Sẵn sàng để có 1 đêm cuồng nhiệt với vợ, bỗng tôi sững sờ khi thấy vợ đang tiêm thứ chất màu trắng vào cơ thể, càng điên tiết hơn khi nghe cô ấy nói sự thật

Thấy vợ đang chuẩn bị tiêm thứ gì đó vào cơ thể, từ thẫn thờ rồi hoảng loạn. Tôi giật mình chạy đến bên vợ định ngăn cản thì cô ấy đã tiêm xong. Sau khi biết được sự thật tôi chán nản vô cùng.

Sau một năm yêu nhau, cuối cùng chúng tôi đã chính thức là vợ chồng. Trong đêm tân hôn, tôi tắm trước sau đó nằm xem điện thoại chờ đợi vợ tắm xong thì đi ngủ. Đến khi chơi xong ván game thấy vợ đang chuẩn bị tiêm thứ gì đó vào cơ thể, từ thẫn thờ rồi hoảng loạn. Tôi giật mình chạy đến bên vợ định ngăn cản thì cô ấy đã tiêm xong.

Tôi lo lắng hỏi vợ tiêm thứ gì thế? Cô ấy thở dài nói là bị bệnh tiểu đường nên phải tiêm insulin để kiểm soát lượng đường và dự phòng các biến chứng của tiểu đường. Nghe những từ vợ nói mà đầu óc tôi quay cuồng, chuyện lớn thế này sao cô ấy không nói cho tôi biết sớm. Tại sao để cưới xong mới nói?

Vợ bảo từng yêu 2 người đàn ông, khi họ biết bệnh tình của cô ấy thì họ vội vã chia tay. Sau lần gặp tôi, vợ nói rất yêu và muốn được có một tấm chồng nên không dám tiết lộ bệnh tình.

Lần đầu tiên vợ đến chơi nhà tôi, mang theo một hộp cơm toàn rau là rau khiến bố mẹ tôi nghi hoặc. Thế mà vợ nói là đang ăn chay nên mang theo sẵn đồ ăn không thịt, còn mọi người cứ ăn tự nhiên không phải để ý đến cô ấy. Khi vợ về, bố mẹ tôi đều nghi ngờ cô ấy có bệnh trong người nhưng tôi quá tin vào tình yêu nên tôi bênh vực vợ hết mức. Để rồi bây giờ biết được sự thật tôi chán nản vô cùng.

Suốt đêm tôi buồn phiền, lo lắng không còn thiết tha động chạm vào người vợ nữa. Khi cô ấy ngủ say thì tôi vào mạng tìm hiểu bệnh này. Tôi vô cùng chán khi biết nếu vợ mà mang bầu thì sẽ có nhiều biến chứng cho cả mẹ lẫn con.

Tôi không muốn làm được đồng tiền nào lại đổ hết vào chữa bệnh cho vợ con, rồi cả đời tôi cũng không ngẩng đầu lên được. Vợ đã không nói bệnh tình của cô ấy trước khi cưới, như thế là lừa dối chồng. Theo mọi người bây giờ nếu tôi ly dị vợ thì có quá đáng lắm không? (minhquan...@gmail.com)

3h sáng, tỉnh dậy sau màn ân ái nồng nhiệt, tôi chết ngất khi nhận ra người đàn ông cùng mình 'động phòng' tối qua không phải chồng mình mà là người này Đêm cưới đó, chồng tôi ngà ngà say, đến 10h đêm về tới nhà, lúc này anh đã chẳng biết gì nữa nằm cái là ngáy vang cả nhà. Khoảng 3h sáng thì tôi tỉnh giấc giật mình với chuyện tày đình đã xảy ra tôi hối hận đau khổ vô cùng.

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