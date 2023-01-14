Đêm tân hôn chồng vừa sờ vào vòng eo nóng bỏng của vợ cuồng nhiệt thì đột ngột kêu cứu rồi ngất luôn vì lí do khó đỡ

Gần 2 tháng sau thì họ tổ chức đám cưới. N hà Min h và Thanh không khá gì nên tiệc cưới được tổ chức khá đơn giản. Nhìn Thanh xinh đẹp trong bộ váy cưới mà Thái hạnh phúc và hãnh diện bao nhiêu. Tình yêu 4 năm của anh cuối cùng đã trở thành vợ anh rồi. Thanh thật đẹp và kiêu hãnh.

Vừa thấy bạn gái ra trường, Thái đã cầu hôn với cô. Cả hai đã yêu nhau gần 4 năm trời và giờ là lúc Thanh thực hiện lời hứa với Thái. Thanh đồng ý lấy Thái, nhưng cô vẫn còn trăn trở về chuyện làm dâu khi mình mới có 22 tuổi đầu, cô bảo Thái sau khi kết hôn dọn ra ở riêng. Cô không phải là người con gái của gia đình nên không dễ gì hòa hợp với nếp sống khuôn mẫu của mẹ chồng được. Đồng ý với bạn gái yêu cầu đó, Thái nhanh chóng bảo bố mẹ mang trầu cau sang dặm hỏi Thanh.

Đám cưới dự xong, Thanh vội vàng đưa chồng lên phòng nghỉ ngơi. Thái say bí tỷ chẳng biết gì. Anh ngủ một mạch từ chiều đến tối muộn mới chịu tỉnh dậy ăn cơm. Sau khi đi thay đồ xong, Thái nháy mắt vợ lên phòng chuẩn bị “tân hôn”. Dù 4 năm yêu nhau anh và Thái đã “vượt rào” rồi, nhưng đêm nay là đêm tân hôn anh vẫn háo hức như lần đầu tiên với Thanh vậy.

Cả buổi tiệc Thanh vất vả theo Thái đi chúc rượu bạn bè. Tiểu lượng cô khá tốt nên uống nhiều cũng không vấn đề gì. Chả bù cho Thái là đàn ông con trai vừa uống được mấy chén anh đỏ đơ đơ, mặt đỏ tía tai rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Hiểu ý chồng, Thanh lên phòng thay đồ đi ngủ. Vừa bước ra từ nhà tắm cô đã vội tắt điện đi để mỗi đèn ngủ. Trong căn phòng nồng nàn mùi nến thơm, nhìn vợ mờ mờ ảo ảo qua ánh đèn ngủ yếu ớt Thái thấy tự nhiên hôm nay Thanh đẹp thế. Cô cứ như nàng tiên bước ra trong chuyện cổ tích không bằng ấy.

Mê mẩn trước vẻ đẹp mộng mị của vợ, Thái nhuốt nước bọt ừng cái tiến lại bên vợ hôn cô say đắm. Đê mê trong nụ hôn ngọt ngào đó, trong đầu anh đã mường tượng về cảnh lát nữa vợ chồng anh hòa vào nhau sẽ vui sướng và thích thú thế nào. Bàn tay Thái nhẹ nhàng vuốt ve vợ khiến Thanh thích thú vô cùng. Ghì chặt vặt xuống giường, Thái mới ra nhớ ra tắt nốt cái đèn ngủ đi để vợ chồng anh âu yếm cho thoải mái. Nhỡ đâu có ai ở ngoài hiếu kỳ rình mò xem vợ chồng anh tân hôn thì c.hết.

Vừa luồn tay eo vợ sờ sờ vào công tắc đèn ngủ. Anh vừa mới chạm nhẹ vào đèn thì Thái đã hốt hoảng kêu cứu và ngất luôn tại chỗ. Thanh hoảng hốt thấy chồng cứng đờ như vậy, cô vật chồng nằm ra giường vội vàng dậy bật điện xem làmsao . Chẳng lẽ chồng vừa sờ đến chỗ eo của cô thì ngất. Mấy bữa nay mẹ cô tẩm bổ nhiều quá nên vòng 2 có phát phì, lẽ nào chồng ngất vì điều này.

Lay, gọi mãi Thái không tỉnh Thanh sợ xanh mặt. Cô vội mặc quần áo mê tơi xuống gọi bố mẹ chồng thất thanh lên. Nghe thấy tiếng kêu cứu của con dâu mẹ chồng Thanh vội chạy lên tay nhăm nhăm cầm cây chổi.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng vội chạy vào trong phòng xem con trai thế nào. Thái vẫn nằm im chưa tỉnh, một lát sau thì anh mở mắt nhìn mọi người. Thanh thở phào nhẹ nhõm thấy chồng không sao. Vừa ngồi dậy anh đã nghe thấy tiếng mẹ chồng trách móc Thanh. Thái vội giải thích minh oan cho vợ.

- Mẹ…mẹ đừng trách cô ấy. Vợ con vô tội…con ngất là do sờ vào cái đèn ngủ, dây điện của nó bị hở nên con ngất luôn thôi. Vợ chồng con có làm gì đến mức ấy đâu.

- Giời ạ. Anh làm tôi cứ tưởng… Thôi không sao là may rồi. Để tôi bảo bố anh lên tháo cái đèn ngủ ra. Đêm tân hôn mà gặp sự cố như thế này đúng là…

Một hồi sau mọi chuyện được giải quyết, vợ chồng Thái lại ôm nhau ngủ tiếp. Hai người chẳng làm gì nữa vì hết hứng. Bao nhiêu công sức Thanh trang điểm để có một đêm tân hôn như mơ giờ hỏng bét hết. Thật là…