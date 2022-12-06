Vội tìm chiếc áo đi làm, bất ngờ thấy vỉ thuốc tránh thai rơi ra, thuê người theo dõi, tôi càng bất ngờ trước danh tính đứa 'con ruột' thịt cả nhà chăm lo

Mới 2 năm, vợ chồng người ta còn trăng mật thì tôi phát hiện vợ ngoại tình, hơn nữa còn cho tôi 1 vố đau điếng.

Bố mẹ tôi kịch liệt phản đối khi thấy tôi yêu và xác định cưới một người phụ nữ đã có 1 đời chồng, 1 đứa con riêng. Tôi thì không nghĩ thế. Tôi thấy cô ấy yêu và hiểu tôi. Tôi muốn ở bên cô ấy, cùng chia sẻ, vượt qua khó khăn, cùng nhau chăm lo cho con cái. Hồi yêu nhau, tôi thấy cô ấy là người rất chịu khó, chu đáo và giàu đức hy sinh. Bố mẹ càng phản đối thì tôi càng cố chứng minh là mình đúng.

Tôi cưới vợ khi đã 35 tuổi, vợ kém tôi 4 tuổi. Cô ấy đã có 1 đời chồng, 1 đứa con riêng trước khi đến với tôi. Tôi với vợ quen nhau khi làm chung một công ty nhưng khác bộ phận. Yêu nhau được 2 năm, cả hai cũng trải qua nhiều sóng gió, cùng với sự ngăn cản của gia đình.

Cuối cùng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, năm tôi 35 tuổi, bố mẹ cũng đồng ý để tôi với cô ấy cưới nhau. 4 tháng sau đám cưới thì vợ tôi mang bầu. Lúc đó, công việc tôi đang ổn định, tôi có cơ hội được thăng chức và chuyển về trụ sở ở gần nhà. Tôi cứ nghĩ rút cục thì trời cũng thương tôi, mọi thứ tốt đẹp đã đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Con đầu lòng của tôi với vợ ra đời không lâu sau đó. Tôi chưa bao giờ ngại khoe vợ và con mình. Tôi thương vợ con nhiều hơn. Tôi vẫn nghĩ thằng bé đó con tôi, mặc dù nó chẳng giống tôi chút nào.

Tôi ngày đêm cày cuốc, xin đêm để sáng về phụ giúp vợ chăm con. Những đêm không phải đi làm, tôi cũng không ngại thức trông con, pha sữa cho con bú. Tôi cứ thế làm việc nhiều, không có thời gian ngủ. Tôi sút 10kg trong thời gian ngắn.

Tôi cảm thấy lo lắng nên đi khám sức khỏe tổng quát thì nhận được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 1. Tôi sốc lắm, đau buồn lắm nhưng không nói cho ai biết, kể cả vợ. Vợ tôi đang nuôi con nhỏ, tôi sợ cô ấy lo nghĩ nhiều. Cả bố mẹ tôi nữa, ông bà đang vui vì có cháu nội. Mọi thứ đang tốt đẹp vậy, tôi không muốn báo tin dữ.

Mọi chuyện vẫn tạm ổn cho tới khi vợ tôi đi làm trở lại sau khi nghỉ thai sản. Tôi thấy vợ ăn mặc đẹp hơn, trang điểm đậm hơn. Mẹ phàn nàn với tôi rằng vợ tôi đi đâu cũng quần là áo lượt, phấn son lòe loẹt, tôi còn nói đỡ cho cô ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ ngoại tình với sếp

Hôm đó, tôi đang vội tìm chiếc áo để mặc đi làm thì làm rơi chiếc áo của vợ và một vỉ thuốc tránh thai trong túi áo đã rơi ra. Tôi hỏi thì vợ bảo vỉ thuốc này cô ấy uống lâu rồi. Thế là tôi với vợ cãi nhau. Tôi thấy vỉ thuốc này có hạn sử dụng vẫn còn mới. Và nói thật, từ ngày yêu và cưới đến giờ, vợ chồng tôi không hề dùng thuốc. Tôi sợ cô ấy bị ảnh hưởng sức khỏe nên tự nguyện dùng "áo mưa" mỗi lần ân ái.

Tôi thuê người hack Facebook của vợ thì phát hiện chuyện tày trời hơn nữa. Vợ tôi đang qua lại với Minh- trưởng phòng của cô ấy. Gã đàn ông đó đã có vợ. Và bé Bo- đứa bé mà tôi rất yêu thương, là con của gã chứ không phải con của tôi!

Tôi cũng chưa dám tin những gì mình nghe được nên âm thầm mang tóc của con trai đi xét nghiệm và rụng rời khi biết thằng bé không phải máu mủ của mình. Cuộc đời thực sự quá bất công với tôi mà. Tôi với cô ấy mới cưới được 2 năm, cả hai đã trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách. Vậy mà tôi lại được cô ấy tặng một cái sừng dài.

Thực sự giờ tôi chẳng biết phải làm sao. Bao nhiêu niềm tin vào cuộc sống, mục đích sống cũng tiêu tan hết. Tôi cứ nghĩ mãi, vợ tôi hồi đó sáng thì đi làm, trưa thì về nhà đúng giờ, chẳng có gì đáng nghi cả. Tối cô ấy vẫn ngủ với chồng, âu yếm chồng, vậy mà lại có bầu với người khác.

Tôi buồn chuyện gia đình nên chẳng thể tập trung vào công việc. Về đến nhà, tôi thấy bố mẹ tôi cưng nựng thằng bé mà chẳng cảm thấy thất bại thực sự. Giờ tôi có 2 tin xấu dành cho bố mẹ: 1 là tin tôi bị ung thư, 2 là đứa con mà vợ tôi sinh ra không phải cháu nội của ông bà. Theo mọi người, tôi nên nói tin xấu nào ra trước đây?