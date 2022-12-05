Mải mê lén lút sống trong nhung lụa với tình già hơn 2 giáp, ngày chồng sắp cưới trở về, tôi 'dứt tình' để lên xe hoa thì chết đứng trước lời tuyên bố của ông ấy

Tâm sự 05/12/2022 07:06

Lan chợt tỉnh giấc mộng khi Huy thông báo chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa Lan và anh sẽ được làm con một nhà. Vội vã Lan cho người tình già biết tình cảnh của mình. Nhưng cô thật bất ngờ khi ông giám đốc quyết không chấp nhận. Ông tuyên bố thẳng...

Lan nhận lời yêu Huy khi Lan là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Huy đang làm đồ án tốt nghiệp khoa Kinh tế Đối ngoại cùng trường. Ra trường với tấm bằng loại xuất sắc, Huy nhanh chóng có việc làm, thu nhập đủ cho cuộc sống vốn tiết kiệm của anh và dư giả để lo cho tôi tiếp tục thực hiện ước mơ trên giảng đường, không phải chạy sô ở quán cà phê, đi dạy thêm vất vả như nhiều bạn học cùng khóa.

Tình yêu đủ chín khi Lan có được tấm bằng cử nhân Kinh tế, có việc làm ổn định ở thành phố. Lan và Huy hạnh phúc tổ chức lễ đính hôn với sự có mặt đông đủ của bố mẹ, đồng nghiệp và họ hàng đôi bên. Dự định sau lễ đính hôn sẽ là tiệc cưới nhưng Huy nhận được học bổng toàn phần sang nước ngoài làm luận án cao học, nên họ thống nhất gác lại tình riêng.

Huy đi chưa trọn năm thì không may công ty Lan đang làm nhân viên lại phá sản vì nhiều lý do bất khả kháng. Không muốn Huy phải lo lắng ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp nên Lan lẳng lặng đi tìm việc cho mình. Xem xét cẩn thận mãi hồ sơ của Lan đến gần nửa tháng trời, ông giám đốc già của một công ty tư nhân có cái đầu không tóc nhẵn thín, cặp mắt sau kính lão đưa đẩy đến khó chịu và cái bụng đi trước người mới nhận Lan vào làm với mức lương chỉ bằng một nửa lương ở công ty cũ.

Nhưng bù lại công việc ở đây nhàn hạ, chẳng áp lực gì với trình độ như Lan. Cô tự an ủi thôi thì lấy nhàn làm lãi, cứ ở đây coi như bước để nghỉ ngơi sau này tìm được nơi nào lương bổng xứng đáng thì chuyển cũng chưa muộn.

Mải mê lén lút sống trong nhung lụa với tình già hơn 2 giáp, ngày chồng sắp cưới trở về, tôi 'dứt tình' để lên xe hoa thì chết đứng trước lời tuyên bố của ông ấy - Ảnh 1

 

Thế nhưng cái ý nghĩ chuyển chỗ làm chưa phai trong đầu Lan thì cơ hội để cô bám trụ lại công ty lâu dài đã níu chân Lan như định mệnh. Đó là việc cô thư ký của ông giám đốc xin dời văn phòng chuyển vào Nam cùng chồng lập nghiệp và không ai khác ngoài Lan được sếp cân nhắc lên vị trí ấy. 

Tiếp xúc nhiều với sếp Lan cũng dần quên đi cảm giác khó chịu, rồi cái gì đến phải đến khi Lan là gái chưa chồng còn ông giám đốc thừa tiền ăn tiêu nhưng lúc nào cũng hừng hực ham muốn mặc dù ông ấy đã một vợ, ba con và hơn cô đến hai con giáp. Giám đốc đâu, thư ký đấy, cuộc tình lén lút của họ được giữ kín tuyệt đối vì tấm bình phong sếp với thư ký bận công tác, bận làm việc với các đối tác rất đàng hoàng tử tế.

Thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ, mải mê sống trong nhung lụa với tình già, Lan chợt tỉnh giấc mộng khi Huy thông báo chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa Lan và anh sẽ được làm con một nhà khi anh công thành danh toại trở về nước.

Mải mê lén lút sống trong nhung lụa với tình già hơn 2 giáp, ngày chồng sắp cưới trở về, tôi 'dứt tình' để lên xe hoa thì chết đứng trước lời tuyên bố của ông ấy - Ảnh 2

Thực ra, từ ngày tiễn Huy ra xứ người Lan chưa bao giờ quên anh, bởi anh và cô luôn giữ liên lạc qua điện thoại, qua internet nhưng xa mặt cách lòng...

Tuy vậy dù tiếc nuối Lan cũng không thể bỏ Huy để chung sống với ông giám đốc trong khi vợ cái, con cột của ông sờ sờ ra đó. Vội vã Lan cho sếp biết tình cảnh của mình...

Nhưng cô thật bất ngờ khi ông giám đốc quyết không chấp nhận. Ông tuyên bố thẳng nếu Lan chấm dứt quan hệ tình ái với ông, cô mất việc là chuyện đương nhiên mà còn phải hoàn trả cho ông số tiền mà Lan đã có từ ông. Lan đang trong tình cảnh trớ trêu, không biết làm gì khi mắc kẹt trong mớ bòng bong...

Mệt nhoài rời khỏi khách sạn sau khi bị cô nhân tình 'vắt sạch', về nhà vừa mở cửa tôi chết đứng khi thấy bát cơm nghi ngút khói hương cùng tấm ảnh cưới được đặt giữa nhà

Mệt nhoài rời khỏi khách sạn sau khi bị cô nhân tình 'vắt sạch', về nhà vừa mở cửa tôi chết đứng khi thấy bát cơm nghi ngút khói hương cùng tấm ảnh cưới được đặt giữa nhà

Ngày hôm đó sau khi rời khỏi khách sạn thì tôi đã mệt lả vì kiệt sức do bị cô nhân tình nóng bỏng vắt sạch. Về đến nhà, bước vào phòng khách lại là một cảnh tượng khiến tôi chết đứng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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