Biết bạn gái có thai tôi vẫn một mực lấy em làm vợ, để rồi đêm tân hôn, phát hiện vệt máu đỏ trên ga giường mà tôi sửng sốt

Tâm sự 06/12/2022 14:36

Em còn... trinh... là sự thật. Tôi ú ớ, mặt nghệt ra.. Tôi vẫn yêu em dù em qua lại với người khác. Ngoài ra, tôi đã nghe và biết trước chuyện em có thai nhưng sao lại?!

Biết bạn gái có thai với người khác nhưng tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ cưới em để rồi đêm tân hôn sốc nặng khi thấy thứ khó tin ấy lăn ra ga giường khiến tôi choáng váng.

 

Tôi và Hương yêu nhau được hơn 1 năm rồi, khoảng thời gian yêu nhau tôi luôn dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Tôi muốn Hương hạnh phúc khi yêu tôi, em sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã nhận lời yêu tôi. Bởi vì với tôi Hương là tất cả, chỉ cần em cười là tôi thấy vui lắm rồi.

Thế rồi 1 ngày tôi đưa Hương đi ăn tối, đang ăn bỗng dưng em chạy vào nhà vệ nôn ọe dữ dội mặt tái nhợt bước ra. Nhìn thấy Hương như thế tôi lo em bị bệnh hay trúng gió quá, vội đỡ em dậy về nhà nghỉ ngơi thì Hương gạt tay tôi ra nói 1 câu khiến tôi đứng hình mà sốc toàn tập.

- Em có thai, đang nghén không phải ốm đau gì đâu anh đừng lo. Kệ em.

- Hả??? Em có thai? Anh và em chưa từng làm việc đó, lẽ nào em có thai với người khác ư?

- Vâng, em có bầu với người khác trong khi yêu anh. Em xin lỗi, nhưng đứa bé này em không thể phá được. Liệu anh có còn dám yêu và chấp nhận 1 người con gái hư hỏng như em không?

- Anh… anh không biết nữa. Em cho anh thời gian suy nghĩ đã nhé.

 

Đưa Hương về nhà, tôi nhìn em buồn chẳng muốn nói lời tạm biệt. Cảm xúc trong tôi lúc này là thất vọng, hụt hẫng. Tôi không biết làm gì đây khi mình đang có ý định cầu hôn Hương thì chuyện này lại xảy ra. Về nhà suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi vẫn quyết định cầu hôn Hương. Bởi tôi yêu Hương rất nhiều, bảo bỏ Hương ngang bảo tôi c.hết đi còn hơn. Thôi thì cứ chấp nhận và coi đứa bé trong bụng Hương là con của mình như vậy cũng tốt mà. Dù sao tôi cũng nên độ lượng và giang rộng vòng tay chở che Hương những lúc nhạy cảm thế này.

Biết bạn gái có thai tôi vẫn một mực lấy em làm vợ, để rồi đêm tân hôn, phát hiện vệt máu đỏ trên ga giường mà tôi sửng sốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bất ngờ trước màn cầu hôn của tôi, Hương hỏi tại sao tôi lại làm vậy. Đáng lẽ ra tôi phải nói lời chia tay vì Hương đã có bầu với người khác nhưng tôi lại… Cầm c.hặt t.ay Hương tôi mỉm cười nói sẽ chấp nhận và coi đứa bé là coi mình. Đứa bé không có tội, có trách chỉ trách tôi quá yêu Hương thôi. Thế nên tôi sẽ coi đứa bé đó là con của mình mà hết lòng nuôi nấng nó. Nghe vậy, Hương òa khóc nức nở gật đầu lấy tôi luôn.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ngay trong tháng đấy. Tôi phải nói dối gia đình rằng đã lỡ làm Hương mang bầu nên cưới gấp, ban đầu bố mẹ cũng không đồng ý nhưng nghe tôi thuyết phục ông bà cũng chịu. Ngày cưới, Hương khóc hết nước mắt khi tôi trao cho em chiếc nhẫn và hứa sẽ chăm sóc em trọn đời. Tôi hiểu giọt nước mắt đó Hương rơi vì điều gì, nhưng mai này tôi sẽ không để em khóc nữa mà thay vào đó là nụ cười.

Đêm tân hôn đến, tôi hào hứng định vào tân hôn với vợ thì chợt nhớ ra em đang mang bầu. Định thôi không làm nhưng Hương cứ đòi, em bảo muốn trả ơn tôi bằng việc nhỏ nhặt này trước đã. Gật đầu với vợ, tôi nhẹ nhàng tân hôn em khoảng chừng 1h đồng hồ thì thôi. Ôm lấy vợ, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Có lẽ với tôi giây phút này thật tuyệt vời, tôi đã quên đi điều tệ hại nhất đó là Hương đang mang bầu con người khác.

Tân hôn xong, tôi dậy bật điện đi vệ sinh tiện thể ngó xem ga giường có bị xô không? Trời đất, giọt m.áu trinh lăn trên ga giường chỗ Hương nằm khiến tôi sốc toàn tập. Không tin nổi vào mắt mình, tôi chạy tới kiểm tra sờ nắn cẩn thật để xác minh. Và đó là giọt m.áu trinh thật!

Biết bạn gái có thai tôi vẫn một mực lấy em làm vợ, để rồi đêm tân hôn, phát hiện vệt máu đỏ trên ga giường mà tôi sửng sốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ú ớ, mặt nghệt ra nhìn vợ như muốn hỏi chuyện gì đang xảy đây thì vợ tôi mỉm cười nắm tay tôi bảo:

- Chuyện em có thai là giả. Bữa đó em nói thử lòng anh thôi, ai ngờ anh lại phản ứng ngoài sức tưởng tượng của em. Em cứ ngỡ anh chỉ yêu em hời hợt, thoáng qua ai ngờ sau khi thử lòng anh chuyện này em lại thấy anh yêu em nhiều đến thế, dám chấp nhận cái thai này để cưới em. Cảm ơn anh.

- Trời đất, thế là vợ còn trinh thật ư? Em dám lừa anh vụ đó à, làm anh cứ tưởng vợ có em bé thật cơ?

- Thì em phải thử thế mới biết lòng dạ anh như nào chứ? Không ngờ anh lại tuyệt vời vậy. Thế nào, bù lại chuyện anh nói dối anh bằng giọt m.áu đêm nay đã đủ chưa ông xã.

- Không, thế này anh phạt em mới được. Làm anh buồn thiu mấy hôm nay rồi.

- Ơ…ơ… anh làm gì thế, buông em ra nào.

Bị vợ lừa 1 cú đau đớn như vậy, tôi vừa bực vừa mừng. Thế này phải phạt vợ khoản này mới được. Xem sau vụ này vợ còn dám bày trò gì nữa không?

 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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