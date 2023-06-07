Mách các cặp đôi 5 vị trí phụ nữ ‘CỰC THÍCH ĐƯỢC HÔN’ khi 'yêu', chạm là có cảm giác như ‘điện giật’ sướng đến PHÁT ĐIÊN

Tâm sự 07/06/2023 00:44

Có nhiều cô gái không thể nào chịu nổi khi người đàn ông hôn vào những điểm này, nhưng họ lại khát khao được hưởng thụ mỗi lần ‘nhập cuộc’.

Vùng lưng dưới

Đây là nơi bắt nguồn của tất cả các dây thần kinh liên quan đến cảm giác tình dục, vì vậy việc kích thích phần lưng dưới bằng cách ve vuốt và hôn là một cách tuyệt vời để khuấy đảo ham muốn yêu đương của người phụ nữ.

Đó cũng là lý do tại sao phụ nữ thích bạn đặt tay lên lưng cô ấy khi hai người đi chơi cùng nhau. Đó là một cử chỉ thân mật, gợi cảm khiến một người phụ nữ cảm thấy nóng hết cả người mà bề ngoài không có vẻ gì khác thường cả.

Mách các cặp đôi 5 vị trí phụ nữ ‘CỰC THÍCH ĐƯỢC HÔN’ khi 'yêu', chạm là có cảm giác như ‘điện giật’ sướng đến PHÁT ĐIÊN - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phía sau gáy

Dù là vợ chồng lâu năm thì cái hôn nhẹ sau gáy vẫn khiến chị em rung động. Chuyên gia còn tiết lộ, hôn vào vị trí sau gáy là một trong những cách khơi gợi ham muốn của phụ nữ nhạy nhất.

Một cái ôm, hôn nhẹ từ phía sau cũng mang lại trải nghiệm bất ngờ cho đối tác. Cụ thể, chị em sẽ cảm thấy bản thân vô cùng hấp dẫn người bạn đời.

Tai

Hôn vào tai cũng là vũ khí bí mật của các chiêu thức mang đến khoái cảm. Nhiều người đàn ông thích đặt môi mình lên tai của người yêu, để hơi nóng phả nhẹ nhàng bên tai cô ấy, điều này khiến phụ nữ vừa mới ghé gần hơi thở của chàng thôi đã không tài nào chịu nổi chứ chưa nói đến việc hôn.

Mách các cặp đôi 5 vị trí phụ nữ ‘CỰC THÍCH ĐƯỢC HÔN’ khi 'yêu', chạm là có cảm giác như ‘điện giật’ sướng đến PHÁT ĐIÊN - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôn vào đầu ngón tay

Khi các chị em được hỏi con gái thích hôn chỗ nào? Họ thường thích người yêu hôn ở những đầu ngón tay. Đừng quên trao những nụ hôn lên đầu ngón tay cô nàng để giúp họ thăng hoa hạnh phúc hơn nhé. Sau khi di chuyển bàn tay từ gáy xuống cổ ngực và hãy đan vào lòng bàn tay cô nàng. Nhẹ nhàng trao những nụ hôn lên ngón tay để đánh thức dục vọng của nhiều bộ phận khác trên cơ thể.

Hôn ở bắp đùi

Chắc chắn, nếu được hỏi phụ nữ thích hôn chỗ nào? Họ thường thích người đàn ông của mình hôn vào bắp đùi. Hãy hôn nhẹ vị trí đùi gần tam giác vàng, cơ thể cô gái sẽ cong quắp lại. Sự khoái cảm và cuồng nhiệt sẽ sôi sục trong cơ thể cô nàng.

Mách chị em điểm G của đàn ông và cách kích thích khiến các chàng sướng phát điên

Mách chị em điểm G của đàn ông và cách kích thích khiến các chàng sướng phát điên

Không chỉ có phụ nữ mà đàn ông cũng có những điểm G khoái lạc, để nàng có thể kích thích làm trỗi dậy lên ham muốn bản năng của phái mạnh. Khi kích thích đúng điểm G của đàn ông sẽ mang lại cho họ nhiều khoái cảm hơn trong chuyện ấy.

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