4 năm yêu nhau bị cấm đụng chạm chẳng sao, đúng đêm tân hôn, chồng vô tình chạm phải điểm nhạy cảm mà cô hoảng hốt kêu gào

Tâm sự 14/01/2023 21:06

Chồng nháy mắt cô để lên phòng, vậy là hôm nay chính thức về chung một nhà, bao năm anh và cô mong đợi.

Sau khi khách khứa về hết, chỉ đợi mẹ nhắc khéo hai đứa lên phòng nghỉ là nhanh như chóp Tài kéo luôn Thùy lên gác. Vừa vào phòng thì Tài ôm vợ mình rồi từ từ cởi áo…

- Suốt 4 năm anh kiềm chế rồi…anh cũng là đàn ông mà em…Giờ em “chiều” anh, mình vào nhà nghỉ nhé. Không l.àm c.huyện ấ.y thì cho anh cởi áo hôn ngực cũng được…Nha…nha…

Cứ tưởng làm bộ khuôn mặt đáng thương thì Tài sẽ khiến Thùy mủi lòng, ai dè Thùy ghé sát tai Tài rồi tuyên bố.

- 4 năm chứ 10 năm mà anh chưa cưới em thì cũng thế thôi. Anh muốn hưởng cái ngàn vàng, biết “mùi đàn bà” thì cưới đi rồi em thích em cũng chiều.

- Thế tức là phải đợi đến đêm tân hôn chứ gì? Em được lắm…

Thấy bạn trai hậm hực quay xe về luôn mà Thùy chỉ biết tủm tìm cười, cô vẫn nghĩ mình dọa đến chuyện cưới xin thì Tài sẽ thôi cái trò gạ gẫm đi. Nào ngờ sáng hôm sau Tài dắt luôn Thùy về ra mắt bố mẹ để chọn ngày lành tháng tốt làm đám cưới. Khỏi phải nói lúc đó Thùy hoảng hốt như thế nào…vì vốn dĩ cả cô và bạn trai dự định chờ thêm khoảng 2 năm nữa rồi mới kết hôn…

4 năm yêu nhau bị cấm đụng chạm chẳng sao, đúng đêm tân hôn, chồng vô tình chạm phải điểm nhạy cảm mà cô hoảng hốt kêu gào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh cưới thật đấy hả?

- Thế em nghĩ anh đùa à? Không kết hôn thì cứ tình trạng bị em cấm vận như này rồi anh biến thành gay sớm thôi. Em cứ chờ đó…đêm tân hôn anh làm 10 hiệp tới sáng luôn.

Đã nói là làm, ngay sau khi được bố mẹ đồng ý thì Tài tiến hành tổ chức đám cưới luôn, dù có hơi ngỡ ngàng như Thùy vui mừng lắm. Vì trên đời này điều hạnh phúc nhất của phụ nữ đó là được lấy người đàn ông mà mình yêu thương. Và rồi một đám cưới hoành tráng của Tài và Thùy diễn ra trong bầu không khí ấm áp, tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Cả buổi lễ Tài cứ hỏi dò kinh nghiệm của mấy thằng bạn thân để có đêm tân hôn kỳ diệu mà Thùy chỉ biết đứng cười vì chồng mình không khác gì anh ngố.

Sau khi khách khứa về hết, chỉ đợi mẹ nhắc khéo hai đứa lên phòng nghỉ là nhanh như chóp Tài kéo luôn Thùy lên gác. Vừa vào phòng thì Tài ôm vợ mình rồi từ từ cởi áo…

- Khoan đã chồng ơi…tự dưng em thấy hồi hộp quá…hay là mai mình hãng tân hôn. Chứ giờ em sợ lắm….

- Mai tân hôn thì đêm nay em g.iết anh đi… 4 năm bị cấm triệt là anh đã chịu đựng lắm rồi đấy. Yên tâm đi, anh sẽ nhẹ nhàng không đau đâu. Em chỉ cần nằm ngoan một chỗ…anh hôn cái là em hết run ngay…Mà chính em cũng bảo đêm tân hôn “chiều” cứ thế mà thực hiện thôi.

 

Thùy chưa kịp nói thì Tài hôn vợ tới tấp, thật ra trước khi cưới thì Tài đã lên mạng xem cách tân hôn ngọt ngào như nào. Cộng với cả được mấy thằng bạn thân truyền kinh nghiệm nên Tài từ từ khiến cho vợ đê mê. Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, thế nhưng vừa mới hì hục được 5 phút thì Tài bỗng hét toáng lên vì anh bỗng dưng bị đau…

4 năm yêu nhau bị cấm đụng chạm chẳng sao, đúng đêm tân hôn, chồng vô tình chạm phải điểm nhạy cảm mà cô hoảng hốt kêu gào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Hai vợ chồng Tài và Thùy hì hục làm đủ mọi cách vẫn không được, Tài càng cố thì anh lại càng đau. Kết quả là không còn cách nào khác nên Tài đành phải gọi bác sỹ đến giải quyết….kết quả là sau một mũi tiêm thì Tài phải vào nhà vệ sinh ngồi ngâm “phần dưới” trong chậu nước cả đêm vì “của quý” của anh bị bỏng rát tột cùng. Hai vợ chồng vừa đau lại vừa thấy buồn cười vì tai nạn dở khóc dở cười này…Có lẽ Tài sẽ không bao giờ quên vì suốt 4 năm cấm triệt còn tốt chán…chứ tình hình này thì không biết bao giờ anh mới lại gần gũi với vợ được…

Để cứu mẹ, buộc phải cưới ông chồng 75 tuổi, đêm tân hôn vô tình chạm phải vật lạ trên người ông, cô thẹn thùng vì món quà không ngờ

Để cứu mẹ, buộc phải cưới ông chồng 75 tuổi, đêm tân hôn vô tình chạm phải vật lạ trên người ông, cô thẹn thùng vì món quà không ngờ

Xinh đẹp là thế, nhưng cô buộc phải kết hôn với ông già bằng tuổi cha. Đêm tân hôn, nhìn hành động ấy mà cô sững sờ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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