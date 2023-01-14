Định vị được vợ ở nhà nghỉ, chồng lao đến đánh ghen nhân tình của cô ta, qua khe cửa, anh ngạc nhiên nhìn cảnh đau lòng gấp ngàn lần phản bội

Tâm sự 14/01/2023 07:52

Không thể nghĩ ngợi thêm điều gì, anh lao đến nơi làm cho ra lẽ. Cảnh tượng trước mặt càng khiến anh đau khổ tột cùng.

Khánh và Trinh yêu nhau chưa đầy 1 năm thì kết hôn. Khánh thuộc mẫu đàn ông hiền lành nhưng gia trưởng. Anh tuyên bố thẳng với Trinh anh không thích yêu lâu, cảm thấy ưng ý thì tiếp tục tìm hiểu còn không thì đường ai nấy đi để không phí thời gian của nhau.

Về phần Trinh, cô được mọi người đánh giá là khá xinh đẹp và dịu dàng. Đàn ông theo cô không ít nhưng cô lại say nắng trước sự mạnh mẽ, dứt khoát của Khánh. Về chung một nhà, Trinh nhanh chóng có em bé, Khánh lại càng yêu chiều vợ hơn.

Sau khi đi làm trở lại, công việc của Trinh trở nên bận rộn hơn. Khánh cũng hết lòng giúp đỡ vợ việc nhà, trông con. Hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi đi cho đến cái ngày. Vợ anh nói đi du lịch ngắn ngày cùng công ty. Nhưng tối đó, vô tình anh lại định vị được vợ ở một nhà nghỉ chỉ cách nhà anh 10km mà không phải chỗ vợ du lịch.

Định vị được vợ ở nhà nghỉ, chồng lao đến đánh ghen nhân tình của cô ta, qua khe cửa, anh ngạc nhiên nhìn cảnh đau lòng gấp ngàn lần phản bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khánh như con thú, anh lồng lộn lên gọi cho vợ thì không nghe máy. Anh tức tốc gửi con, phi tới nhà nghỉ đó để làm một trận ra ngô ra khoai. Trên đời này anh ghét nhất thể loại ngoại tình và phản bội.

Chẳng kịp chào hỏi lễ tân, anh lao đến tín hiệu trên điện thoại. Định đạp cửa xông vào thì anh thấy cửa không khóa mà hé. Qua khe cửa, anh nhìn thấy vợ quần áo tả tơi, tay chân bị trói, kế đó là một gã đàn ông liên tục tát Trinh cùng những lời nhục mạ "tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, buộc phải phục vụ tôi hết đời này. Có trách thì trách thằng chồng cô đã từng khốn nạn với em tôi".

Khánh quá bàng hoàng trước cảnh tượng đó, anh lao vào thì nhận ra Duy, gã đàn ông đang hành hạ vợ mình. Nhớ lại 5 năm trước, anh từng yêu em gái Duy còn khiến cô bé đó có bầu. Nhưng khi đó sự nghiệp không có nên anh chia tay mặc cho em gái Duy đòi tự tử níu kéo. Giờ thì anh đã hiểu ra tất cả.

Còn Trinh, cô nhìn Khánh bằng ánh mắt vừa đau khổ, vừa căm phẫn. Nếu như Trinh không chịu phục vụ Duy, anh ta sẽ khiến sự nghiệp và cuộc sống của cả nhà Khánh đảo lộn. Khánh đau đớn nhưng chẳng thể quay lại được quá khứ. Giờ anh mới thấm thía nỗi bất lực tột độ này. Quả báo ấy quá cay đắng với anh...

 

Đêm tân hôn chồng vừa sờ vào vòng eo nóng bỏng của vợ cuồng nhiệt thì đột ngột kêu cứu rồi ngất luôn vì lí do khó đỡ

Đêm tân hôn chồng vừa sờ vào vòng eo nóng bỏng của vợ cuồng nhiệt thì đột ngột kêu cứu rồi ngất luôn vì lí do khó đỡ

Vừa... chạm nhẹ vào cơ thể vợ sau cuộc trò chuyện, trêu đùa, anh lăn ra ngất xỉu vì điều không tưởng tượng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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