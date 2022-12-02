Mẹ chồng mỗi ngày đều lén lút vào phòng ngủ, nghĩ mẹ chồng 'tham lam' tôi âm thầm lắp camera rồi day dứt, ân hận khi biết sự thật

Viết những dòng tâm sự gửi Hướng Dương mà tôi buồn và giận mình quá. Tôi luôn mặc định mẹ chồng là người khắt khe, khó tính. Bởi khi cưới, mẹ chồng đã gọi tôi xuống rồi nói về hai cây vàng hỏi cưới tôi. Bà bảo vàng đó của chung hai vợ chồng nên khi làm gì, tôi cũng phải bàn qua với chồng, không được tự ý. Từ đó, tôi nghĩ mẹ chồng có ý muốn đụng chạm vào tiền bạc của tôi.

Đã thế, không ít lần tôi thấy mẹ chồng lén lút vào phòng mình. Tâm lý bất ổn, tôi nảy sinh nghi ngờ mẹ và cắn răng bỏ tiền lắp camera để xem thử mẹ chồng vào phòng mình làm gì? Chiều qua, khi coi camera, tôi đã bật khóc khi thấy mẹ chồng lén lút nhìn ngó rồi nhét tiền vào góc tủ trang điểm phòng tôi. Tiền không nhiều, chỉ một tờ 500 nghìn thôi.

Khi tôi vừa cấn bầu thì chồng tôi thất nghiệp. Khoảng thời gian này thật sự khó khăn. Tôi vừa nghén vừa đi làm. Mẹ chồng ở nhà nấu ăn, dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, tôi về chỉ ăn cơm và nghỉ ngơi. Nhưng chồng không đi làm, tiền bạc túng thiếu khiến tôi lúc nào cũng bực bội.

Nhớ lại từ ngày chồng thất nghiệp, cứ cách một hai ngày tôi lại thấy một tờ 500 nghìn, khi thì 200 ngàn nhét ở góc tủ, dưới gối. Tôi cứ tưởng của chồng để quên nên lấy dùng. Không ngờ, đó lại là của mẹ chồng tôi cố tình bỏ vào.

Vậy mà tôi nghi ngờ mẹ chồng, còn nghĩ xấu cho bà. Nghĩ tới đó, tôi vừa hổ thẹn vừa day dứt ân hận. Tôi biết mình sai rồi. Tôi phải làm gì để chuộc lỗi cùng mẹ và bảo mẹ đừng đưa tiền cho vợ chồng tôi nữa. (Thoại Mỹ)

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn Thoại Mỹ!

Bạn thật may mắn khi có một người mẹ chồng tâm lý, thương yêu con dâu như vậy. Đó là phúc phần mà không phải ai cũng có được. Những lời dạy dỗ của mẹ chồng bạn về số vàng cưới cũng đúng và hợp tình hợp lý, vậy mà bạn lại nghĩ sai cho mẹ chồng, thật đáng buồn.

Giờ bạn lại hiểu nhầm mẹ chồng. Có lẽ bà sợ bạn tự ti, khó xử khi trực tiếp đưa tiền nên mới dùng cách này. Chứng tỏ mẹ chồng bạn rất quan tâm, thương yêu bạn. Bạn nghĩ mẹ như thế rất tội cho bà.

Bây giờ bạn nên khuyên chồng tìm kiếm việc làm mới để có khoản lương chi tiêu hàng tháng. Sau này bạn còn phải sinh đẻ nữa. Có con rồi, lại cần rất nhiều tiền để lo toan bỉm sữa, đau bệnh cho con. Vì thế, nếu chồng bạn không có việc làm sẽ trở thành gánh nặng rất lớn cho bố mẹ bạn lẫn bạn.

Bạn đã sai khi hiểu lầm mẹ chồng, bạn cũng không cần phải nói lời xin lỗi mẹ. Vì nếu bạn nói, vô tình bạn sẽ tiết lộ sai phạm lắp camera để theo dõi mẹ chồng mình. Bạn hãy dùng tấm lòng, hành động hiếu thảo, quan tâm, hỏi han, thương yêu mẹ chồng để bù đắp lại lỗi sai của mình. Và Hướng Dương nghĩ rằng nếu bạn đối xử với mẹ chồng như mẹ ruột thì chắc chắn tình cảm của bạn và mẹ chồng sẽ trở nên thân thiết ngay thôi.

Hơn nữa, bạn đang có thai, hãy giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ để đứa bé được phát triển tốt nhất.

Chúc bạn khỏe, chúc cháu bé khỏe. Hướng Dương.