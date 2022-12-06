Vừa gặp con dâu tương lai, bố chồng bỗng tái mét đến đột quỵ, điều tra nguyên nhân, tôi càng sốc nặng trước sự thật đầy căm phẫn

Tâm sự 06/12/2022 16:53

Bố bất ngờ lên cơn đau tim rồi ngã quỵ xuống khiến cả nhà lo lắng, điều tra nguyên nhân, tôi sốc nặng vì sự thật phía sau.

Vừa thấy Hiền nụ cười bố tôi liền tắt ngấm xuống. Ông đứng trơ ra rồi ôm lấy ngực và ngã quỵ xuống sàn khiến tôi vô cùng hoảng loạn và sợ hãi.

 

Lâu lắm rồi kể từ khi chia tay Lam tôi mới có thể yêu thêm lần nữa. Ngay giây phút đầu tiên gặp Hiền ở bến xe bus tôi thực sự bị em hớp hồn bởi mái tóc đen xõa dài làn da trắng đôi mắt bồ câu, 1 vẻ đẹp có thể nói là thoát tục.

Cũng may lần đó xe tôi bị bạn thân mượn mất được cô bạn rủ rê lên phố bằng xe bus cho giống Hàn xẻng nên đã quen được định mệnh của cuộc đời. Lân la mãi Hiền mới chịu trả lời và cho tôi số điện thoại.

Sau hôm đó 1 cảm giác lâng lâng rung động nhớ nhung khiến tôi thấy vô cùng khó chịu. Tôi tự nhủ, mình yêu thật rồi, đây đúng là tình yêu rồi. Tôi tán tỉnh Hiền, sau hơn 3 tháng em nhận lời làm bạn gái của tôi.

Vừa gặp con dâu tương lai, bố chồng bỗng tái mét đến đột quỵ, điều tra nguyên nhân, tôi càng sốc nặng trước sự thật đầy căm phẫn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đi bên cạnh 1 cô người yêu xinh xắn ngoan hiền như vậy tôi cứ thấy lâng lâng. 30 tuổi đầu lần tôi tiên tôi muốn cưới vợ, từ ngày yêu Hiền tâm hồn tôi như phơi phới. Tôi xin cho em vào làm việc ở công ty của 1 người bạn của bố tôi.

Yêu nhau được gần 1 năm thì tôi chia sẻ về em cho bố tôi nghe. Ông vui mừng vì nghe tôi nói muốn lập gia đình. Bố tôi nói sẽ bay từ Pháp về để gặp gỡ vợ sắp cưới của tôi. Nghe vậy tôi mừng lắm vì cũng lâu rồi tôi và ông chưa gặp nhau. Mẹ tôi bận nên không về được. Bà bảo nếu bố tôi thích thì bà cũng sẽ đồng ý.

Ngày hôm đó Hiền hồi hộp lắm, cô ấy chọn đi chọn lại xem nên mặc bộ váy nào. Tôi đến đón cô ấy trong niềm vui hân hoan, em cũng rất hồi hộp. Em cứ hỏi: &’Liệu bố anh có thích em không?”. Tôi mỉm cười: “Nhất định rồi, ai gặp em cũng đều quý mến hết mà”.

Bố tối bận việc đột suất nên đến nhà hàng hơi muộn, khi chúng tôi vừa nhấm nháp hết ly sinh tố thì bố tôi đến. Ông cười tười chào chúng tôi, nhưng ngay khi vừa thấy mặt Hiền thì mặt ông bỗng dưng tái mét. Hiền cũng hốt hoảng đ.ánh rơi cả ly nước xuống:

Vừa gặp con dâu tương lai, bố chồng bỗng tái mét đến đột quỵ, điều tra nguyên nhân, tôi càng sốc nặng trước sự thật đầy căm phẫn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Con… con nói đây là người yêu của con sao?

- Vâng ạ, sao vậy bố, sao bố lại biểu hiện như vậy ạ? Bố không khỏe ở đâu sao.

- Em chào bố anh đi sao đứng đơ ra vậy.

- Cháu…

Đúng lúc đó bố tôi ngã xuống sàn ông ôm lấy tim.

- Bố ơi bố sao vậy.

- Thuốc… thuốc…

Tôi lục lọi thuốc cho bố tôi uống còn Hiền cũng hốt hoảng khi tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Hiền cúi đầu xin phép về trước.

- Kìa em, sao em lại như vậy…

- Tuấn, con ở lại đây, cứ để cô ấy đi.

Tôi đứng trơ ra chẳng hiểu giữa hai người họ có chuyện gì. Nhưng bố tôi nhất mực phản đối. Ông nói cô gái ấy không được, tôi hỏi lý do thì ông không chịu nói. Còn về Hiền sau khi nhắn tin chia tay tôi thì cô ấy hoàn toàn biến mất. Tôi như phát điên đi tìm em khắp nơi nhưng vô vọng. Em cũng đã xin nghỉ việc ở công ty.

Tôi hận bố, tôi nghi ngờ cô ấy là con riêng của bố hay đại loại như vậy nhưng không thể nào vì họ chẳng có đ.iểm gì giống nhau. Rồi tôi điên loạn đi tìm hỏi han cô bạn cùng phòng ngày trước học cùng em. Cô ấy nói hồi xưa Hiền có cặp với 1 ông đại gia được ông ấy bao cho ăn học. Thậm chí em còn dính bầu và phải phá thai nữa, nhưng sau ông kia qua nước ngoài nên họ đã chia tay.

Tôi gặng hỏi cả tối thì được biết người đàn ông ấy tên Hùng. Đêm đó tôi thực sự muốn phát điên lên, tại sao lại như vậy? Tôi và bố cùng cặp với 1 người phụ nữ sao? Tôi định lấy tình nhân cũ của bố về làm vợ sao? Nực cười quá sao cô ấy có thể giả nai bao lâu và gạt tôi như vậy chứ. Tôi sốc quá không chịu về nhà, tôi không muốn gặp bố tôi vì tôi ghét ông. Còn về Hiền tôi vừa yêu vừa hận em, chuyện đó cứ khiến tôi ám ảnh mãi không thôi. Tôi thương mẹ mình, đã 1 thời gian bà khủng hoảng vì bố tôi đi gái triền miên, thì ra người đó là em – là cô gái tôi định rước về làm vợ. Càng nghĩ tôi càng muốn nổ tung, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?

Vội tìm chiếc áo đi làm, bất ngờ thấy vỉ thuốc tránh thai rơi ra, thuê người theo dõi, tôi càng bất ngờ trước danh tính đứa 'con ruột' thịt cả nhà chăm lo

Vội tìm chiếc áo đi làm, bất ngờ thấy vỉ thuốc tránh thai rơi ra, thuê người theo dõi, tôi càng bất ngờ trước danh tính đứa 'con ruột' thịt cả nhà chăm lo

Tôi vẫn tự hỏi vì sao mình bị lừa dối như thế, ngay cả đứa con mà tôi yêu thương, trân trọng cũng không phải máu mủ ruột thịt. Tìm hiểu kĩ thông tin, tôi càng không kiềm nổi lòng.

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Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

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