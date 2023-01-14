Chật vật ‘phục kích’ đánh ghen chồng, lao đến địa chỉ đã dò hỏi, tôi sốc ngất với cảnh tượng bên trong khi cánh cửa khách sạn vừa mở

Tâm sự 14/01/2023 07:57

Cánh cửa mở ra, tôi như không tin vào mắt mình vì sự thật trắng trợn, cô gái ấy bước ra còn chồng chỉ độc một khăn tắm quấn ngang...

Tôi và chồng cũng có 5 năm vợ chồng và 2 năm yêu nhau trước đó. Tôi cũng đã không ít lần khổ sở vì thói trăng hoa của chồng. Nhưng lỡ có bầu nên đành cưới anh. Lấy nhau xong, có vẻ như anh cũng bớt ong bướm hơn, lo lắng cho vợ con mặc dù tiền lương anh vẫn giữ khư khư.

Tôi cũng là người phụ nữ độc lập về kinh tế nên cũng không tới mức khốn đốn quá. Cũng biết chăm chút cho bản thân ấy vậy mà.

Bữa đó tôi thấy chồng có vẻ lạnh nhạt, anh liên tục ôm điện thoại 24/24. Thỉnh thoảng khúc khích cười như bắt được vàng, đi tắm đi vệ sinh cũng ôm điện thoại thậm chí còn cài mật khẩu. Chuyện vợ chồng cũng nhạt hẳn, linh tính mách bảo có sự không hay.

Sau nhiều ngày điều tra, hôm ấy, biết rõ chính xác địa chỉ phòng khách sạn chồng và nhân tình đang ở, tôi bấn loạn đến nỗi chân tay run lẩy bẩy. Không dám nói với ai mà dùng hết sức bình sinh đi tới đó.

Chật vật ‘phục kích’ đánh ghen chồng, lao đến địa chỉ đã dò hỏi, tôi sốc ngất với cảnh tượng bên trong khi cánh cửa khách sạn vừa mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cánh cửa phòng bật mở, tôi gần như sốc khi thấy người con gái đó ra mở cửa còn chồng phía trong thì chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang người. Nhân tình của chồng không ai khác lại chính là cô bạn thân hay chơi với hội chồng tôi. Tôi còn thường xuyên rủ cô ta đến nhà ăn cơm, trò chuyện. Có lẽ cô ta còn độc thân nên lại càng biết cách quyến rũ đàn ông.

Chồng tôi và cả người cô ta cũng sốc không kém. Tôi không đủ can đảm mà lao vào đánh ghen. Vội vã bắt taxi trở về. Tôi thực tình không biết nên giải quyết chuyện này thế nào nữa. Tôi vẫn còn yêu chồng, cũng không muốn ly hôn nhưng làm sao để tách họ được đây. Xin cho tôi lời khuyên với.

 

Định vị được vợ ở nhà nghỉ, chồng lao đến đánh ghen nhân tình của cô ta, qua khe cửa, anh ngạc nhiên nhìn cảnh đau lòng gấp ngàn lần phản bội

Định vị được vợ ở nhà nghỉ, chồng lao đến đánh ghen nhân tình của cô ta, qua khe cửa, anh ngạc nhiên nhìn cảnh đau lòng gấp ngàn lần phản bội

Không thể nghĩ ngợi thêm điều gì, anh lao đến nơi làm cho ra lẽ. Cảnh tượng trước mặt càng khiến anh đau khổ tột cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 23 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả