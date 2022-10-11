Tôi và người yêu cũ quấn lấy nhau nồng nhiệt như ngày đầu tiên, chỉ có điều bây giờ tôi đã là người phụ nữ có chồng

Tâm sự 11/10/2022 11:19

Cuộc tình phiêu lưu của tôi với người đàn ông không phải là chồng lại khiến tôi tìm thấy những giây phút lãng mạn, ngọt ngào và khó quên, tôi ngoại tình với người yêu cũ.

Tôi có mối tình thời sinh viên đẹp như trong phim dù chúng tôi khi đó đều rất nghèo. Chúng tôi trải qua những ngày khó khăn nhưng cũng hạnh phúc nhất trong cuộc đời, anh ấy yêu và chiều chuộng tôi hết mực. Nhưng vốn dĩ cuộc đời không thể có kết thúc có hậu như trong phim hoặc là do tôi vốn không thể là nữ chính thuần khiết trong sáng.

Tôi và người yêu cũ quấn lấy nhau nồng nhiệt như ngày đầu tiên, chỉ có điều bây giờ tôi đã là người phụ nữ có chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi tốt nghiệp cùng lúc và đều đối mặt với thử thách cơm, áo, gạo, tiền. Anh chật vật đổi chỗ làm từ công ty này sang công ty khác, nhưng thu nhập thường rất thấp, anh còn phải lo chu cấp cho 2 người em đang đi học ở quê.

Tôi may mắn và cũng có chút nhan sắc nên tìm được một công việc nhàn hạ với đồng lương dư dả hơn. Đọc đến đây nếu bạn lờ mờ nhận ra cái kết thì bạn đoán đúng rồi, tôi chia tay người yêu cũ sau nhiều lần cãi vã, tôi trách anh không chịu phấn đấu để có thể bằng bạn bằng bè, anh trách tôi không thể thông cảm cho anh.

Tôi và người yêu cũ quấn lấy nhau nồng nhiệt như ngày đầu tiên, chỉ có điều bây giờ tôi đã là người phụ nữ có chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chia tay anh 5 tháng tôi nhận lời cầu hôn của chồng hiện tại. Chồng tôi là một bác sỹ răng hàm mặt, chúng tôi quen nhau qua giới thiệu của một người bạn, anh có nhiều thứ mà người yêu cũ của tôi không có. Tôi đã từng sống thiếu thốn nên tôi e sợ viễn cảnh về cuộc sống khó khăn và vất vả không hồi kết. Tôi muốn quãng thời gian còn lại được sống dựa dẫm và chở che, nên tôi đã chọn người chồng hiện tại.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng mờ nhạt giống như lúc chúng tôi yêu nhau. Không quá nồng nàn, không quá thấu hiểu, không đến mức dành trọn hết tâm tư. Tôi gặp lại người yêu cũ khi anh tìm cách nối lại liên lạc với tôi, anh kinh doanh thành đạt nhưng cũng có gia đình không hạnh phúc. Anh nói anh vẫn luôn theo dõi từng bước trong cuộc đời tôi, bởi vì anh vẫn yêu tôi tha thiết.

Tôi và người yêu cũ quấn lấy nhau nồng nhiệt như ngày đầu tiên, chỉ có điều bây giờ tôi đã là người phụ nữ có chồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh chạm vào những suy nghĩ tăm tối trong tôi và khiến tôi say đắm mù quáng. Tôi và người yêu cũ quấn lấy nhau nồng nhiệt như ngày đầu tiên, chỉ có điều bây giờ tôi đã là người phụ nữ có chồng và là người đàn bà ngoại tình đáng khinh. Thứ cảm giác không thể dừng lại cũng không thể tiếp tục đôi khi làm tôi phát điên, tôi và anh đều có một gia đình với vẻ ngoài viên mãn, nếu đánh đổi liệu chúng tôi có hạnh phúc?

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Từ khóa:   hôn nhân tâm sự ngoại tình ngoại tình với người yêu cũ

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