Lương 20 triệu/tháng tôi bị bạn gái lâu năm từ hôn, em chê tôi nghèo bất tài, thu nhập chỉ đủ ăn tiêu tằn tiện

Lương tôi về mặt bằng chung không cao nhưng cũng là niềm mơ ước của nhiều người. Cô ấy vẫn chê bai, đòi chia tay khiến tôi sốc nặng.

Tôi năm nay 29 tuổi, làm cho công ty nước ngoài. Thu nhập của tôi mỗi tháng được 20 triệu đồng. Gia đình tôi ở Hà Nội nên tôi không mất tiền thuê nhà. Hàng tháng tôi đưa mẹ 4 triệu tiền ăn uống, còn đâu tôi gửi tiết kiệm và tiêu xài riêng. Người yêu kém tôi 3 tuổi, làm cho công ty mỹ phẩm. Em xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng. Tôi dành khá nhiều tình cảm cho em, hi vọng tương lai lâu dài. Cả hai hẹn hò từ khi tôi còn chưa có sự nghiệp. Thời gian đó, tuy khó khăn nhưng chuyện tình cảm êm đẹp. Em mang đến cho tôi nhiều hạnh phúc, chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet Ban đầu mức lương của tôi là 8 triệu, dần dần tăng lên 20 triệu. Tôi chu cấp cho người yêu ăn uống, mua sắm đơn giản. Năm nay, tôi dự định cầu hôn em. Bạn bè biết chuyện, hứa sẽ cho tôi vay tiền mua căn hộ chung cư nhỏ làm tổ ấm. Mẹ tôi háo hức, kể với họ hàng việc con trai sắp lấy vợ. Thế nhưng chiếc nhẫn cầu hôn tôi chưa kịp dùng, em đã đòi chia tay. Tình yêu mặn nồng không đủ níu chân em. Lý do chia tay em đưa ra rất nực cười. Em chê tôi nghèo, bất tài. Bao năm phấn đấu vẫn dậm chân tại chỗ, lương thấp. Theo em, thu nhập của tôi chỉ đủ ăn tiêu tằn tiện, không đủ để mua nhà, nuôi con.

Ảnh minh họa: Internet Người yêu còn so sánh tôi với chồng của bạn cô ấy. Nào là người ta kiếm cả trăm triệu mỗi tháng, anh kia mua xe ô tô tặng bạn gái… Cô ấy bảo trước đây có thể kham khổ được nhưng giờ bạn bè ai cũng phất, kiếm được mối duyên tốt. Thời buổi hiện đại, chẳng ai sống cảnh 1 túp lều tranh - 2 quả tim vàng. “Em đợi anh mấy năm rồi nhưng anh ì ạch quá, không có tương lai gì. Giờ lấy nhau, cứ nghĩ cảnh sống thiếu thốn, em sợ”, người yêu tôi thẳng thừng nói. Ảnh minh họa: Internet Nếu tôi lương thấp, chỉ vài ba triệu một tháng hay không lo được cho người yêu. Cô ấy đòi chấm dứt tôi không suy nghĩ. Nhưng tôi vẫn chăm lo cho người yêu đầy đủ, xe máy, điện thoại xịn, ăn nhà hàng… Nhiều lúc tôi nghĩ, mình còn chưa lo được cho mẹ như thế. Lương tôi về mặt bằng chung không cao nhưng cũng là niềm mơ ước của nhiều người. Cô ấy vẫn chê bai, đòi chia tay khiến tôi sốc nặng. Tôi chứng kiến nhiều gia đình tổng thu nhập 2 vợ chồng chưa đầy 14 triệu mà họ vẫn nuôi 2 đứa con đàng hoàng Chẳng hiểu chuyện gì làm người yêu tôi thay đổi nhanh chóng đến thế? Tôi cứ nghĩ người con gái đến với mình lúc cơ hàn, tình yêu sẽ bền chặt. Vậy mà, gần đến ngày hái quả ngọt, mọi thứ lại tan tành. Tâm trạng tôi chưa lúc nào tồi tệ như thế này...

Phát hiện chồng ngoại tình với chị họ, tôi như chết điếng trong tim, bao nhiêu người chồng tôi không chọn sao cứ phải là chị họ Tôi đã có sự nghi ngờ chồng đi ngoại tình nhưng tôi chưa bao giờ ngờ đến chuyện chồng có thể ngoại tình với chính chị gái mình, càng khó chấp nhận hơn chị gái lại là người mà tôi luôn tin tưởng bao lâu nay.

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