Muốn thử lòng người yêu, tôi dắt em về ra mắt trong căn nhà hoang tàn, dột nát, vừa đến nơi em đã làm 1 việc khiến tôi bật khóc trong hạnh phúc

Tâm sự 03/12/2022 07:11

Tôi dẫn cô ấy về ra mắt, trong 1 căn nhà cấp 4 nhỏ nơi ngõ ngách, bên trong khá đơn giản chỉ 2 phòng ngủ còn lụp xụp, khi mẹ vừa đi khỏi em đã làm 1 việc khiến tôi ngỡ ngàng rồi khóc tại chỗ...

Tôi và Huệ yêu nhau được 2 năm chúng tôi quen nhau trong lần hợp tác giữa hai công ty. Tính em hiền lành, hòa nhã thân thiện lại dễ gần hay giúp đỡ người khác kể cả là người lạ thế nên ấn tượng ban đầu của tôi về em khá tốt. Sau đó tìm hiểu thêm tôi càng thấy em là mẫu người lý tưởng của mình. Rồi lân la xin số điện thoại nói chuyện mới đầu em khá dè dặt như kiểu đề phòng thế nên tôi thường hay tâm sự rồi hỏi han công việc.. lâu dần chúng tôi thân thiện hơn.

Và sau công cuộc gần 1 năm thì mới chính thức là người yêu của nhau. Mẹ tôi bảo mẹ không khó nhưng con gái bây giờ khá thực dụng con cần tìm hiểu kỹ, vì nhà tôi giàu có lại ở thành phố nên mẹ tôi dè chừng thế cũng không có gì sai.

Tôi có điều kiện nhưng chưa từng thể hiện trước mặt em, tôi vẫn đi chiếc xe cũ, tiền tiêu mức bình thường nhưng dù yêu lâu em chưa từng đòi hỏi điều gì, còn khuyên tôi tiết kiệm lại còn đỡ đần cho mẹ.

Muốn thử lòng người yêu, tôi dắt em về ra mắt trong căn nhà hoang tàn, dột nát, vừa đến nơi em đã làm 1 việc khiến tôi bật khóc trong hạnh phúc - Ảnh 1

Khi tôi kể mẹ tôi khá hài lòng nhưng bà dặn tôi dẫn cô ấy về ra mắt, trong 1 căn nhà cấp 4 nhỏ nơi ngõ ngách, bên trong khá đơn giản chỉ 2 phòng ngủ còn lụp xụp, những tưởng em sẽ dần xa lánh nhưng chẳng ngờ khi mẹ vừa đi khỏi, em ôm lấy tôi rồi bảo anh đừng ngại chúng ta cùng cố gắng tiết kiệm thêm rồi sửa sang lại nhà cửa...

Em chỉ mong anh yêu em thật lòng luôn bên em kể cả khi đã già là đủ, nghe cô ấy nói thế tôi trào nước mắt, thật may tôi đã tìm được người vợ lý tưởng cho cuộc đời mình.

Sẵn sàng để có 1 đêm cuồng nhiệt với vợ, bỗng tôi sững sờ khi thấy vợ đang tiêm thứ chất màu trắng vào cơ thể, càng điên tiết hơn khi nghe cô ấy nói sự thật

Sẵn sàng để có 1 đêm cuồng nhiệt với vợ, bỗng tôi sững sờ khi thấy vợ đang tiêm thứ chất màu trắng vào cơ thể, càng điên tiết hơn khi nghe cô ấy nói sự thật

Thấy vợ đang chuẩn bị tiêm thứ gì đó vào cơ thể, từ thẫn thờ rồi hoảng loạn. Tôi giật mình chạy đến bên vợ định ngăn cản thì cô ấy đã tiêm xong. Sau khi biết được sự thật tôi chán nản vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới