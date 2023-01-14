Bị ép lấy chồng già, đêm tân hôn, cô dâu lên kế hoạch bỏ trố, nào ngờ vừa lén tôi cửa thì giật đùng đùng vì lí do chồng làm điều khó tin

Đau khổ vì phải hiến dâng thân mình, cô cứ như thế chấp nhận trong tủi hờn rồi lên kế hoạch bỏ trốn đêm tân hôn.

Mẹ Thy mất sớm, một mình kinh tế phụ thuộc vào bố Thy. Thy phải nghỉ học sớm để phụ bố nuôi 2 em nhỏ ăn học. 18 tuổi, Thy trông phổng phao và có vẻ chững tuổi hơn các bạn đồng trang lứa. Giá kể bố Thy cũng lo lắng cho nhà Thy thì còn đỡ nhưng ông lại sa đà vào cờ bạc, trong nhà có bao nhiêu đồ đạc đều ra đi hết. Thy làm quật quật ngày đêm vẫn không đủ tiền cho 2 em và nợ của bố. Lãi mẹ đẻ lãi con, bố Thy phải trốn chui trốn lủi, ngày nào chị em Thy cũng bị những chủ nợ đến quấy phá.

Một hôm, bố Thy lẻn về mang theo một tờ giấy. Đó là giấy vay nợ với hơn 2 tỷ đồng. Ông nói, chỉ cần Thy chấp nhận lấy chủ nợ thì mọi thứ sẽ xóa bỏ, ông cũng sẽ tu chí làm ăn. Thy quỳ khóc xin bố vì Thy biết người đàn ông mình sắp lấy làm chồng là ai. Đó là một gã chuyên cho vay nặng lãi lại còn già hơn Thy rất nhiều tuổi. Ảnh minh họa: Internet Nhưng bố Thy dọa, nếu Thy không nghe lời ông thì sẽ bán cô và các em cô vào nhà chứa. Không còn sự lựa chọn Thy đành đồng ý.

Ngày cưới cũng đến, trong khi bố Thy mặt hớn hở thì mặt Thy lộ rõ nét đau thương. Cô cũng tính sẵn rồi, nhất định cô sẽ bỏ trốn, cô không thể sống cùng người đàn ông mình không có tình cảm được. Tối tân hôn, khi người chồng cô rượu say không để ý, Thy định lẻn ra ngoài thì bất ngờ chồng cô tỉnh dậy. Ông ta có vẻ như đoán được ý định của Thy liền nói "Nếu em muốn đi thì em cứ đi nhưng đừng để bố em bắt em lại vì cái máu cờ bạc của ông ấy sẽ không bao giờ hết được. Còn về món nợ đó, tôi sẽ xóa hết cho em. Em nên nhớ, em còn hai đứa em nữa. Hãy suy nghĩ kỹ đi". Thy thẫn thờ ngồi phịch xuống đất. Đúng rồi, Thy còn các em cô, làm sao cô có thể bỏ chúng ở lại được. Nghĩ vậy, Thy đành chấp nhận ở lại sống với người đàn ông này. Biết đâu sẽ có gì thay đổi. Chỉ 1 năm sau, Thy sinh con trai đầu lòng. Cô cũng được chồng già chiều chuộng, Thy đón các em về sống cùng. Nhờ có chồng bảo kê, bố Thy không đến làm phiền Thy và các em nữa. Cô xứng đáng nhận được những điều như thế...

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