Đêm tân hôn, chê vợ không còn trong trắng, anh phũ phàng đi ngủ luôn, sáng tỉnh dậy nhìn vệt đỏ trên ga giường mà vui mừng ra mặt

- Dù gì con cũng được ăn học tử tế, lại là người có địa vị trong xã hội. Sao mẹ có thể bắt con cưới một cô buôn ve chai về làm vợ được cơ chứ, mất mặt lắm.

Đưa hết cô hotgirl đến gái ngoan nhà lành về ra mắt xin cưới nhưng lần nào Khải cũng nhận được cái lắc đầu không đồng ý của mẹ, nhiều lúc Khải nghĩ cứ tình trạng này rồi anh sẽ c.hết già chứ không cưới nổi một cô vợ. Vậy nhưng đùng một cái thì mẹ Khải bắt anh phải hỏi cưới cô ve chai mà bà đã mai mối về làm vợ, khỏi phải nói nghe đến đó Khải điếng người như thế nào. Vì dù sao lâu nay mấy cô gái anh đưa về xinh đẹp lại có học thức mẹ không chịu, giờ lại bắt anh cưới một cô vợ thấp kém nên không tài nào Khải hiểu nổi….

- Làm sao mẹ biết cô ta còn trinh hay đã mất được cơ chứ?? Còn hạnh phúc của con thì chỉ có một lần thôi đấy…

- Thế cưới phải một cô vợ qua tay nhiều thằng thì mày có mất mặt không?? Cái Lan tuy nó làm ve chai nhưng nó mới đúng là gái nhà lành chính hiệu. Mày cứ cưới nó đi, mẹ đảm bảo mày không hối hận.

- Mày muốn biết nó còn trinh không thì cứ cưới về rồi đêm tân hôn sẽ rõ.

Ảnh minh họa: Internet

Thuyết phục mẹ mãi về việc từ hôn với cô vợ ve chai bất thành nên Khải cũng phải gật đầu là theo ý mẹ mình, được mẹ sắp xếp cho mình gặp Lan nói chuyện thì ấn tượng đầu tiên của Khải đó là tuy Lan làm nghề ve chai vất vả nhưng cô có nước da trắng và khuôn mặt cũng khá xinh đẹp. Vậy nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để thuyết phục Khải vì cứ nghĩ đến mọi người dèm pha chuyện mình cưới phải cô vợ ve chai thì không còn gì nhục nhã bằng. Còn nói đến mẹ Khải thì bà sợ con trai sẽ phản kháng nên chỉ sau 2 tháng để Lan và Khải tìm hiểu ngay lập tức bà đã quyết định tổ chức đám cưới.

- Muốn cưới thì mẹ cũng phải để cho con và cô ve chai kia tìm hiểu thời gian đã chứ?? Người ta yêu nhau 5, 6 năm mới đi đến kết hôn mà.

- Chưa tìm hiểu thì cưới về rồi hãng tìm hiểu. Mày không nghe câu cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày người khác nó rước mất bây giờ.

- Cô ve chai kia thì có ma nào thèm rước chứ?? Chỉ có mẹ đi bắt con lấy người vợ như thế thôi.

Dù có nói như nào thì mẹ cũng không chịu nghe, và rồi điều gì đến cũng đến một đám cưới ấm cúng của Lan và Khải diễn ra trong bầu không khí ấm áp với những lời chúc phúc của tất cả mọi người. Cả buổi lễ mẹ và cô vợ ve chai cứ cười tủm tỉm còn bản thân Khải thì khuôn mặt không khác gì đưa đám. Bị mọi người trêu ghẹo về đêm tân hôn Khải cũng chỉ biết cười trừ cho qua vì trong đầu anh đinh ninh chắc chắn tôi nay mình sẽ không l.àm c.huyện ấ.y với vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tầm 7 giờ tối thì tiệc tàn, khách khứa về hết cũng là lúc mẹ chồng nháy mắt bảo Lan lên phòng tân hôn nghỉ ngơi. Được mẹ chồng tâm lý như vậy Lan cảm thấy mình may mắn vô cùng, dù cô biết rõ chồng không ưa gì mình nhưng cô tự nhủ sẽ khiến anh thay đổi cách nhìn nhận. Cô vào nhà tắm rửa rồi diện bộ váy hai dây quyến rũ mà phải chọn kỹ lắm cô mới dám mặc, cô vốn thích kín đáo nhưng vì mẹ chồng có nói phải ăn mặc sexy một tý thì chồng mới mê đắm mình được.

Lan bước ra với tâm thế sẵn sàng dâng hiến, vậy nhưng đúng lúc đó Khải ngồi trên giường nhìn vợ từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đâu. Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi nói.

- Cô trải chiếu mà ngủ dưới đất đi nhé, giường này là của tôi nên đừng hòng ngủ chung.

- Anh đang nói gì vậy, đêm tân hôn sao anh bắt vợ ngủ dưới sàn được chứ??

- Tôi cưới cô về vì tin lời mẹ nói rằng cô chắc chắn còn trinh trắng. Nhưng thử nhìn mà xem, ngực cô vừa to vừa đen như thế mà dám nói còn trinh sao??

Nghe câu nói ấy của chồng Lan cảm thấy buồn cười chứ không về trách cứ gì Khải cả, cô tiến sát lại gần giường cúi xuống để lộ bầu ngực nóng bỏng của mình rồi nói.

- Em tuy là gái ve chai thật nhưng em tuyệt đối không hề dễ dãi. Nếu đêm nay ga giường kia dính m.áu thì anh tính sao nào??

- Thì cô cứ còn trinh đã chứ??

- Đó là anh nói đấy nhé.

Nói rồi Lan kéo váy mình xuống rồi ôm hôn lấy chồng, nhìn cơ thể quyến rũ ấy của vợ Khải cũng không kiềm nổi lòng. Và rồi sau gần cả tiếng hì hục, Khải hồi hộp lật tấm chăn lên thì thấy giọt m.áu ấy, còn vợ thì đang ngồi cười khoái chí.

- Ớ…thế anh cưới được cô vợ còn trinh thật á?? _ Khải kinh ngạc

- Giờ thì anh tin lời em nói rồi chứ??

- Ừ thì…thì tin. Thế bây giờ em muốn gì nào _ Khải đổi cách xưng hô.

Được vợ đoán trúng ý mình Khải liền lao đến ôm hôn cô không quên thủ thỉ những lời ngọt ngào nhất. Đến tận lúc đó Khải mới hiểu ra vì sao mẹ mình lại thúc giục cưới nhanh như vậy, nếu không thì bây giờ Khải nằm tiếc rẻ hối hận tột cùng.