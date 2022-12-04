Tân hôn cuồng nhiệt đến 3h sáng, sáng ra đã thấy bố mẹ chồng xông vào phòng đứng 'chết trân' trước giường, đến khi nhìn rõ người đàn ông lao vào mình đêm qua tôi như chết lặng

Tâm sự 04/12/2022 06:33

Tôi hoảng loạn ngồi bật dậy quấn chăn kín người, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông ân ái với mình cả đêm qua thì tôi không khỏi chết lặng.

Tôi và Hiếu quen nhau qua mai mối khi cả hai đứa đều thuộc kiểu quá lứa lỡ thì cả rồi. Công đoạn tìm hiểu và yêu đương của chúng tôi diễn ra rất chóng vánh. Hơn nữa bà nội Hiếu đang bệnh nặng, chuyện đám cưới càng cần được tiến hành gấp rút. Nên chỉ sau vỏn vẹn 2 tháng quen nhau thì chúng tôi đã tổ chức đám cưới.

Đêm tân hôn tất nhiên cũng là lần đầu tiên giữa tôi và Hiếu. Tôi mệt mỏi cả ngày nên sớm vào phòng tân hôn nghỉ ngơi trước. Còn Hiếu thì vẫn tiếp đón mấy người bà con ở xa đến. 

Vì tôi không quen ngủ khi trong phòng có ánh sáng nên đã tắt đèn tối thui. Không biết ngủ được bao lâu thì Hiếu vào phòng. Tôi cảm nhận có người vén chăn nằm xuống cạnh mình. Ngửi được mùi rượu nồng nặc tôi đoán Hiếu đã uống rất nhiều và say lắm rồi. Song tôi không muốn đêm tân hôn của mình cứ trôi qua như vậy. Ít nhất thì chúng tôi cũng nên để lại một chút kỷ niệm đáng nhớ chứ. 

Tân hôn cuồng nhiệt đến 3h sáng, sáng ra đã thấy bố mẹ chồng xông vào phòng đứng 'chết trân' trước giường, đến khi nhìn rõ người đàn ông lao vào mình đêm qua tôi như chết lặng - Ảnh 1

Thấy Hiếu nằm im, luôn tôi liền chủ động vòng tay ôm lấy người anh. Hiếu vẫn chẳng có động tĩnh gì, có lẽ anh ngủ rồi cũng nên, tôi đánh liều chủ động mơn trớn và vuốt ve cơ thể anh. Dẫu gì chúng tôi đã trở thành vợ chồng, còn gì mà phải ngại ngùng nữa. Trước đây tôi cũng từng có hai mối tình, bản thân không phải ngây thơ gì nữa. 

Cảm nhận được sự chủ động của tôi, Hiếu lập tức quay sang ôm chầm lấy tôi rồi lao vào vợ chẳng khác gì hổ đói. Chúng tôi có một đêm ân ái vô cùng cuồng nhiệt và nồng nàn. Tôi áng chừng cũng phải cỡ 3h sáng Hiếu mới chịu buông tôi ra đi ngủ.

Vì quá mệt nên sáng ra tôi dậy hơi muộn. Chính xác hơn là bị đánh thức bởi cả đám người bỗng xộc vào phòng. Mở mắt ra, đứng trước giường ngủ của vợ chồng tôi là bố mẹ chồng và em gái chồng. Họ đang nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng người đứng bên cạnh mẹ chồng đang nhìn chằm chằm vào tôi mới là điều khủng khiếp nhất. Tại sao Hiếu lại đứng trước mặt tôi? Vậy còn người đàn ông đang nằm cạnh mà tôi vẫn cảm nhận rõ rệt hơi ấm của anh ta là ai?

Tôi hoảng loạn ngồi bật dậy quấn chăn kín người, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông ân ái với mình cả đêm qua thì tôi không khỏi chết lặng. Tại sao lại là anh trai Hiếu? Anh ta lúc ấy cũng vừa hay mở mắt nhìn tôi, cả hai kinh hoàng hét lớn. 

Tân hôn cuồng nhiệt đến 3h sáng, sáng ra đã thấy bố mẹ chồng xông vào phòng đứng 'chết trân' trước giường, đến khi nhìn rõ người đàn ông lao vào mình đêm qua tôi như chết lặng - Ảnh 2

Cuối cùng sau khi đã ngồi lại để nói rõ mọi chuyện thì câu chuyện tối hôm qua có thể tổng kết thế này. Lúc vào phòng tân hôn, tôi không khóa trái cửa vì nghĩa rằng chẳng có ai tự dưng vào phòng tân hôn của cô dâu chú rể làm gì. Tôi sợ mình ngủ quên và Hiếu phải gọi cửa nên đã để sẵn cửa cho anh. Ai ngờ đâu cả Hiếu và anh trai anh đều say mèm. Anh trai Hiếu hoa mắt thế nào mà lại vào nhầm phòng tân hôn của em trai. Trùng hợp hơn nữa là Hiếu cũng vào nhầm một phòng khác mà không tìm được đến phòng tân hôn với vợ.

Anh trai Hiếu nói anh ta thật sự không ý thức được việc mình làm đêm qua. Lúc ấy anh ta chỉ phản ứng theo bản năng của đàn ông chứ bản thân đã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. 

Sự trùng hợp đến mức tréo ngoe ấy khiến cho mối quan hệ của hai anh em Hiếu và tôi trở nên vô cùng khó xử. Cuối cùng sau khi cân nhắc mọi yếu tố thì tôi và anh trai Hiếu quyết định đi đăng ký kết hôn. Dẫu sao tôi và Hiếu vẫn chưa làm giấy đăng ký kết hôn, cũng chưa hề có quan hệ thể xác, tình cảm lại chẳng có gì sâu nặng. 

Còn tôi và anh trai Hiếu đã xảy ra quan hệ, chắc chắn tôi không thể tiếp tục trở thành vợ Hiếu nữa. Nhưng nếu tôi cứ thế xách đồ về nhà mẹ đẻ thì cũng thật uất ức cho tôi. Vậy là coi như đám cưới kia là đám cưới của tôi và anh trai Hiếu, toàn bộ ảnh cưới và những gì liên quan giữa tôi và Hiếu đều bỏ đi hết. Xét thấy anh trai Hiếu cũng là người chẳng đến nỗi nào, lại đang độc thân, tôi quyết định chính thức trở thành chị dâu anh.

Nghi vợ ngoại tình, tôi lén lút trốn dưới gầm giường để bắt quả tang, cánh cửa phòng ngủ mở ra tôi điếng người khi thấy cảnh tượng trước mắt

Nghi vợ ngoại tình, tôi lén lút trốn dưới gầm giường để bắt quả tang, cánh cửa phòng ngủ mở ra tôi điếng người khi thấy cảnh tượng trước mắt

Nằm trong gầm giường, tôi nghe được vợ nhận điện thoại của ai đó. Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra và những tiếng nói chuyện của 2 người vừa xuất hiện vang lên thì tôi không khỏi điếng người.

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