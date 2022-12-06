Lấy gái 18 trong niềm hạnh phúc, nửa đêm tân hôn, chàng trai sửng sốt chứng kiến cô làm hành động kì lạ, càng bất ngờ khi nghe âm mưu ‘động trời’ phía sau

Tâm sự 06/12/2022 14:25

Sau mà 'ân ái' đầy hạnh phúc, nhìn tấm ga giường phớt đỏ, tôi vô cùng hạnh phúc, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng vừa lúc nửa đêm...

“Em… Em… Mẹ mách em làm cách này để anh không đi ngoại tình ạ!” – Thư ngập ngừng, mặt tái mét như tên trộm bị tóm sống.

 

Tôi, một gã trai vừa bước sang cái tuổi 30 được 1 tuần đã bị liệt luôn vào danh sách ế, hàng cần thanh lý gấp của gia đình, dòng họ. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại không thể phải lòng bất cứ một cô gái nào trong khi con gái vây quanh tôi chân dài, chân ngắn cả dàn, xấu xinh đủ cả, dịu dàng, mạnh mẽ cũng không thiếu. Thế mà vẫn chẳng cô nào có thể khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Tôi được gọi là soái ca trong mắt các cô gái. Tôi cũng tự nhận thấy rằng bản thân mình không hề tồi. Mấy tên bạn tôi, chúng có khi còn chẳng được bằng tôi, thế mà họ vẫn cưới được vợ đẹp, có con xinh. Mẹ tôi nghĩ rằng tôi bị duyên âm theo nên hết lên chùa cắt duyên lại mời thầy về nhà. Kết quả vẫn không thay đổi được gì. Tôi chẹp miệng, chắc cái số tôi muộn đường vợ con. Ông trời chẳng hào phóng quá tay với ai cái gì bao giờ. Tôi tài giỏi, thành đạt, gia đình nề nếp, thuận hòa như vậy thì chắc chắn phải có một một phần nào đó không được hài lòng rồi. Cho đến một ngày nọ…

Vừa đặt chân vào cửa, tôi đã bị cái khuôn mặt nói thật là có khi vẫn còn thơm mùi sữa ấy thu hút.

- Mau lại đây con để mẹ còn giới thiệu nào. – Mẹ tôi hồ hởi

Tôi đã định tránh đi vì thực lòng mà nói, tôi chẳng có mấy hứng thú với cái trò mai mối vớ vẩn này. Nhưng chẳng biết làm sao ánh mắt ngây thơ của em lại buộc tôi phải tiến đến.

- Đây là Thư, con gái của bạn mẹ. Con bé đang học đại học năm thứ nhất con ạ. Hai đứa tự làm quen với nhau đi nhé!

Lấy gái 18 trong niềm hạnh phúc, nửa đêm tân hôn, chàng trai sửng sốt chứng kiến cô làm hành động kì lạ, càng bất ngờ khi nghe âm mưu ‘động trời’ phía sau - Ảnh 1

Nhưng chẳng biết làm sao ánh mắt ngây thơ của em lại buộc tôi phải tiến đến. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi nhanh chóng rút lui nhường lại không gian riêng cho hai chúng tôi. Nhưng chỉ còn cả hai, chúng tôi lại chẳng nói được gì, chỉ biết nhìn nhau cười mà thôi. Chúng tôi gần như là bị ép buộc lấy số của nhau, bị ép buộc hẹn hò. Tôi chẳng hiểu vì sao, tự nhiên tim mình có lúc lại loạn nhịp vì nụ cười ngây thơ tỏa nắng của em.

Có lẽ vẻ trong sáng, thánh thiện của em so với những cô gái vây quanh tôi có sự toan tính, vụ lợi thì nó cao quý hơn nhiều lắm. Tôi cũng cảm nhận được là em đã có tình cảm với tôi. Và cái tình cảm vừa chớm nở ấy đã bị tóm gọn ngay lại bằng một cái đám cưới linh đình. Tôi nằng nặc không chịu đồng ý vì mọi sự quá vội vàng. Nhưng mẹ tôi thì hết khóc lóc ỉ ôi, lại quay ra mắng:

- Con bé nó ngoan hiền, tử tế, gia giáo như thế. Mày còn muốn cái nỗi gì nữa. Nhiệm vụ của mày là phải lấy nó về đây rồi muốn làm gì thì làm.

Tôi thừa biết tính mẹ tôi, đã quyết rồi thì đến bố tôi còn phải ngồi im nữa là tôi. Mà tôi cũng chán cái cảnh ôm gối đi ngủ lắm rồi. Tôi gật đầu đồng ý.

Lấy gái 18 trong niềm hạnh phúc, nửa đêm tân hôn, chàng trai sửng sốt chứng kiến cô làm hành động kì lạ, càng bất ngờ khi nghe âm mưu ‘động trời’ phía sau - Ảnh 2
Đêm tân hôn, lần đầu tiên chúng tôi được gần gũi nhau như thế. Ảnh minh họa

Nhìn em diện váy cô dâu, tôi á khẩu. Vẻ đẹp trăng tròn của thiếu nữ 18 thực sự quá thu hút. Thư mang một nét đẹp mà tôi chưa từng tìm thấy ở bất cứ một người con gái nào tôi quen. Ai nấy nô nức chúc mừng tôi cưới được cô vợ trẻ đẹp, lại còn thủ khoa trường đại học. Tôi nghe cũng phổng mũi lắm. Đêm tân hôn, lần đầu tiên chúng tôi được gần gũi nhau như thế. Nhưng giây phút ngượng ngùng, bối rối cũng nhanh chóng qua đi. Nhìn tấm ga giường phớt đỏ, tôi ôm chặt lấy Thư, cảm ơn em nhẹ nhàng vì đã thuộc về tôi trọn vẹn. Có lẽ vì mệt quá, tôi ôm em thiếp đi lúc nào chẳng hay. Để đến nửa đêm…

Mở mắt ra, tôi hơi hoảng khi không thấy Thư đâu. Nhà vệ sinh không sáng đèn, Thư đi đâu được cơ chứ. Tôi lục đục khoác áo, ra ngoài tìm Thư. Phòng khách tối om nhưng trong bếp hình như có ánh đèn le lói. “Lẽ nào Thư ăn đêm” – Tôi thầm nghĩ. Định hù Thư một trận nên tôi rón rén bước đến. Nhưng người bị hù lại chính là tôi. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chẳng dám tin. Thư đang bỏ chiếc quần lót của tôi lên chảo rang trên bếp.

- Vợ… Em… Em… – Tôi ấp úng

Thư giật mình quay ra, làm rơi cả đôi đũa trên tay:

- Em… Em… Mẹ mách em làm cách này để anh không đi ngoại tình ạ! – Thư ngập ngừng, mặt tái mét như tên trộm bị tóm sống

Tôi sững sờ. Trời ạ, mẹ tôi lấy đâu ra cái bí quyết quái dị này mà truyền cho con dâu vậy cơ chứ. Đến mẹ còn không tin ở tôi thì ai tin được tôi đây. Tôi lại gần, ôm Thư vào lòng:

- Đừng làm nữa em. Anh xin thề, đời này chỉ có mình em. Nếu anh nói sai sẽ bị…

Tôi chưa kịp hết câu thì Thư đã lấy tay bịt miệng tôi lại:

- Em tin. – Thư nhìn tôi mỉm cười hiền dịu

Chúng tôi thu dọn bãi chiến trường rồi vui vẻ đưa nhau về phòng. Tôi định bụng mai dậy sẽ hỏi mẹ cho ra lẽ, mẹ hại tôi quá thể. Tôi có biết đâu bà đang đứng ở góc cầu thang nhìn theo chúng tôi với nụ cười hạnh phúc đâu.

 

Nghi ngờ chồng vụng trộm trong chiếc vali, vừa nhận cuộc gọi tôi sững sờ vì câu nói trong điện thoại

Nghi ngờ chồng vụng trộm trong chiếc vali, vừa nhận cuộc gọi tôi sững sờ vì câu nói trong điện thoại

Tôi chết điếng vì bên trong chiếc vali lại toàn đồ lót, sau khi nghe cuộc gọi, tôi sững người kinh ngạc.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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