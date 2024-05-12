Mẹ vừa mất 49 ngày bố liền đưa người đàn bà lạ về nhà, con gái 8 tuổi làm một việc khiến 2 người á khẩu, cả xóm khinh khi

Tâm sự 12/05/2024 20:33

Cả xóm khi thấy con bé làm việc này để chỉ trích bảo rằng con bất hiếu, nhưng khi biết được sự thật ai nấy đều đau lòng thay cho một đứa trẻ.

Vừa đi học về chưa kịp cất cặp sách con bé đã bị bố cầm roi quất thẳng vào người, con bé chẳng khóc cũng chẳng van xin bố tha cho mình mà ánh mắt nó ánh lên sự căm phẫn đến tột cùng. Đã 12 năm nay nó quen với cảnh đòn roi tới tấp từ bố mà chẳng hiểu lý do vì sao bị đánh. Mẹ nó cũng khổ không kém thì cứ đêm nào cũng bị ăn đấm suốt 2 tiếng đến khi mệt lã thì bố nó mới chịu dừng.

Trước đây khi còn bé mỗi lần mẹ nó bị đánh là chỉ biết ôm lấy nó rồi gánh hết phần đòn roi. Lúc đó nó chỉ nghĩ chắc hẳn nó và mẹ nó đã làm gì sai nên mới bị bố ghét như vậy. Nó luôn cố gắng học thật giỏi, làm việc nhà thật chăm chỉ để mong được bố quan tâm . Thế nhưng xót xa khi chưa một lần nào nó được bố bế hay âu yếm, nhìn bạn bè được bố đưa đi học thì nó chỉ nhìn mẹ nó khỏi.

- Sao bố không bao giờ bế con hả mẹ? Có phải vì bố ghét con không?

- Tất nhiên là không rồi. Tại bố bận nên mới thế, mẹ sẽ yêu thương con thay cả phần bố nhé.

- Được ạ.

Nó trả lời hồn nhiên và tin lời mẹ nó nói là thật, thế nhưng khi nó lên 8 tuổi mỗi lần đánh đập bố nó đều chửi rủa.

Mẹ vừa mất 49 ngày bố liền đưa người đàn bà lạ về nhà, con gái 8 tuổi làm một việc khiến 2 người á khẩu, cả xóm khinh khi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Chết đi, đồ "vịt giời" ăn hại.

Đến lúc đó nó mới hiểu rằng thì ra bố không thương mẹ con nó là vì nó sinh ra mang kiếp con gái. Bố nó chỉ biết say xỉn suốt cả ngày, nhiều hôm mẹ con nó ôm bụng đói đi ngủ vì bị bố lấy trộm hết tiền đi gái rồi cờ bạc lô đề. Mỗi lần thắng thì mẹ con nó được yên thân, còn thua thì y như rằng bị đánh đập đến bầm máu. Nó ôm lấy mẹ rồi khóc.

- Bố không thương mẹ con mình đâu. Mẹ con mình bỏ đi được không mẹ? Ở lại đây sẽ chết.

Nó đã năn nỉ mẹ nó không biết bao nhiêu lần nhưng mẹ nó chỉ im lặng rồi ôm lấy nó khóc nức nở. Nó không hiểu tại sao mẹ cam chịu mà không ly hôn để giải thoát tất cả. Đến cùng nó vẫn không hiểu, mẹ nó vẫn cam chịu cho đến một lần say rượu bố mẹ cầm gậy đánh thật mạnh vào đầu mẹ nó thì bà đã qua đời. Cái ngày người ta chôn mẹ nó dưới đất, nó cũng lao xuống đòi chết chung.

Hương khói cho mẹ chỉ có nó, bố nó không một chút quan tâm. Thậm chí mẹ chết mới 49 ngày bố nó đã rước mẹ kế về nhà. Bà mẹ kế độc ác suốt ngày xui bố nó đánh đập rồi bỏ đói nó. Nó nhớ mẹ nó lắm...chỉ biết ôm lấy di ảnh của mẹ mà khóc vì đau đớn.

- Mày chết theo mẹ ngu ngốc của mày đi. Tao đỡ tốn cơm nuôi đứa ăn hại như mày. Tao sắp đẻ con trai cho bố mày rồi, đến khi đó mày sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Tiếng bà mẹ kế cay nghiệt tột cùng, nó không nói chỉ lầm lũi đi vào bàn thờ mẹ thắp nén hương. Bố nó chỉ mới 35 tuổi nhưng nó đã lấy ảnh của bố đặt lên bàn thờ gần mẹ rồi thắp hương. Nhiều người hàng xóm rồi bà mẹ kế thấy vậy thì xỉa xói.

- Anh về mà xem đứa con gái của anh kìa. Nó đúng là bất hiếu, con mẹ nó chết nên không ai dạy bảo nó nữa rồi. Bố nó còn sống mà nó đem ảnh lên thờ. Đúng là bất hiếu...cho nó chết đi.

Bố nó lao về đập đánh nó đến hộc cả máu mồm, miệng bố không không ngừng chửi rủa. Đến tận lúc đó mọi người mới vỡ lẽ mẹ con nó đã sống trong tháng ngày khủng khiếp như nào. Có người hàng xóm tốt bụng báo công an về việc nó bị bạo hành suốt thời gian dài. Nó được giải cứu, có một gia đình giàu có đã nhận nuôi nó, ôm di ảnh của mẹ theo nó biết từ nay cuộc sống của nó không còn địa ngục nữa.

Vợ dụ dỗ cấp trên của chồng để gần gũi rồi tống tiền, vô tình lại đẩy chồng vào con đường tù tội

Vợ dụ dỗ cấp trên của chồng để gần gũi rồi tống tiền, vô tình lại đẩy chồng vào con đường tù tội

Sau khi thấy cấp trên đã 'cắn câu' người chồng liền lắp đặt camera để ghi lại khoảnh khắc gần gũi của 2 người, sau đó gặp riêng sếp mình để tống tiền nhưng bất thành.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva mẹ mất con gái lập luôn bàn thờ cho ba

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/9/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Cuối ngày hôm nay (19/9/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 9 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu