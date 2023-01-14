Đêm tân hôn, chồng cao tuổi ngồi thu lu góc giường tiết lộ bí mật động trời, nghe hết câu chuyện đầu tôi như nổ tung trước sự ‘đổ vỏ’ nằm trong tính toán

Lời thú nhận của chồng đủ khiến tôi hiểu mọi chuyện đang đi về đâu, tôi gần như sai lầm trong cuộc hôn nhân khó cứu vãn này mất rồi.

Tôi kết hôn với chồng do bạn bè mai mối, lúc chúng tôi kết hôn anh cũng đã ngót 40 tuổi, còn tôi cũng 30. Thú thật, tôi cũng thấy mình với anh giống kiểu rổ rá cạp lại, vì ở độ tuổi này, chúng tôi cũng không còn cơ hội mà chọn lựa nữa.

Tôi cũng không hiểu vì sao anh lại lấy vợ muộn thế, vì điều kiện của anh khá tôt, công việc ổn định, thu nhập cao, ngoại hình cũng khá. Có lúc chặc lưỡi tôi nghĩ thôi thì cũng may, tôi mọi thứ đều thua kém anh, chỉ ở nhà lại nhiều tuổi nên thấy vậy cũng tốt lắm rồi.

Vậy mà ngay đêm tân hôn, anh đã nói cho tôi một sự thật đau lòng. Anh nói anh có người yêu và cả con riêng rồi, nhưng người phụ nữ anh yêu là trẻ mồ côi nên bố mẹ anh không chấp nhận, cô ấy lại có bệnh nên yếu đuối, họ có với nhau một cậu con trai 3 tuổi rồi, người phụ nữ đó đang ở ngoại thành.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe chồng kể mà tan nát cõi lòng. Cảm thấy tổn thương đến vô cùng, thật sự không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le đến vậy. Tôi chỉ biết khóc chứ không biết làm sao cả.

Nhiều ngày sau, anh vẫn không động gì đến tôi, dù anh vẫn cư xử chu đáo ân cần, tôi luôn cảm giác anh làm vậy vì thấy cố lỗi với tôi.

Anh nói với tôi, anh sẽ đối xử tốt với tôi, miễn sao tôi cho anh thời gian để anh chăm sóc người phụ nữ và đứa con riêng.

Anh còn nói nếu tôi cần gì, thiếu thốn gì cứ nói với anh một câu, anh sẽ lo lắng chu đáo cho tôi.

Tôi phải làm sao bây giờ đây, cuộc đời tôi chẳng nhẽ chấm dứt tại đây sao... Mà ly hôn thì tôi không đành, tôi vừa kết hôn được gần 1 tháng, xin hãy cho tôi lời khuyên với?.

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