Lừa con dâu gia đình phá sản, nợ nần, hôm cô xuất hiện trước cửa nhà cạnh người đàn ông, cả nhà tôi sững sờ vì câu trả lời

Tôi hiện tại đang phụ giúp công ty của chồng mình. Chồng tôi là tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn. Với khối tài sản khủng lồ và sống trong 1 gia đình giàu có bậc nhất nơi phố thị. Nhưng vợ chồng tôi cũng không xa lánh người bình thường mà sống hòa thuận với hàng xóm. Chính vì thế sống đến ngần này tuổi gia đình tôi vẫn hạnh phúc.

Gia đình tôi chuẩn bị đón chào 1 cô con dâu mới, chúng tôi chỉ có mình con trai duy nhất, bởi vậy mà tôi đã phải dùng cách thử con dâu của mình chỉ gì gia đình nhà tôi có điều kiện.

Vợ chồng tôi bận bịu nên không có thời gian quan tâm và chăm sóc cháu nhiều. Vì thế luôn lo lắng cháu sẽ thiếu thốn tình cảm cho đến ngày cháu bắt đầu học đại học thì cháu yêu người yêu đầu tiên. Chúng tôi đã rất an tâm, nhưng rồi Toản, con trai tôi đã vô cùng bị sốc khi cô bạn gái đầu tiên chỉ lợi dụng nỏ để lừa đi 1 khoản tiền cháu tiết kiệm được bằng tiền vơ chồng tôi cho hàng ngày. Từ đó con tôi trầm ngâm và ít giao du hơn hẳn, có những lúc con hỏi tôi: "Con cảm thấy ai cũng lợi dụng mình, không tin tưởng được ai nữa mẹ ạ".

Tôi và chồng chỉ có duy nhất 1 cậu con trai, vợ chồng tôi cưng chiều cháu từ nhỏ và đặc biệt quan tâm cháu vô cùng. Nhưng rồi cháu càng lớn, chúng tôi càng lo sợ cháu sẽ hư hỏng vì gia đình tôi giàu có. Nhưng được cái may mắn là cháu rất ngoan và tốt bụng nên chúng tôi an tâm phần nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhìn con nước mắt rơi, thương con mối tình đầu đẹp đẽ nhất lại phải chịu tổn thương đến vậy. Không biết đến khi nào con tôi mới có thể quên được nỗi đau đấy để có thể yêu lại và có một gia đình bình thường như người ta.

May mắn sau khi con trai ra trường là đúng cái lúc cháu chia tay tình đầu cũng đã hơn 3 năm. Cháu quen với Quỳnh, một cô bé sinh viên năm cuối vào thực tập tại công ty của chồng tôi. Lúc này thì Toản cũng đã được giao làm việc trong công ty để sau này đỡ đần bố. Nhưng với tư cách là một nhân viên bình thường, vợ chồng tôi đã giấu thân phận của con trai để con có thể sống 1 cuộc sống bình thường mà không bị người ta ghen ghét, soi mói này kia. Vì chỉ khi bé tôi cho con trai đến công ty, sau này đến lúc cháu lớn thì chúng tôi không còn đưa con đến nữa. Cũng vì vậy nên chỉ có những người thân cận cực kì mới biết được thân thế của con trai tôi.

Con trai nói với tôi rằng yêu Quỳnh, cảm thấy cô gái đó là một cô gái tốt. Con trai tôi thì hiền, mà qua tiếp xúc 1 vài lần thôi tôi cũng nhận thấy được ở bạn gái của con trai là một cô gái tốt. Cô bé hiền lành và ngoan ngoãn là tiêu chuẩn đầu tiên mà vợ chồng tôi đặt ra. Đến khi con trai tôi thông báo sẽ dẫn Quỳnh về ra mắt và xin cưới, vợ chồng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc sẽ có 1 cô con dâu có ý định đảo mỏ trong nhà mình. Quỳnh vào nhà chúng tôi cứ nhìn và trầm trồ khen nội thất và nhà đẹp. Nghe những lời đó tôi lại cảm thấy chân thành. Không biết là do biết được gia đình người yêu giàu có hay lý do gì mà từ ngày về nhà tôi ra mắt con bé hay đến nhà tôi chơi hẳn.

Ảnh minh họa: Internet

Suy đi tính lại tôi quyết định nói với con trai. Con trai tôi cũng cảm thấy lo sợ sau 1 lần bị lợi dụng tình cảm và từng chịu tổn thương nên cháu cũng không muốn chuyện tương tự lặp lại. Vì thế mà cháu đồng ý với cách thử của tôi.

Gia đình tôi phải giả vờ phá sản, nhờ những người cấp trên nói lại với người Quỳnh, chỉ cô bé biết chuyện đó còn những người khác thì không. Vì có nguy cơ phá sản nếu mọi người biết thì sẽ nguy hiểm nên tôi đề nghị con dâu tương lai giữ kín chuyện giúp.

Sau hôm đó thì con trai tôi đã không hề liên lạc gì được với Quỳnh nữa. Con bé cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình tôi. Mọi người đã tuyệt vọng vì nghĩ con dâu tương lai cũng chỉ như những cô gái khác thì bất ngờ Quỳnh đứng trước cửa với một người đàn ông đúng lúc gia đình tôi đang ăn cơm. Mời họ vào nhà tôi mới biết đó là bố của cháu Quỳnh, vừa vào đến nhà cháu đã hỏi:

- Cháu chào hai bác, đây là bố cháu. Công ty nhà mình thế nào rồi bác, có cầm cự được không ạ? - tôi đang định nói thì con dâu tương lai nói tiếp

- Nhà cháu có 1 mảnh đất ở quê, hiện tại cũng rất có giá. Nếu như có khả năng cầm cự được cháu đã xin bố mẹ cho bán mảnh đất đấy để giúp nhà mình. Cháu không thể để mồ hôi công sức bác Phong đã xây dựng được cơ nghiệp này lại mất trắng như thế. Nghe anh Toản nói mà cháu thấy bất lực quá nên đành chạy về nhà cầu cứu bố mẹ mình.

Tôi ôm con dâu thật chặt và khóc cảm ơn cháu. Con trai tôi đã nói với Quỳnh rằng không muốn mất công ty vì công sưc của bố. Còn Quỳnh không liên lạc được với gia đình tôi là không cẩn thận nên trên đường về quê cháu bị kẻ xấu lấy mất điện thoại. Về đến nhà vì bận bịu xoay tiền nên không gọi nữa. Giờ thì cháu đã trở thành con dâu chính thức của chúng tôi, cháu vừa sinh cho chúng tôi 1 cháu trai kháu khỉnh. Tôi lựa chọn cách thử đó tuy rủi ro lớn nhưng đấy chính là cách đoán chính xác được lòng người và con trai tôi đã không chọn nhầm người để yêu thương.