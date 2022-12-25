Mò mẫm vào facebook vợ cũ sau 2 năm ly hôn, nào ngờ tấm ảnh cô ấy đăng trên tường khiến tôi sửng sốt trước sự thật

Tâm sự 25/12/2022 22:23

Sau khi ly hôn, cô ấy lại trở nên khác biệt hoàn toàn với lúc ở cạnh tôi. Vậy, tất cả nguyên nhân về chuyện con cái là từ tôi, vậy mà...

Bẵng đi đã 2 năm rồi, đôi khi tôi cũng tự hỏi không biết vợ cũ tái hôn chưa. Liệu cô ấy có tìm được một người đàn ông tốt, bao dung cho khuyết điểm của cô ấy?

Sau khi ly hôn cách đây 2 năm, vợ cũ chặn hết mọi liên lạc của tôi, gia đình nhà chồng cũ và những người quen biết chung. Hành động đó đủ thấy là cô ấy oán hận, trách hờn tôi và mọi người trong gia đình thế nào.

Lúc trước tôi và vợ cũ chung sống với nhau một năm rưỡi thì ly hôn. Vợ chồng chưa có con, chia tay cũng thành người dưng, chẳng có gì ràng buộc. Cô ấy chặn liên lạc, tôi cũng chẳng sức đâu mà tìm kiếm.

Bẵng đi đã 2 năm rồi, đôi khi tôi cũng tự hỏi không biết vợ cũ tái hôn chưa. Liệu cô ấy có tìm được một người đàn ông tốt, bao dung cho khuyết điểm của cô ấy?

Mò mẫm vào facebook vợ cũ sau 2 năm ly hôn, nào ngờ tấm ảnh cô ấy đăng trên tường khiến tôi sửng sốt trước sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi trước tôi và vợ cũ ly hôn nguyên nhân chính bởi cô ấy không thể sinh con. Cưới nhau một năm rưỡi chẳng dùng biện pháp gì, vợ chồng trẻ khỏe, sinh hoạt đều đặn mà vợ mãi không mang thai. Trong khi đó bạn bè tôi cưới vài tháng đã có tin vui.

Lúc đó tôi 29 tuổi, mẹ bảo không còn thời gian chờ đợi nữa, nên ly hôn tìm người mới mà sinh con kẻo già. Tôi nghĩ có đợi thêm vài năm nữa kết quả cũng chẳng khác nhau, thôi thì kết thúc sớm cho đỡ đau khổ.

Hai năm qua tôi cũng làm quen với vài người nhưng chưa tái hôn. Cho đến hôm vừa rồi nằm lướt facebook, tôi giật mình khi nhìn thấy facebook vợ cũ, chứng tỏ cô ấy đã bỏ chặn tôi rồi. Tò mò vội vào xem, để rồi tấm ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến tôi phải xây xẩm mặt mày.

Vợ cũ đã tái hôn, cô ấy chụp ảnh cùng chồng mới, cười vui hạnh phúc. Điều đáng nói là trên tay mỗi người họ bế một đứa bé bụ bẫm, đáng yêu, rõ ràng là một cặp sinh đôi. Bên dưới tấm ảnh, bạn bè và người quen vào chúc mừng rôm rả. Vậy ra bức ảnh chụp vào ngày đầy tháng của hai đứa bé. Vợ cũ không những đã tái hôn mà còn sinh con rồi!

Tôi run rẩy cả người. Khi còn chung sống, chẳng cần đi khám thì tôi và cả gia đình đều khẳng định chắc chắn vợ không thể có con. Bởi vì tôi cao 1m80, cơ thể cân đối khỏe mạnh, tập luyện thể thao thường xuyên, trong khía cạnh kia cũng rất đàn ông. Dòng họ nhà tôi chưa ai bị vô sinh cả, vậy nên nguyên nhân chỉ có thể đến từ phía vợ cũ.

Tôi lập cập liên lạc với vợ cũ, nhìn đến mấy chữ “mang thai tự nhiên” mà tê tái cả cõi lòng. Sống với tôi 1 năm rưỡi chưa có thai, vừa tái hôn không lâu đã bầu song thai, rõ ràng sức khỏe cô ấy hoàn toàn bình thường. Cả tuần liền tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng nhưng không dám đi khám vì sợ dự cảm xấu trong lòng mình trở thành sự thật.

Nhưng càng nghĩ tôi vẫn không thể tin được mình khỏe mạnh thế này mà lại khó có con ư? Không rõ trong các cặp vợ chồng hiếm muộn thì nguyên nhân xuất phát từ chồng chiếm bao nhiêu phần trăm, tôi vẫn cứ nghĩ phụ nữ hay bị vô sinh hơn!?

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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