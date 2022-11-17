Anh ấy bước vào, ai cũng phải ngước nhìn, mọi thứ trước mắt tôi tối sầm và sụp đổ. Có nằm mơ tôi cũng không thể nào nghĩ mình có thể gặp lại anh trong tình cảnh éo le thế này.

Chúng tôi yêu nhau 4 năm. Khoảng thời gian đó, anh ấy chăm sóc tôi cực kỳ tỷ mỉ và kỹ lưỡng, quả thực, sau bố mẹ tôi thì anh ấy là người yêu thương tôi vô điều kiện. 4 năm, chưa bao giờ tôi phải nghe một lời quát mắng. Mọi thứ đều là tôi đúng. Có sai cũng là anh sai và anh phải xin lỗi làm lành. Hiền lành, chiều tôi như vậy nhưng cái cảm giác mình quá được chiều còn anh thị thụ động không đàn ông khiến tôi nhàm chán. Đấy là còn chưa nói đến việc, những món quà anh tặng tôi đều chẳng có nhiều giá trị. Chúng đều là đồ handmade do anh tự làm. Quá khứ của tôi đã phải sống trong nghèo đói, tôi rất sợ khổ và tôi thấy anh chẳng có ý chí tiến thủ cho tương lai chút nào. Tôi không muốn sau này mình cũng phải chịu khổ sở như thế.

Tôi nhanh chóng ngã vào vòng tay tình mới, tìm đủ mọi cách để phụ bạc tình cũ. Anh đã khóc, đã níu kéo nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi vẫn quyết định chia tay anh, cuộc đời tôi không thể nghèo được, nếu anh ấy yêu tôi hi vọng anh ấy sẽ hiểu cho tôi và đừng oán tôi vì ai chả mong người mình yêu hạnh phúc. Tôi cũng cắt hết mọi liên lạc với anh.

Ngày cưới, tôi không mời anh. Đám cưới của tôi được tổ chức tại một khách sạn hạng sang với đông đảo khách khứa. Tôi cười không ngớt miệng từ đầu tới cuối. Nhưng đang làm lễ, Mc đột nhiên giới thiệu một người, anh ta nói đó là giám đốc khách sạn nơi tôi làm đám cưới. Anh ấy muốn gửi lời chúc đặc biệt tới bạn thân (chồng tôi) và vợ của bạn (tức là tôi, người yêu cũ anh ấy). Anh lên đó, chúc phúc tôi, thậm chí còn tặng vợ chồng tôi món quà cưới là một chuyến trăng mật vô cùng đắt tiền ở nước ngoài. Đã mấy ngày trôi qua, tâm trạng tôi vẫn vô cùng não nề, không biết anh làm thế có ý gì và cũng không biết, chồng tôi liệu có biết tôi và anh từng yêu nhau không? Bây giờ tôi vừa lo sợ lại vừa hoang mang. Tôi phải làm sao bây giờ.

Lần nào ân ái xong vợ cũng vào phòng tắm ngay, đang định gọi thì qua khe hở, tôi chết sững không tin vào mắt mình khi phát hiện sự thật Bình thường mỗi lần gần gũi xong, Khánh sẽ chìm vào giấc ngủ ngay còn Huyền sẽ đi tắm bởi cô vốn là người sạch sẽ, đang định cất tiếng gọi thì qua khe hở nhà tắm, Khánh như chết sững khi thấy vợ đang...

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