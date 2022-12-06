Phát hiện vợ gian díu với đồng nghiệp tại nhà, tôi vô cùng bất mãn nhưng đồng ý tha thứ vì lí do đặc biệt này

Tâm sự 06/12/2022 15:36

Biết vợ ngoại tình ngày đêm thương nhớ kẻ khác nhưng tôi không mong muốn ngoại tình trả đũa hay tính bất cứ cách ly hôn nào.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm và chưa có con. Vợ tôi làm văn phòng của một cơ quan nhà nước thuộc tỉnh. Trước đây tôi làm việc ở ngân hàng nhưng 4 năm trước do dính vào một vụ án lớn nên phải nhận án tù.

Trong thời gian đó, vợ tôi vẫn đi thăm nuôi bình thường và đều đặn. Tôi cũng cố gắng cải tạo tốt để sớm về với gia đình. Cô ấy chính là động lực lớn nhất của tôi trong khoảng thời gian chán nản, mất hết danh dự và sự nghiệp.

Đang hy vọng về tương lai thì vợ thú nhận ngoại tình

Phát hiện vợ gian díu với đồng nghiệp tại nhà, tôi vô cùng bất mãn nhưng đồng ý tha thứ vì lí do đặc biệt này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi còn tính sau khi trở về sẽ gom góp tiền để cùng vợ tiếp tục chữa trị vô sinh, hy vọng sẽ có một đứa con an ủi lúc tuổi già. Tôi sẽ mở một tiệm photo nhỏ để in ấn tài liệu do nhà tôi gần các trường học.

Nhưng đến khi tôi mãn hạn tù, trở về, tưởng chừng sẽ được yên ấm bên vợ thì nhận được tin động trời. Đau đớn hơn, vợ là người thú nhận với tôi chứ không phải ai khác. Thà rằng tôi tự phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ khác, tôi không phải băn khoăn, day dứt nhiều. Sau khi về nhà, tôi muốn gần gũi vợ nhưng cô ấy nhất mực từ chối.

Đêm đó, tôi gần như phải dùng sức mạnh của đàn ông để được ân ái với vợ nhưng vợ không có cảm xúc gì, còn khóc thành tiếng khiến tôi bất ngờ. Trước đây, chuyện chăn gối của chúng tôi rất hòa hợp. Tôi gặng hỏi mãi, vợ mới nói ra nguyên nhân.

Vợ bảo, mình ngoại tình với một đồng nghiệp đã có vợ con cách đây hai năm do không chịu được sự trống trải khi vắng chồng. Vợ tôi yêu người đó rất nhiều do được người ta quan tâm chăm sóc trong lúc cô đơn, yếu đuối.

Họ đến với nhau lén lút, chưa bị phát hiện và xác định sẽ chấm dứt khi tôi đi tù về. Giờ người kia thực hiện đúng như thế nhưng vợ tôi không chịu nổi cảm giác thiếu vắng người đó. Cô ấy vẫn muốn sống với tôi nhưng thừa nhận không còn cảm xúc.

Vợ thú nhận chuyện ngoại tình để mong tôi cho cô ấy thêm thời gian cảm nhận lại tình cảm vợ chồng. Tôi biết vợ rơi vào tình cảnh như thế một phần lỗi thuộc về mình nên sẵn lòng bỏ qua.

Phát hiện vợ gian díu với đồng nghiệp tại nhà, tôi vô cùng bất mãn nhưng đồng ý tha thứ vì lí do đặc biệt này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết làm thế nào để lôi kéo người vợ ngoại tình trở lại

Nhưng ba tháng nay, hai vợ chồng sống chung nhưng không khác gì ly thân. Tôi biết vợ rất nhung nhớ người kia, tình cảm rất mãnh liệt nên buồn vô hạn. Tôi vừa thương vợ vừa hận vợ nhưng không dám cho ai biết cũng không tính chuyện ly hôn.

Nếu chúng tôi chia tay, vợ càng khốn khổ hơn vì người kia chắc chắn sẽ không thể từ bỏ gia đình mà đến với cô ấy lại thêm lời ra tiếng vào. Tôi biết vợ cũng khổ sở dằn vặt, còn thương tôi, muốn sống chung nhưng không có cảm xúc để gần gũi. Thậm chí vợ còn đề nghị tôi có thể đi tìm người khác ngoài cô ấy khiến tôi rất bối rối.

Tôi tính sẽ bán nhà, hai vợ chồng đến một vùng đất khác để làm lại từ đầu, quên đi tất cả những chuyện trong quá khứ nhưng vợ không đồng ý. Bởi ba mẹ vợ đã già, không có ai chăm sóc lúc ốm đau.

Nhưng cứ tiếp tục thế này, hàng ngày vợ phải đối diện với người đồng nghiệp kia ở cơ quan, về nhà lại khổ sở dằn vặt, chúng tôi sống cạnh nhau mà như cách trở nghìn trùng thì làm sao chịu được.

 

Vừa trở về sau buổi làm việc, tôi nóng ran mặt nghe mẹ tiết lộ vợ cặp bồ, càng không ngờ lí do bà đưa ra phía sau khiến tôi bủn rủn tay chân

Vừa trở về sau buổi làm việc, tôi nóng ran mặt nghe mẹ tiết lộ vợ cặp bồ, càng không ngờ lí do bà đưa ra phía sau khiến tôi bủn rủn tay chân

Tôi về đến cửa chợt thấy nhà không 1 bóng người, thấy mẹ đi ra ngoài, nghe tiết lộ từ bà mà tôi sốc vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 29 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 4 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu