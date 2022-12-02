Hơn 3 năm trước, tôi và vợ kết hôn với nhau sau 8 tháng yêu nhau, ai cũng nói chúng tôi xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Sau đám cưới, tôi và em ở trong 1 căn chung cư giữa thành phố để tiện đi làm. Do cả 2 có thu nhập tốt nên dù vay tiền ngân hàng mua nhà nhưng tháng nào chúng tôi cũng thanh toán được.

Tuần trước, tôi và vợ mới chính thức ra tòa ly dị xong. Nhìn cô ta tay trắng ra khỏi nhà mà tôi hả hê không chút thương xót người từng gối ấp tay kề với tôi suốt 2 năm qua. Thậm chí tôi còn thấy đáng đời cho người vợ lăng loàn, đóng kịch với cả chồng.

Nhất là vợ tôi, ngoài đi làm công sở, cô ấy còn bán hàng mỹ phẩm online rất đắt khách. Bởi thế thu nhập của vợ có tháng gấp 2-3 lần lương của tôi. Tôi phục và yêu vợ lắm. Bởi vợ tôi chẳng những có tài kinh doanh, đảm đang mà còn rất xinh đẹp.

Do làm 2 công việc cùng lúc nên vợ tôi rất bận rộn. Cứ đi làm về là tôi lao vào bếp nấu nướng, cơm nước tươm tất đợi em về ăn. Vợ tôi bán hàng nên thường phải đi gặp đối tác hoặc bạn bè đến tận 9-10h tối mới về. Ngày nào cũng như vậy. Nhưng được cái đi đâu vợ cũng nói cho tôi biết, vì thế tôi rất tin tưởng em.

Nhiều hôm đi làm về muộn, vợ tôi mệt mỏi ra mặt. Tôi lại lấy nước cam, đồ ăn vặt chăm bẵm cô ấy. Tôi xót vợ lắm, còn nhắc vợ làm gì cũng phải để ý đến bản thân. Đừng có mà tham công tiếc việc quá mà sức khỏe xuống cấp. Vợ tôi vâng dạ nhưng vẫn về khuya như vậy.

Cho đến một ngày tình cờ vào Facebook trên máy tính của vợ, tôi đã phát hiện vợ tôi có quan hệ rất thân thiết với một người đàn ông bằng tuổi cô ấy. Hình như họ là đối tác lớn của nhau.

Hai người chẳng những hợp nhau trong công việc mà còn hợp nhau trong nói chuyện. Họ nhiều lần đi ra ngoài và gần gũi nhau. Tôi đã sốc đến mức không thể thở được. Tôi chẳng bao giờ tin được vợ mình có bồ bên ngoài mà tối về vẫn ôm hôn chồng. Thậm chí, em còn massage, xoa chân, tẩm quất cho tôi mỗi tối trước khi đi ngủ.

Tôi đã mất ngủ rất nhiều đêm từ khi biết vợ ngoại tình. Thảo nào khi tôi bảo em sinh con, em cứ bảo từ từ. Em còn khẳng định: “Vợ chồng son cứ chơi chán đã rồi sinh. Lúc nào sinh con chẳng được. Hà cớ gì đang yên đang lành lại phải sinh con”. Nghe vợ nói vậy, tôi càng ghê tởm cô ấy luôn. Hẳn là nếu mang bầu, sinh con, em sẽ chẳng còn có thể lăng nhăng bên ngoài chiều người tình nữa.

Vì thế, tôi quyết định cho em 1 bài học về sự phản bội. Sau khi đã tính toán tỉ mỉ, kế hoạch tươm tất, tôi bắt đầu thực hiện. Mỗi lúc vợ tôi về nhà, tôi vẫn cung phụng, chiều chuộng em như trước.

Tôi không kiểm soát vợ nhưng đòi hỏi tiền bạc cao hơn. Thậm chí nhà và xe, sổ tiết kiệm của chúng tôi, tôi cũng nịnh nọt vợ sang tên hết cho tôi đứng. Để có việc gì tôi có nhiều thời gian đi giải quyết hơn hẳn cô ấy bận rộn. Nghĩ hợp lý và tin tưởng chồng nên vợ tôi để tôi đứng tên hết.

Thậm chí, tôi còn gợi ý cho vợ mở một quán bia để kinh doanh. Cũng may quán bia của tôi rất đắt khách. Thế nhưng cô ấy bận nên cũng không quan tâm đến thu nhập. Tôi cất riêng hết trong 1 tài khoản mang tên mình. Tất cả tiền 2 năm qua tôi bòn được từ vợ, tôi rút ra sạch và lấy khoản này mua 2 căn chung cư. 2 căn chung cư này tôi toàn để người thân nhà nội đứng tên mà vợ tôi không hề hay biết.

Sau 2 năm thực hiện âm mưu trên, mọi kế hoạch đã hoàn tất, lúc này tôi mới đưa đơn ly hôn cho vợ với lý do vợ lén tôi ngoại tình. Vợ tôi cũng ký roẹt đơn mà chẳng nghĩ tới những tài sản cô ấy làm ra đã bị tôi cuỗm mất hết. Chỉ khi cô ấy đòi phân chia tài sản thì mới biết hóa ra 2 năm nay, mọi tài sản đã được hợp thức hóa hết về tên tôi và tên người nhà tôi.

Vợ tôi nói sẽ kiện cho bằng được. Nhưng con kiến kiện củ khoai. Rõ là người có lỗi trước là cô ta, chưa kể mọi giấy tờ đã hợp pháp hết. Toàn là những tài sản đứng tên anh chị em nhà tôi.

Hôm nay chúng tôi ra tòa ly dị. Em nhìn tôi với cái nhìn đầy căm giận nhưng chẳng làm gì được. Cho đáng đời người đàn bà lăng nhăng mà nông nổi. Đó chính là cái giá phải trả đắt mà tôi muốn dạy em 1 bài học trước khi đường ai nấy đi.