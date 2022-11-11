Thấy vợ thường xuyên có hành động mờ ám, tôi hỏi kỹ thì phát hiện sự thật khó tin

Tâm sự 11/11/2022 13:05

Tôi biết vợ còn rất thương anh ta nhưng dù có thế cũng không nên giấu diếm tôi.

Vợ tôi và Duy lấy nhau nhiều năm nhưng chưa có con. Sau đó anh ấy đi làm ăn xa và biệt vô âm tín 4 năm liền. Nhiều người cho rằng anh ta bị mất tích hoặc có vợ con ở nơi xa. Không muốn vợ tôi phải cả đời chờ đợi trong vô vọng, mẹ chồng cũ của vợ tôi khuyên cô ấy nên đi lấy chồng khác. 

Trước sức ép từ nhiều phía, cuối cùng lòng vợ tôi đã lung lay và đồng ý mở lòng đón nhận tình cảm của tôi. Lấy nhau vài tháng vợ tôi đã mang thai. Bà xã tỏ ra rất hạnh phúc, chứng tỏ vợ tôi từ trước tới nay không bị vô sinh. Thế mà, vợ tôi và Duy chung sống với nhau 3 năm mà chưa một lần tôi dính bầu kể cũng lạ. Có khả năng anh ấy không thể có con. Tuy nhiên, mỗi lần nhắc về điều đó vợ tôi lại cảm thấy rất buồn lòng.

Hiện tại vợ tôi đã có ba đứa con, hai trai một gái, bản thân tôi luôn chăm chỉ làm ăn, kinh tế gia đình cũng khấm khá. Đồng thời  đối xử rất tốt với vợ nên cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cô ấy thường nói rất may mắn khi chọn đúng người như tôi. 

Thấy vợ thường xuyên có hành động mờ ám, tôi hỏi kỹ thì phát hiện sự thật khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuần vừa rồi, nghe tin mẹ chồng cũ mất, vợ tôi đã về viếng bà. Hôm đó, tôi rất bất ngờ khi gặp lại chồng cũ, họ đã trò chuyện một lúc khá lâu đồng thời cũng muốn biết lý do anh ta bỏ đi biệt tích mà không nói lấy một lời gì với tôi. 

Chồng cũ nói ngày đó biết bản thân bị vô sinh nên không thể làm khổ vợ tôi được. Vì vậy, anh đã bỏ đi làm ăn xa và cắt đứt liên lạc với cô ấy. Anh bảo nếu không làm thế, vợ tôi sẽ không chịu rời bỏ Duy. Để mình anh chịu khổ là đủ rồi, không thể kéo thêm cô ấy được.

Vợ tôi khuyên anh nên tìm người phụ nữ nào hợp về sống chung, sau này về già còn có chỗ nương tựa. Duy nói sẽ không lấy vợ nữa, anh không muốn làm khổ bất kỳ người phụ nữ nào nữa.

Trở về nhà, bà xã tôi luôn lo lắng cho tương lai về già của Duy. Cuối cùng cô ấy đã nói ra nỗi lòng của mình với tôi và mong giúp đỡ. Dù biết bản thân vợ vẫn còn tình cảm với anh ta nhưng vì vợ tôi vẫn sẽ giúp nên nói sẽ tìm một người phụ nữ tốt cho Duy nhưng tôi thấy không khả thi. Bởi thu nhập của Duy chỉ đủ nuôi bản thân, đã có tuổi nên sức khỏe yếu, khó lòng kiếm được người vợ tốt.

Chính vì vậy tôi đã nói có thể cho các con nhận Duy là bố nuôi, sau này bọn trẻ sẽ giúp đỡ khi anh ấy về già. Bà xã tôi rất cảm ơn lòng tốt của chồng. Nhưng không biết phương án này có khả thi không, mọi người giúp tôi với?

Đưa lương cho mẹ giữ khiến vợ giận bỏ đi, song lời nói ngây thơ của con trai giúp tôi thấy quyết định của mình quá đúng!

Đưa lương cho mẹ giữ khiến vợ giận bỏ đi, song lời nói ngây thơ của con trai giúp tôi thấy quyết định của mình quá đúng!

Nhiều người bảo tôi tính toán với vợ con, nhưng tôi nghĩ mình làm vậy chẳng có gì là sai!

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