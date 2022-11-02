Mang bầu 4 tháng nhưng ngày nào tôi cũng ăn cơm một mình, một lần lấy can đảm gọi điện cho chồng thì sóng gió ập đến

Tâm sự 02/11/2022 06:17

Vừa bật điện lên, nước mắt tôi vừa rơi vì đau khổ và mệt mỏi.

Chào Hướng Dương,

Tôi và chồng yêu nhau được mấy tháng đã cưới. Vì tôi có bầu rồi nên không thể dùng dằng, cũng không thể kén chọn được nữa. Chồng tôi là một người đàn ông vô trách nhiệm, ham chơi, ham nhậu nhẹt. Anh làm bên tư vấn bảo hiểm, thích thì làm, không thì nghỉ, nghỉ rồi là đi nhậu với bạn bè suốt cả ngày. Tôi bầu 4 tháng, đi làm về còn phải lao vào dọn dẹp, nấu nướng rồi lại tự ngồi ăn một mình vì chồng vẫn đang nhậu, chưa về.

Vợ chồng mới cưới nhưng tôi chưa từng cảm nhận được hạnh phúc. Tôi chỉ thấy mệt mỏi, chán chường. Mỗi đêm về nhà, nhìn nhà cửa tối om, vắng vẻ là nước mắt tôi lại rơi. Chồng tôi ham nhậu đến mức bỏ bê vợ con, nhà cửa.

Mang bầu 4 tháng nhưng ngày nào tôi cũng ăn cơm một mình, một lần lấy can đảm gọi điện cho chồng thì sóng gió ập đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hôm qua, chồng lại đi nhậu, tôi buồn bực quá nên lấy hết can đảm gọi điện mắng anh xối xả. Bao nhiêu uất ức, tôi trút hết với chồng qua điện thoại. Không ngờ đến 10 giờ đêm, chồng tôi về trong trạng thái say xỉn rồi quát nạt, đập đồ đạc vì bị tôi xúc phạm, mất mặt với bạn bè.

Giờ tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đang rơi vào ngõ cụt. Hướng Dương ơi, tôi phải làm sao để chồng thay đổi, không nhậu nhẹt mà quan tâm vợ hơn đây? Cứ thế này thì chúng tôi ly hôn mất thôi? 

(khanhvi0989...@gmail.com)

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Từ khóa:   tâm sự vợ chồng tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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