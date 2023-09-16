Ly hôn chồng vì không có con, 3 năm sau gặp lại, tôi cười mỉa mai chỉ vào 4 đứa trẻ đang đứng đợi

Tôi lấy người chồng đầu tiên năm 24 tuổi. Thời điểm đó, chúng tôi đều còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều nên suốt ngày cãi nhau. Chuyện sinh hoạt gia đình thì không nói, chúng tôi còn nảy sinh thêm một vấn đề, đó là lấy nhau 3 năm trời mà không có con.

Nếu nói về tôi của hiện tại và 2 năm trước, tôi thấy bản thân mình thay đổi nhiều lắm. Cách đây 2 năm, tôi vẫn đang loay hoay trong cuộc hôn nhân không lối thoát của mình.

Chấm dứt cuộc hôn nhân ấy, tôi đã từng nghĩ mình sẽ không lấy ai nữa. Tôi thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện để bản thân có ích cho xã hội. Trong số những người đồng hành, tôi đặc biệt ấn tượng với Nam. Anh là một ông bố đơn thân của hai đứa con sinh đôi.

Tôi và chồng cũ đi khám bệnh để tìm ra căn nguyên, nhưng bác sĩ lại nói cả hai đều bình thường. Lúc này, chồng cũ quay sang trách tôi đủ điều. Anh ta nghi ngờ lý do không có con từ phía tôi. Sau một thời gian dài chịu đựng, tôi và chồng cũ quyết định chia tay.

Ảnh minh họa: Internet

Trong những chuyến đi, tôi và Nam nói chuyện rất hợp nhau. Về đến Hà Nội, Nam hẹn gặp tôi để uống cà phê. Dần dần, tôi có tình cảm với anh.

Ngày tôi dẫn Nam về ra mắt, bố mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Mẹ tôi nói bà sẽ không bao giờ chấp nhận cho con gái lấy người đàn ông đã có con riêng. Nhưng bất chấp sự cấm cản ấy, tôi vẫn nhất quyết làm vợ Nam.

Con riêng của chồng tôi đều đã ý thức, vì thế lúc đầu chúng ghét bỏ tôi lắm. Khi chồng tôi bắt phải gọi mẹ, chúng còn hét lên nói tôi đã cướp bố của mình. Tôi hiểu cái gì cũng cần quá trình, vì thế tôi khuyên chồng cho mình thêm thời gian.

Thật ra tôi không cố tình lấy lòng bọn trẻ. Tôi chỉ yêu thương và quan tâm tới con riêng của chồng. Dần dần, thấy được tình cảm của tôi, bọn trẻ bắt đầu gọi tôi là mẹ. Mỗi khi có ai đó hỏi về mẹ, chúng lại tự hào chỉ tay về phía tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 3 năm sau đó nhờ trời thương tôi sinh liền 2 đứa con kháu khỉnh, gia đình tôi hạnh phúc với 4 đứa trẻ đáng yêu.

Hôm qua, tôi đưa con đi trung tâm thương mại chơi, vô tình gặp lại chồng cũ. Tôi không rõ anh ta đã có vợ chưa, nhưng thấy tôi, anh ta liền đến hỏi thăm với thái độ vênh váo:

“Lâu lắm không gặp cô, lấy chồng mới rồi có ý định sinh con không?"

Anh ta vừa dứt câu, 4 đứa con của tôi chạy đến gọi mẹ khiến anh ta ngớ người. Lúc ấy tôi nắm tay con rời đi. Trước khi bỏ lại anh ta, tôi cười:

“Con tôi đấy, anh đã thấy chưa”.

Có lẽ anh ta không thể hiểu tại sao sau vài năm tôi lại nhiều con thế. Nhưng những gì anh ta nghĩ, tôi đã không còn để tâm nữa rồi. Lúc này tôi chỉ cần sống hạnh phúc bên chồng con, còn người đàn ông đó tôi đã quên từ lâu rồi.