Chồng để quên điện thoại trong nhà tắm, lấy lên lau ốp bên trong, vợ không ngờ phát hiện ra ‘bí mật’ khiến cô bật khóc nghẹn ngào

Chồng cô chưa từng giấu cô bất cứ điều gì, điều đó càng khiến cô vui mừng. Bí mật của chiếc ốp điện thoại trong nhà tắm hóa ra còn nhiều điều đáng để nói hơn.

Trên diễn đàn có một chủ đề nhận được rất nhiều lời chia sẻ: "Bạn đã tìm thấy bí mật nào trong điện thoại di động của bạn trai/bạn gái mình?".

Giữa cả "rừng" tâm sự kể về những bí mật chát đắng và sự phản bội của nửa kia, có lời chia sẻ xúc động của một người vợ nhận được rất nhiều sự yêu mến, ủng hộ của người dùng mạng.

Cô vợ thắc mắc không rõ lời chia sẻ của mình có phù hợp với chủ đề hay không, bởi vì bí mật mà cô phát hiện ra không nằm bên trong tin nhắn hay cuộc gọi của chồng mà nằm ở phần ốp điện thoại.

Cô kể có một hôm ở nhà, người chồng để quên điện thoại trên chậu rửa mặt. Khi cô vào rửa mặt thì không cẩn thận làm ướt. Cô lập tức lau khô điện thoại cho chồng, còn tháo phần ốp ra để lau cho kỹ.

Phần ốp điện thoại màu đen, không phải dạng trong suốt nên nhìn từ bên ngoài không phát hiện ra điều gì. Đến khi cô tháo ra thì mới biết bên trong có cài một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy viết mấy chữ "Em yêu anh" và vài biểu tượng đáng yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn nét chữ quen thuộc, trong phút chốc mắt cô đã ướt nhòe nước. Rất lâu trước đây cô làm đồ ăn cho chồng có đặt thêm tờ giấy nhỏ đó. Thật chẳng ngờ người chồng lại không đành lòng vứt đi mà cài vào ốp điện thoại, lúc nào cũng mang theo bên mình.

Người xem đều bày tỏ sự ghen tị với cô vợ. Rõ ràng lời nhận xét đàn ông thường vô tâm, chẳng bao giờ để ý tiểu tiết là không hề đúng. Chỉ cần anh ấy đủ trân trọng và quan tâm thì mọi thứ nhỏ nhặt thuộc về bạn sẽ được anh ấy nâng niu và nhớ kỹ. Cô vợ thật may mắn khi có người chồng yêu thương, chắc hẳn cuộc sống hôn nhân cũng rất hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-e-quen-ien-thoai-trong-nha-tam-lay-len-lau-op-ben-trong-vo-khong-ngo-phat-hien-ra-bi-mat-khien-co-bat-khoc-nghen-ngao-531692.html