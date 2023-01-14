Mẹ chồng đi vắng, con dâu vô tình vào phòng dọn đồ ai ngờ phát hiện ra điều khủng khiếp cô tủi hờn bấy lâu nay

Bất cứ điều gì, việc làm gì của tôi làm trong nhà chồng cũng đều không vừa ý mẹ chồng. Trong mắt mẹ chồng, tôi là đứa con dâu lười nhác, xấu xí, hư hỏng… Ngay cả khi tôi sinh con, mẹ chồng cũng không giúp đỡ bất kỳ việc gì dù sống chung một mái nhà.

Tôi cưới được người chồng mà mình đã lựa chọn, đó là người đẹp trai, hiền lành, yêu thương tôi. Nhưng hôn nhân của tôi sau 3 năm lại trắc trở vì mẹ chồng quá đáng. Tôi là người xinh xắn, nhỏ nhẹ, chịu khó, quan tâm đến người khác… vậy mà không hiểu sao, mẹ chồng vẫn cứ ác cảm với tôi từ khi bước chân vào nhà chồng đến nay.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi vì sao mẹ chồng tôi lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Nhưng đều không có câu trả lời vì hầu như không có điều gì khuất tất. Lúc chưa cưới, mẹ chồng tôi chỉ tỏ ý không hài lòng chứ không hề cấm cản. Cho đến khi cách đây mấy hôm, mẹ chồng tôi đi vắng, tôi đã rõ mọi chuyện.

Nhiều lần tôi ấm ức, tức tưởi lắm, định bỏ về nhà ngoại một thời gian cho thảnh thơi, nhưng chồng tôi an ủi, động viên tôi nín nhịn. Chồng tôi quan tâm, bảo vệ tôi, nhưng đi làm xa, cả tháng may ra được vài ngày về nhà với vợ con.

Ảnh minh họa: Internet

Ở nhà chăm con, cũng thấy buồn nên lúc rảnh là dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, gọn gàng. Tôi ít khi dọn phòng mẹ chồng tôi, chỉ quét và lau phòng thôi. Nhưng khi vào phòng bà, chắc do vội về quê nên đồ đạc, quần áo trong tủ lộn xộn, tràn cả ra ngoài không đóng cánh tủ được.

Nhân tiện mẹ chồng không có nhà, tôi cả gan mở tủ mẹ chồng, sắp xếp lại quần áo cho gọn gàng. Trong lúc lấy quần áo ra để gấp tôi vô tình thấy được một chiếc hộp bánh bằng sắt khá cũ, sợ rằng mẹ chồng tôi cất bánh vào đó lâu ngày không biết, nên thử mở ra xem. Bên trong có một số đồ đạc, bao gồm vàng, tiền và một số thư, ảnh…

Tôi lo lắng vì lỡ đâu động vào thiếu thứ gì thì mẹ chồng đổ tội. Định đóng hộp lại cất đi thì nhìn thấy bông hoa tai của mẹ chồng tôi, chính vì cặp bông tai này mà tôi đã ấm ức khóc suốt mấy tuần vì khi mới về nhà chồng, mẹ chồng tôi nói là mất đôi bông tai bằng vàng, còn bóng gió đổ tội cho tôi: "Đeo bông tai suốt mấy chục năm, vừa tháo ra vài ngày là mất ngay. Không khác gì có kẻ trộm trong nhà".

Thì ra, mẹ chồng tôi giấu nó đi để đổ oan cho tôi. Chưa hết, tôi còn xem được bức ảnh mẹ chồng tôi chụp cùng hai mẹ con ai đó, rất vui. Sau bức ảnh ghi rõ: "Ảnh kỷ niệm với cháu nội". Chồng tôi là con trai duy nhất, vậy cháu nội này là ai? Hay là con riêng của chồng tôi?

Tôi hốt hoảng gọi điện ngay cho chồng, anh ấy thú nhận rằng trước khi yêu tôi đã có con riêng. Hai người họ không yêu nhau, nhưng mẹ chồng tôi cứ gán ghép. Chuẩn bị lấy nhau thì người kia do vỡ nợ nên bỏ trốn, hai người chia tay nhau luôn. Bây giờ mẹ chồng tôi vẫn lén gặp hai mẹ con họ, còn nhiều lần xúi chồng tôi bỏ vợ để quay lại với cô ta.

Tôi rất sốc khi biết được sự thật của chồng và lý do mà mẹ chồng luôn ghét mình. Chồng tôi liện tục gọi điện xin lỗi, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tôi phải làm gì bây giờ? Có nên mang đôi bông tai để bóc trần mẹ chồng và dứt khoát ly hôn chồng vì đã giấu tôi chuyện có con riêng?