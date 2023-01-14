Yêu nhau, Nam chiều bạn gái lắm. Anh bảo muốn chăm sóc và để Quyên cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô nhiều như thế nào. Thấy bạn trai chu đáo, tốt với mình như vậy Quyên khá yên tâm và dự định sẽ lấy anh làm chồng vào 1 ngày không xa. Thế rồi đùng 1 cái sau hôm Nam đưa Quyên về ra mắt, bố mẹ anh ưng Quyên mà giục 2 đứa cưới luôn vào tháng sau. Bố mẹ Nam đều hơn 50 cả rồi, ông bà mong ngóng từng ngày Nam đưa người yêu về ra mắt, giờ thì phải cưới luôn để Quyên sinh cháu cho ông bà bế mới được.

Nam và Quyên yêu nhau qua lời mai mối của 1 người chị họ. Quyên – 1 cô gái ngoan hiền, sống nội tâm và rất xinh đẹp còn Nam lại là 1 chàng trai hoạt ngôn, năng động mỗi tội hơi xấu trai và gia trưởng 1 chút. Gặp Quyên, Nam đã khá thích thú vì cô là mẫu người yêu anh đang tìm kiếm bao lâu. Tán tỉnh, hẹn hò chán chê thì cuối cùng Quyên cùng đồng ý yêu anh.

Ngày cưới đến, Quyên xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu còn Nam thì mặt đỏ phừng phừng vì uống nhiều rượu. Có vẻ lấy được vợ đẹp Nam sướng nên anh cười phớ lớ và uống không biết bao nhiêu là rượu. Nhìn chồng mình như thế Quyên giận dỗi nhưng không làm gì được vì anh đã quá say rồi.

Bị phụ huynh thúc giục, mang trầu cau đến nhà gái xin cưới trước khi Nam và Quyên đồng ý chọn ngày. Bị bố mẹ úp sọt nên 2 người đành thôi, chiều theo lòng bố mẹ vậy. Đám cưới của Nam và Quyên được tổ chức vào cuối tháng sau. Mọi thứ đến quá nhanh khiến tất cả mọi người đều phải vội vã chuyển bị cho đám cưới cô đôi trai gái này.

Đưa chồng về phòng, Quyên lẩm bẩm “Say thế này thì tân hôn kiểu gì chứ?”. Vừa nói dứt lời, Nam đã kéo vợ xuống cười ha hả rồi nhìn vợ từ đầu xuống chân.

Tắt điện, Nam vội vàng kéo váy vợ xuống tân hôn nhanh nhất đến mức có thể. Vợ anh là gái trinh nên đêm nay sẽ tuyệt lắm đây, vậy thì anh sẽ khiến vợ phải cảm ơn mình rối rít mới được. Đang tân hôn lên bờ xuống ruộng, đến đoạn cao trào thì bỗng dưng Quyên đẩy chồng đang thở hổn hển nói: 'bạn thân em hơn 1 tiếng'.

Tức giận sau câu nói lúc ân ái vợ thốt lên như thế, Nam chở về nhà bố mẹ vợ trả ngay lập tức. Thấy con rể lôi con gái vào nhà rồi đẩy ngã mặt hằm hằm nói câu này mà bố mẹ vợ cũng sốc ngất không nói được câu nào vào lúc đó.

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Con trả con gái cho mẹ đấy. Cô ta mất trinh rồi, không xứng làm vợ con. Không ngờ bố mẹ đẻ cô ấy ra mà không biết giáo dục cô ta cho đoàng hoàng. Loại gái mất trinh con khinh!

Nói xong, Nam đi thẳng về nhà mà người vẫn giận điên lên. Mở cửa ra, Nam lấy luôn chai rượu uống cho đỡ bực. Nhưng khi nằm vật xuống giường, nhìn sang phía cuối chân giường Nam sốc thấy ga giường thấm đẫm m.áu đỏ 1 mảng rất to. Choáng về vệt m.áu này, anh ngồi dậy kiểm tra thì mới tá hỏa đó là m.áu trinh. Trời đất ơi, vợ anh còn trinh, vợ anh còn trinh thật ư? Vậy còn câu nói của vợ lúc trước là sao.

Lại 1 lần nữa phóng xe sang nhà vợ tìm Quyên, lần này bố mẹ vợ khóa cổng không cho thằng con rể mất dạy vào nữa. Bất lực, Nam cứ quỳ ngoài cổng xin lỗi nhưng không ai ra, sáng hôm sau Quyên ra mở cổng thấy chồng ngất ở đó cô vội đưa anh vào nhà đ.ánh cảm thì lát sau Nam tỉnh dậy.

Thấy vợ ở bên, Nam vội cầm c.hặt t.ay vợ xin lỗi về hiểu nhầm đêm qua. Khóc lóc, cầu xin chán chê thì Quyên mới gật đầu tha thứ và theo Nam về nhà. Trên đường đi Nam hỏi vợ sao đêm qua lại thốt ra câu đó thì Quyên cười bảo.

- Em nói thế là khiêu khích anh thôi ai ngờ… Thằng bạn em đó, là nó suốt ngày khoe chiến tích ngủ với bạn gái nó nên em biết thôi chứ em và nó chẳng có gì ngoài tình bạn từ thời học mẫu giáo cả.

Hóa ra là vậy mà Nam lại làm quan trọng hóa vấn đề lên. Đêm qua anh đã sai thật rồi, may là vợ dễ mủi lòng tha thứ không thì chỉ vì những hiểu lầm anh mất cô vợ hiền thật rồi. Sau lần đó, Nam sợ khiếp vía không dám nổi nóng cáu gắt với vợ nữa thay vào đó là anh yêu thương cưng nựng vợ hết mức để chuộc tội và cảm ơn Quyên đã giữ trinh tiết cho anh.