Bố mẹ tôi có hai người con là tôi và em trai. Em trai cách tôi 12 tuổi nên được cả nhà rất chiều chuộng. Thực ra khi cưới, bố mẹ chồng không ưng tôi và chê nhà tôi không môn đăng hộ đối. Thêm nữa, bố mẹ già, em trai ít tuổi nên cũng là gánh nặng sau này. Tuy nhiên, chồng vẫn hết lòng yêu thương và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.

Từ khi vợ chồng kết hôn, mọi việc tôi đều phụ thuộc vào chồng. Dù có công việc nhưng lương của tôi thấp, chỉ đủ chi tiêu cá nhân. Gia đình chồng điều kiện khá giả, trong khi nhà tôi thì ở nông thôn, bố mẹ là dân lao động.

Thương gia đình mình, tôi chu cấp cho em trai học hết đại học và cho bố mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng. Lúc đầu chồng không nói gì, nhưng lâu dần chồng bảo tôi bớt giúp đỡ đi, em trai ra trường đi làm rồi thì nên chủ động. Chồng tâm sự: "Dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn còn một gia đình nhỏ, phải lo cho tương lai con cái nữa".

Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà chồng. Dù bố mẹ chồng phản đối nhưng khi chồng quyết tâm cưới thì ông bà vẫn cho nhà cửa riêng để ở. Hàng tháng anh đi làm đều đưa tiền cho tôi để chủ động chi tiêu.

Nhưng như một thói quen, bố mẹ và em trai thường xuyên xin tiền tôi. Hễ trong nhà có công to việc lớn hay mua sắm gì đều bảo tôi chi trả. Tôi còn phải giấu chồng không cho anh biết, sợ anh lại phản đối.

Khi mẹ ốm nặng phải nhập viện điều trị, em trai nói có ít tiền nhưng dành dụm cưới vợ, còn tiền viện phí thì tôi phải lo hết. Thấy em nói có lý nên tôi chủ động trả 100 triệu viện phí lúc mẹ xuất viện. Vì chi tiêu khoản tiền lớn nên tôi thông báo với chồng, anh không đồng ý và nói rằng chỉ cho 50 triệu thôi. Nhưng tôi nhất quyết làm theo ý của mình. Vì chuyện này mà kể từ đó, chồng không cho tôi nắm giữ kinh tế trong nhà nữa.

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Khoảng hai năm sau kể từ đó, tình cảm vợ chồng tôi không còn mặn nồng như trước. Chồng thay đổi thái độ, còn tôi không thể chấp nhận với việc anh không còn tin tưởng tôi, không cho tôi cầm tiền trong nhà nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thế là chúng tôi ly hôn, tôi ra đi chỉ được chồng cho 500 triệu rồi về nhà mẹ đẻ. Căn nhà đang ở là bố mẹ chồng cho chồng nên tôi không được phần nào cả.

Tôi trở về sau khi ly hôn, mẹ và em trai vô cùng sửng sốt. Vừa bước vào, em trai tôi đã hỏi: “Chị thật sự ly hôn với anh rể rồi à, nếu thế thì gia đình chúng ta biết dựa vào ai mà sống?". Tôi choáng váng với câu hỏi của em, hôn nhân của tôi đã tan vỡ, em trai không an ủi tôi cũng không sao, nó lại phản ứng kiểu nếu gia đình cần tiền thì lấy ở đâu ra.

Nghĩ lại, nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của tôi thất bại cũng một phần do gia đình tôi. Nhưng trong mắt của em trai, đó dường như là lỗi của tôi. Giờ tôi thấy hối hận vì đã quá lo cho gia đình mà không nghĩ đến chồng, nhưng bây giờ đã quá muộn, tôi đã ly hôn mất rồi!