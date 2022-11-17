Mặc cho bạn trai khóc lóc níu kéo, tôi ‘dứt tình’ chia tay để được gả vào hào môn, đến ngày cưới mới ‘sững sờ’ nhìn người cũ bước vào

Tâm sự 17/11/2022 15:32

Anh ấy bước vào, ai cũng phải ngước nhìn, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm và sụp đổ. Có nằm mơ tôi cũng không thể nào nghĩ mình có thể gặp lại anh trong tình cảnh éo le thế này.

Chúng tôi yêu nhau 4 năm. Khoảng thời gian đó, anh ấy chăm sóc tôi cực kỳ tỷ mỉ và kỹ lưỡng, quả thực, sau bố mẹ tôi thì anh ấy là người yêu thương tôi vô điều kiện. 4 năm, chưa bao giờ tôi phải nghe một lời quát mắng. Mọi thứ đều là tôi đúng. Có sai cũng là anh sai và anh phải xin lỗi làm lành.

Hiền lành, chiều tôi như vậy nhưng cái cảm giác mình quá được chiều còn anh thị thụ động không đàn ông khiến tôi nhàm chán. Đấy là còn chưa nói đến việc, những món quà anh tặng tôi đều chẳng có nhiều giá trị. Chúng đều là đồ handmade do anh tự làm. Quá khứ của tôi đã phải sống trong nghèo đói, tôi rất sợ khổ và tôi thấy anh chẳng có ý chí tiến thủ cho tương lai chút nào. Tôi không muốn sau này mình cũng phải chịu khổ sở như thế. 

Mặc cho bạn trai khóc lóc níu kéo, tôi ‘dứt tình’ chia tay để được gả vào hào môn, đến ngày cưới mới ‘sững sờ’ nhìn người cũ bước vào - Ảnh 1

Tôi nhanh chóng ngã vào vòng tay tình mới, tìm đủ mọi cách để phụ bạc tình cũ. Anh đã khóc, đã níu kéo nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi vẫn quyết định chia tay anh, cuộc đời tôi không thể nghèo được, nếu anh ấy yêu tôi hi vọng anh ấy sẽ hiểu cho tôi và đừng oán tôi vì ai chả mong người mình yêu hạnh phúc. Tôi cũng cắt hết mọi liên lạc với anh.

Ngày cưới, tôi không mời anh. Đám cưới của tôi được tổ chức tại một khách sạn hạng sang với đông đảo khách khứa. Tôi cười không ngớt miệng từ đầu tới cuối. Nhưng đang làm lễ, Mc đột nhiên giới thiệu một người, anh ta nói đó là giám đốc khách sạn nơi tôi làm đám cưới. Anh ấy muốn gửi lời chúc đặc biệt tới bạn thân (chồng tôi) và vợ của bạn (tức là tôi, người yêu cũ anh ấy).

Mặc cho bạn trai khóc lóc níu kéo, tôi ‘dứt tình’ chia tay để được gả vào hào môn, đến ngày cưới mới ‘sững sờ’ nhìn người cũ bước vào - Ảnh 2

Anh lên đó, chúc phúc tôi, thậm chí còn tặng vợ chồng tôi món quà cưới là một chuyến trăng mật vô cùng đắt tiền ở nước ngoài. Đã mấy ngày trôi qua, tâm trạng tôi vẫn vô cùng não nề, không biết anh làm thế có ý gì và cũng không biết, chồng tôi liệu có biết tôi và anh từng yêu nhau không? Bây giờ tôi vừa lo sợ lại vừa hoang mang. Tôi phải làm sao bây giờ.

Lần nào ân ái xong vợ cũng vào phòng tắm ngay, đang định gọi thì qua khe hở, tôi chết sững không tin vào mắt mình khi phát hiện sự thật

Lần nào ân ái xong vợ cũng vào phòng tắm ngay, đang định gọi thì qua khe hở, tôi chết sững không tin vào mắt mình khi phát hiện sự thật

Bình thường mỗi lần gần gũi xong, Khánh sẽ chìm vào giấc ngủ ngay còn Huyền sẽ đi tắm bởi cô vốn là người sạch sẽ, đang định cất tiếng gọi thì qua khe hở nhà tắm, Khánh như chết sững khi thấy vợ đang...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 11 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau