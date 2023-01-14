Để cứu mẹ, buộc phải cưới ông chồng 75 tuổi, đêm tân hôn vô tình chạm phải vật lạ trên người ông, cô thẹn thùng vì món quà không ngờ

Tâm sự 14/01/2023 12:56

Xinh đẹp là thế, nhưng cô buộc phải kết hôn với ông già bằng tuổi cha. Đêm tân hôn, nhìn hành động ấy mà cô sững sờ.

Khi Hà gật đầu đồng ý cưới người đàn ông 75 tuổi thì một đám cưới hoành tráng diễn ra. Ai nhìn vào cũng xì xào chuyện Hà cưới ông chồng đáng tuổi bố mình…

26 tuổi Hà xinh đẹp giỏi giang, lại được sinh trong gia đình giàu có nên cô được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Trong số các chàng trai đó thì Hà quyết định chọn Lâm làm bạn trai của mình, những tưởng cuộc sống của Hà cứ thế màu hồng trôi qua. Nhưng mọi chuyện đều thay đổi trong phút chốc khi bố mẹ Hà làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản nợ hàng tỷ đồng. Hà chạy khắp nơi vay tiền để cố gắng trả nợ cho bố mẹ, vậy nhưng khi biết gia đình cô gặp nạn thì mọi người đều quay lưng bỏ đi hết…không ai một giúp đỡ.

Trong hoàn cảnh đó Hà chỉ còn biết dựa dẫm vào Lâm, cứ tưởng bạn trai sẽ đồng hành cùng mình vượt khó khó khăn. Ấy thế mà khi Hà nghèo đi không còn là tiểu thư giàu có nữa thì Lâm trở mặt ruồng bỏ cô không thương tiếc.

- Anh…anh muốn chia tay ư?? Tại sao chứ??

- Tại sao á?? Em không biết nghĩ à mà còn thốt ra câu hỏi ấy. Tất nhiên anh bỏ em là vì giờ đây em nghèo rồi. Ngày xưa tưởng yêu em thì thay đổi số phận…ai dè giờ lại phá sản. Anh đâu có ngu đến mức ở lại để gánh nợ cùng gia đình em cơ chứ?? Anh đã tán tỉnh được cô gái giàu có khác rồi. Vậy nên em đừng có làm phiền…mà thay vào đó nghĩ cách trả nợ cho ông bà già của em đi.

Để cứu mẹ, buộc phải cưới ông chồng 75 tuổi, đêm tân hôn vô tình chạm phải vật lạ trên người ông, cô thẹn thùng vì món quà không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe những lời bạn trai nói mà Hà đau đớn vô cùng, vậy nhưng cô cũng thấy mình may mắn vì đã thoát khỏi được gã đàn ông khốn nạn như Lâm. Và rồi giữa lúc gia đình Hà bị xiết nợ thì có một vị đại gia 75 tuổi đứng ra chịu chi 5 tỷ để thanh toán số nợ giúp gia đình cô… với điều kiện Hà phải lấy ông ta làm chồng. Lúc đó Hà choáng váng lắm vì cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cưới một người đàn ông bằng tuổi cha mẹ mình cả.

Bố mẹ Hà thương con gái nên kiên quyết không đồng ý mà cố gắng vay tiền trả nợ. Thế nhưng với Hà thì mới đầu cô cũng ngán ngẩm, nhưng bây giờ bố mẹ cô đã có tuổi không thể gồng gánh số tiền lớn như vậy được. Thế là suy đi nghĩ lại Hà quyết định xin phép bố mẹ được cưới vị đại gia kia trả hết số nợ. Hơn nữa Hà cũng đã nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì cô chỉ cưới chồng già 1, 2 năm vì năm nay anh ta đã 75 tuổi sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Đến khi đó Hà vẫn có thể làm lại cuộc đời mình.

Để cứu mẹ, buộc phải cưới ông chồng 75 tuổi, đêm tân hôn vô tình chạm phải vật lạ trên người ông, cô thẹn thùng vì món quà không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và rồi khi Hà gật đầu đồng ý cưới người đàn ông 75 tuổi thì một đám cưới hoành tráng diễn ra. Ai nhìn vào cũng xì xào chuyện Hà cưới ông chồng đáng tuổi bố mình, nhưng Hà mặc kệ vì hơn ai hết Hà có kế hoạch của mình. Đêm hôm đó sau khi khách khứa về hết thì Hà leo lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

- Sao lại em lại đi ngủ….Chúng mình còn chưa tân hôn cơ mà. Anh cưới em về mất 5 tỷ để làm vợ chứ đâu phải cưới về để nhìn đâu_ Ông chồng già nói.

- Tân hôn á?? Anh già như vậy rồi còn sức đâu mà làm “chuyện ấy” cơ chứ?? Không khéo đang ân ái lại đi cấp cứu thì khổ lắm.

- Ai bảo với em anh không đủ sức. 

- Được thôi, nếu có mệnh gì thì đừng có trách tôi đấy nhé. Nói rồi Hà chủ động từ từ cởi bỏ váy áo của mình, và rồi đúng cái lúc đó thì tay Hà chạm phải một vật nhọn từ quần chồng…

- Cái gì vậy?? Hà vừa dứt lời thì ông chồng già của cô cười tủm tỉm rồi lôi cái vật nhọn đó ra.

- Chỉ là chiếc chìa khóa ô tô mà anh mua tặng em thôi mà.

- Anh mua ô tô tặng tôi á??

- Tất nhiên rồi. Em là vợ anh mà…anh biết lấy anh em chịu nhiệt thiệt thòi…Vậy nên anh muốn bù đắp cho em.

Nghe ông chồng già nói câu đó bỗng nhiên Hà thấy cảm động vô cùng, ít ra anh ta cũng quan tâm cô. Ông chồng già khẽ gật đầu rồi ôm chặt lấy Hà. Và thế là vợ chồng cô có đêm tân hôn ngọt ngào, có lẽ hơn ai hết Hà cảm thấy dù có lấy chồng già nhưng cô cũng may mắn lấy được tấm chồng giỏi.

Gật đầu lấy đại ông chồng 65 tuổi để đợi bạn trai trở về, đêm tân hôn, cô òa khóc khi nhận được lời ngỏ ý với dấu vết còn trinh nguyên

Gật đầu lấy đại ông chồng 65 tuổi để đợi bạn trai trở về, đêm tân hôn, cô òa khóc khi nhận được lời ngỏ ý với dấu vết còn trinh nguyên

Cả buổi lễ, cô cũng chỉ cười khẩy vì chồng... già rồi còn làm ăn gì nữa. Cộng với nhiều lời đàm tiếu qua tai, cô cũng bỏ mặc cho êm xuôi.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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