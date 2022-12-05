Cô vợ thông báo mọi chuyện với bố mẹ đẻ và một người bạn thân nhất nhưng trước mặt chồng thì vẫn vờ như không hề biết gì.

Khoảnh khắc phát hiện chồng lừa dối, chắc hẳn người phụ nữ nào cũng khó mà kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Vậy nhưng cô vợ dưới đây sau khi phát hiện bí mật tày đình của chồng đã bình tĩnh chuẩn bị tất thảy, cho anh ta một ngày ly hôn cả đời khó quên.

Câu chuyện của người phụ nữ được chính cô đăng tải trên diễn đàn Zhihu. Cô kể kết hôn chưa đầy nửa năm thì phát hiện chồng là người đồng tính. Anh ta bỏ tiền bao một nam sinh viên đại học ở địa phương khác.

Ngay trong ngày phát hiện bí mật của chồng, cô vợ lập tức đưa ra quyết định ly hôn. Là người đồng tính không có gì sai hay đáng hổ thẹn nhưng anh ta lại lừa dối để kết hôn với phụ nữ. Đùa cợt hạnh phúc cả đời của cô, chưa nói còn lén lút ngoại tình bên ngoài thì là một hành vi rất đáng khinh bỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Cô vợ thông báo mọi chuyện với bố mẹ đẻ và một người bạn thân nhất. Tuy nhiên trước mặt chồng, cô vờ như không hề biết gì. Cô vẫn chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho chồng, đi mua sắm và xem phim cùng nhau, nói chuyện về những vấn đề trên mạng cùng các khó khăn trong công việc. Nhưng phía sau thì cô lại âm thầm thu thập bằng chứng chồng ngoại tình.

"Tôi chỉ mất đúng 1 tuần lễ để chuẩn bị chứng cứ và thuê luật sư cho việc ly hôn. Vào đêm cuối cùng chúng tôi bên nhau, tôi vẫn ủi cho chồng chiếc áo mà anh ta sẽ mặc vào sáng hôm sau, đưa chiếc ô nhắc anh ta trước khi ra ngoài vào buổi sáng thì nhớ mang theo kẻo trời mưa", cô cho biết.

Ngày hôm sau người chồng đi làm, cô lập tức thay khóa nhà đồng thời gói ghém toàn bộ đồ đạc của anh ta lại. Luật sư theo ủy thác của cô đã gọi điện cho người chồng thông báo rằng cô muốn ly hôn.

Ngày ly hôn không thể nào quên đối với người đàn ông phản bội

"Anh ta lập tức suy sụp khi nghe luật sư nhắc đến tên nam sinh kia. Anh ta sợ hãi đến mức hoảng loạn. Luật sư nói sẽ cho anh ta vài ngày suy nghĩ. Nhưng không ngờ ngay hôm sau anh ta đã vội vã đồng ý ly hôn vì sợ mọi chuyện bung bét ra", người phụ nữ cho hay.

Cuộc ly hôn sau đó diễn ra thuận lợi. Một công ty chuyển nhà đã đến lấy đồ đạc của người chồng giúp anh ta. Từ khi anh ta đi làm vào sáng hôm đó cho tới khi dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà thì hai người không nói với nhau một câu nào. Cô vợ không hề chất vấn, chỉ trích chồng về tội lỗi anh ta gây ra với mình. Cô cũng không cần lời xin lỗi của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay hôm đó, sau khi đồ đạc của người đàn ông chuyển đi, cô vợ vui vẻ đến nhà người bạn thân ăn trưa. Kết thúc cuộc hôn nhân mà chính mình là người chịu tổn thương, cô nhẹ nhàng buông bỏ tất cả. Cô không oán trách cũng chẳng trả thù, bí mật của người chồng thậm chí cô cũng không công khai mà chỉ nói với người thân thiết nhất. Cô lựa chọn bình yên cho mình, "cảnh giới" cao nhất là coi đối phương như người xa lạ chẳng chút để bụng.

Vẫn biết phụ nữ khi bị phản bội sẽ rất đau đớn và khổ sở. Nhưng có lẽ lựa chọn và làm được như cô vợ trong câu chuyện lại là cách khôn ngoan, ít gây thiệt hại cho bản thân nhất. Trả thù là một việc mất thời gian, công sức và cả tinh thần. Chưa nói nhiều khi trả thù còn "rước vạ" về cho bản thân. Ôm oán hận cũng chỉ khiến chính chúng ta héo mòn, u uất, tự đẩy cuộc sống của mình vào tối tăm vì lỗi lầm của kẻ khác. Buông bỏ không phải vì bạn rộng lượng, cao thượng hay kẻ đó đáng được tha thứ mà vì tốt cho chính bản thân mình.

Người phụ nữ cập nhật tình hình của bản thân sau ly hôn, cô chia sẻ quyết định đi đông lạnh trứng vì không biết lúc nào mới tìm được người đàn ông phù hợp để kết hôn. Cuộc sống của cô bình yên, thoải mái, vậy là đủ rồi.