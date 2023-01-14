Gật đầu lấy đại ông chồng 65 tuổi để đợi bạn trai trở về, đêm tân hôn, cô òa khóc khi nhận được lời ngỏ ý với dấu vết còn trinh nguyên

- Em nhất định phải chờ anh đấy. Anh hứa sau khi trở về sẽ cưới em làm vợ.

Gần 30 tuổi Ngọc vẫn chưa có tấm chồng tử tế trong khi đó bạn bè cùng trang lứa, nói đúng hơn là mấy đàn em khóa sau cô cũng đã ổn định gia thất chồng con đầy đủ cả rồi. Nói như vậy không có nghĩa là Ngọc không được ai nhòm ngó mà sự thật thì Ngọc xinh đẹp và đã có bạn trai yêu suốt 5 năm. Vậy nhưng khổ nỗi thì Hoàng, bạn trai Ngọc hiện đang du học ở bên nước ngoài. Ngày đó trước khi lên đường sang Anh thì Hoàng có thỏ thẻ với Ngọc.

- Năm nay 30 tuổi mày còn không tính lấy chồng thì định ế đến già à??_ Mẹ Ngọc quát lớn.

Chỉ vì lời hứa đó mà Ngọc chờ đợi Hoàng ròng rõ suốt mấy năm trời dù cô được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Thế nhưng con gái thanh xuân có hạn, cứ chờ đợi bạn trai như vậy nên ngoảnh đầu một cái Ngọc đã 30 tuổi đến nơi. Ngày nào ra đường người ta cũng trêu cô là gái ế khiến Ngọc hậm hực vô cùng, chính vì vậy mà bố mẹ Ngọc sống c.hết giục con cái cưới chồng. Tất nhiên là Ngọc kiên quyết phản đối vì muốn chờ đợi Hoàng.

Ảnh minh họa: Internet

- Sao lại ế chứ?? Con có bạn trai rồi mà…đợi anh ấy mấy năm nữa là anh ấy về rồi.

- Đợi?? Mày định đợi đến bao giờ. Đến khi nó về thì mày thành bà cô già rồi. Mày phải cưới chồng cho tao, không thì đừng có trách.

Phản đối thế nào cũng không được nên Ngọc gật đầu lấy chồng theo sự mai mối của mẹ, thế nhưng thay vì chọn ông chồng trung trung tuổi thì Ngọc lại quyết định cưới ông chồng già 65 tuổi. Cái lý do trên hết của Ngọc đó là vì cô nghĩ cưới chồng già thì cô sẽ bảo tròn được trinh tiết đợi bạn trai du học về. Dù sao thì lão chồng già 65 tuổi cũng không còn sống được bao lâu nữa.

Và rồi một đám cưới hoành tráng của Ngọc và chồng già 65 tuổi diễn ra. Cả buổi lễ bị mọi người trêu về đêm tân hôn thì Ngọc chỉ nhìn chồng rồi cười khẩy vì năm nay đã 65 tuổi rồi lấy sức đâu mà tân hôn nữa chứ. Không chừng cưới chưa đầy 1 năm thì ông đã c.hết thì Ngọc càng công nhiên đến với bạn trai của mình. Chẳng thế mà sau khi khách khứa về hết thì Ngọc leo luôn lên phòng đòi đi ngủ. Thấy Ngọc như vậy thì ông chồng đáp luôn.

Ảnh minh họa: Internet

- Sao em lại đi ngủ?? Đêm nay là đêm tân hôn cơ mà??

- Tân hôn á?? Ông nhìn lại mình đi, già rồi…sức đâu nữa mà tân hôn. Không khéo lại đi cấp cứu cả đêm…

- Vậy thì em nhầm to rồi. Nhìn thế này thôi chứ anh vẫn còn khỏe chán.

Bất ngờ chồng vuốt ve rồi yêu chiều thì người cô mềm nhũn đi. Nhìn thấy giọt m.áu trinh mà Ngọc gìn giữ cho bạn trai giờ vào tay ông chồng già thì đáng ra Ngọc đau khổ lắm nhưng ngược lại thì cô hạnh phúc và yêu ông chồng già vô cùng. Lý do là được chồng yêu chiều là một phần. Còn phần khác là đêm đó ông chồng già cho Ngọc biết Hoàng bạn trai cô đã lấy vợ bên nước ngoài cả năm nay và vẫn lừa dối cô.

Được chồng động viên lại an ủi như vậy nên Ngọc nảy sinh luôn tình cảm với chồng già. Bây giờ thay vì mong chồng già c.hết sớm thì cô chỉ cầu trời cho mình được sống thêm 50 năm nữa với ông chồng 65 tuổi.