kế hoạch và cho ra đời một cô công chúa nữa.

Lần này không những gia đình chồng lạnh nhạt mà chồng cũng thờ ơ để mặc mẹ con tôi xoay xở. Hết thời gian nghỉ sinh tôi vừa đi dạy vừa nhận thêm bóc hạt điều cho doanh nghiệp để có tiền chi tiêu vì dạo này Cường đưa lương nhỏ giọt với lý do công ty đang nợ lương…

Tôi không dám hỏi mà chỉ cắn răng dè sẻn đến mức tối đa để chồng khỏi khó chịu, bởi có nhiều lần con ốm Tùng vừa mở ví vừa càu nhàu rằng nuôi mấy con vịt trời tốn kém, rồi lớn lên lại làm dâu con nhà người ta chứ báu bở gì? Khiến tôi tủi thân nước mắt lưng tròng…

Thế rồi tối hôm qua một cô gái trẻ son phấn bự mặt, váy áo hở hang thiếu trước hụt sau xuất hiện ở nhà tôi. Trước mặt vợ chồng tôi, cô lớn tiếng khẳng định cái bầu đã được ba tháng trong bụng cô chính Tùng là tác giả. Cô còn ngang nhiên yêu cầu mẹ con tôi sớm thu xếp rời nhà để cô về sống với chồng cô, vì cô đang mang thai cậu ấm nối dõi cho gia đình Tùng. Anh ta ngay sau đó cũng có thanh minh với tôi rằng không hề quen biết cô ta và yêu tôi phải tin anh ấy, tôi rất muốn nhưng cái cách anh và gia đình phía nội đối xử với mình nên vụ việc vẫn khiến tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều....

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Tôi biết vợ còn rất thương anh ta nhưng dù có thế cũng không nên giấu diếm tôi.

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Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự hôn nhân chồng ngoại tình

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