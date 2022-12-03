Chê vợ quê mùa hôi hám, chồng 'trơ trẽn' dắt bồ về ân ái ngay trước mặt, đến khi vợ cầm thứ này đưa ra trước mặt thì cả chồng và bồ sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu

Tâm sự 03/12/2022 05:50

San tím mặt cầm tờ giấy mà Cúc vừa đưa. Anh hoang mang tột độ, còn cô bồ cũng không kém phần, cô ta giẫy nẩy...

San lấy Cúc do gia đình 2 bên gán ghép. Anh chẳng yêu Cúc nhưng vì Cúc có nhiều điểm khiến San có thể lấy làm vợ nên anh tặc lưỡi cho qua. Cúc chỉ đi làm văn phòng, ổn định nhưng cái quan trọng nhất là Cúc không được xinh đẹp và không ghen với anh bao giờ. Nếu sau này San có gái gú thì chắc chắn Cúc cũng chẳng bao giờ dám bỏ anh.

Lấy vợ xong, hai vợ chồng thuê nhà trên thành phố. San cứ mặc nhiên việc nhà, nội trợ là của vợ nên dù tan làm sau Cúc 1 chút nhưng anh hôm nào cũng nán lại công ty chơi điện tử không thì lại la cà với đám bạn nhậu. Đến khi Cúc cơm nước xong xuôi gọi San mới về nhà.

Lương tháng San cũng chỉ đưa cho vợ đủ tiền nhà và một chút tiền ăn ngoài ra anh cũng chẳng hỏi thêm nhà còn các khoản chi nào không và cũng không bao giờ quan tâm lương vợ thế nào. Lần đó San được thăng chức trưởng phòng, anh tụ tập bạn bè đi ăn mừng, còn chọn hẳn quán karaoke tay vịn để chiều lòng anh em.

Hôm ấy, San không về mà đi cả đêm, lẽ dĩ nhiên ai cũng biết San đi đâu. Đám bạn nhậu bảo San rằng, "có tiền, có quyền sao không cặp một em, giờ ông nào chả thế, nói thật nhìn vợ mày như vậy tao không nghĩ có thể làm gì đâu. Chưa chi đã thấy ói rồi". San ngẫm nghĩ cũng đúng, sau vài hôm cưa cẩm, tìm hiểu, San cũng thả thính được 1 em sinh viên chân dài, nóng bỏng.

 

Chê vợ quê mùa hôi hám, chồng 'trơ trẽn' dắt bồ về ân ái ngay trước mặt, đến khi vợ cầm thứ này đưa ra trước mặt thì cả chồng và bồ sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu - Ảnh 1

Có bồ ngon, có tiền về nhà nhìn thấy vợ đầu tắt mặt tối dù chưa có mụn con nào lại lôi thôi quê mùa, San chán chẳng cả thèm đụng vào vợ. Thậm chí còn huyênh hoang dắt cả cô bồ về nhà vui vẻ trước mắt Cúc.

Đến lần thứ 3, vì quá gai mắt, Cúc mới cầm một tờ giấy xét nghiệm đưa ra trước mặt San và ả bồ và tuyên bố "Đây là kết quả khám sức khỏe định kỳ mới nhất của tôi. Anh cứ vui vẻ đi vì chắc cũng sẽ không sống được bao lâu nữa để mà hưởng thụ đâu".

San tím mặt cầm tờ giấy với kết quả dương tính bệnh xã hội của Cúc. Anh hoang mang tột độ. Còn cô bồ cũng không kém phần, cô ta giẫy nẩy mắng San "Anh là cái loại đàn ông gì vậy, vợ anh mắc bệnh mà anh còn không biết rồi lây sang cả tôi. Tôi còn trẻ mà". Nói rồi cô ta ngúng nguẩy khóc lóc bỏ về.

San quay sang hỏi Cúc đủ điều nhưng Cúc mặc kệ. Bao nhiêu ngày tháng qua cô đã phải chịu đựng anh quá nhiều, tờ giấy đó cô cũng chỉ làm giả để cho anh một bài học nhớ đời mà thôi. Sau lần này cô cũng viết đơn ly hôn để giải thoát cho mình. Chỉ buồn là đứa con trong bụng cô sẽ không có bố nữa...

Sẵn sàng để có 1 đêm cuồng nhiệt với vợ, bỗng tôi sững sờ khi thấy vợ đang tiêm thứ chất màu trắng vào cơ thể, càng điên tiết hơn khi nghe cô ấy nói sự thật

Sẵn sàng để có 1 đêm cuồng nhiệt với vợ, bỗng tôi sững sờ khi thấy vợ đang tiêm thứ chất màu trắng vào cơ thể, càng điên tiết hơn khi nghe cô ấy nói sự thật

Thấy vợ đang chuẩn bị tiêm thứ gì đó vào cơ thể, từ thẫn thờ rồi hoảng loạn. Tôi giật mình chạy đến bên vợ định ngăn cản thì cô ấy đã tiêm xong. Sau khi biết được sự thật tôi chán nản vô cùng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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