Loay hoay suốt 3 tuần chưa ‘động phòng’ thành công, cặp đôi ‘xà quần xà quần’ khiến ai nấy đều giật mình vì điều khó nói

Tâm sự 04/02/2023 23:24

Ấy vậy mà, suốt 3 tuần, anh và cô chỉ ăn 'ngủ chay' vì mãi chẳng nên hồn. Tiết lộ phía sau khiến ai cũng ngã ngửa.

Hai vợ chồng là bạn học cùng trường Đại học, cùng khoa, chỉ khác lớp. Hai người gặp nhau trong một chương trình truyền thống khoa. Ấn tượng đầu tiên của Cúc khi gặp Thường là sao "dơ dơ".

 

Thường cười cho biết vì dân khoa học tự nhiên nên giống như nhiều nam sinh khác anh sống khá "tự nhiên", để tóc dài, mồ hôi mồ kê nên nhìn lôi thôi "dơ thực". Trái lại, ấn tượng của anh về Cúc là sao cô này lại là con gái tự nhiên mà sao lại "chỉn chu, gọn gàng quá vậy".

Hai người có nhiều tiếp xúc và phát hiện ra nhiều điều nho nhỏ thú vị về nhau, tình cảm "tự nhiên" phát triển từ tình bạn, tình đồng học rồi thành tình yêu.

"Lần đầu tiên tỏ tình với cô ấy, em đã thức đêm để tự tay chuẩn bị quà cho cô ấy, em gấp mấy... con bò sữa bằng giấy", Thường kể khiến mọi người cười bò.

"Thường là mối tình đầu của em mà. Lần đầu tiên có người tặng quà, tỏ tình với mình nên em mừng quá, cũng không quan tâm quà nhận được là cái gì luôn", Cúc cũng cười cho biết.

Hai người yêu nhau khá trong sáng, lúc tỏ tình đầy xúc động như vậy nhưng Thường chỉ dám "hôn gió", 2 tháng sau mới hôn má, 6 tháng sau mới được hôn môi. Cúc chia sẻ, hai người bắt đầu quen nhau khá lý trí nên khi yêu nhau chỉ giận nhau được 1 lần, kéo dài 1 tuần rồi sau thấy không có ai phù hợp với mình hơn nên lại làm lành.

Loay hoay suốt 3 tuần chưa ‘động phòng’ thành công, cặp đôi ‘xà quần xà quần’ khiến ai nấy đều giật mình vì điều khó nói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 tuần sau cưới mới có đêm tân hôn

"Tụi em làm ăn chung, chung tiền bạc, chung nhiều thứ nhưng vẫn giữ gìn không "chung thể xác" cho đến tận đêm tân hôn", Cúc bật mí.

 

Và đêm tân hôn đã diễn ra đầy kịch tính và không vui chút nào. Thường kể, đêm tân hôn hai đứa tỉnh quá nhưng lại không có kinh nghiệm gì, trong trắng như tờ giấy trắng nên trớt quớt không làm ăn được gì.

"Sau rất nhiều sự cố gắng, lo sợ, loay hoay mà vẫn không "phá được thành trì cuối cùng", em đã phải đi hỏi mẹ, hỏi bạn, hỏi những người đi trước, hỏi chuyên gia, động phòng thì phải làm sao, làm sao...", Thường kể.

"Loay hoay mãi không hoàn thành đêm tân hôn. Em đã tự hỏi: "Sao mình dở vậy? Điều này có phải do mình không?". Thí dụ như mình ào ào cái là được rồi, nhưng em sợ vợ em đau. Nên em cứ "xà quần, xà quần" hoài mà không dám tiến tới cùng. Cuối cùng, 3 tuần sau đám cưới, cuối cùng em cũng LÀM được đêm tân hôn", Thường thở phào kể lại.

Loay hoay suốt 3 tuần chưa ‘động phòng’ thành công, cặp đôi ‘xà quần xà quần’ khiến ai nấy đều giật mình vì điều khó nói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cúc cho biết, cô rất vui vẻ, lạc quan, vô tư đi chuẩn bị lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật, để mọi rắc rối chuyện động phòng cho chồng giải quyết. Cuối cùng trước khi đi tuần trăng mật thì cũng "động phòng" thành công.

 

Nào ngờ đêm tân hôn muộn ấy đã "bách phát bách trúng", Cúc dính bầu ngay sau đó. Vậy là vừa khai trai được "1 lần", Thường lại tiếp tục sống kiếp "chay tịnh" suốt thời gian vợ có bầu, rồi sinh con. "Bây giờ con em được 3 tuổi mà tụi em mới có "tân hôn" chỉ 1 năm đổ lại đây", Thường kể khổ.

 

Nhìn bề ngoài Thường rất điềm đạm, nhẹ nhàng, từ tốn, ngăn nắp, tuy nhiên, Cúc tố chồng cô có tính "bề bộn", về là giày bỏ một nơi, vớ bỏ một nẻo, bàn làm việc mà sạch được 3 tiếng là phải mở tiệc ăn mừng. Ba lô của chồng giống như cái túi thần kỳ của Đô rê mon, cái gì cũng nhét vô.

"Em được cái thoải mái nên chồng em như vậy thì em cũng chấp nhận. Hai vợ chồng đi du lịch về thì hai vali để mỗi góc một cái, rồi bọn em dùng hết đồ trong vali thì mới cất đi. Chồng em mắc bệnh quên số 1, nhưng em lại quên giải độc đắc nên cũng không có mâu thuẫn gì.

Chồng em cũng có tính cộc, nhưng em có thuốc trị. Chồng em cộc lên thì em giả ngu ngơ, không biết, được một lát thì quên, thế là xong. Em thấy chồng em như vậy được rồi, không cần thay đổi gì", Cúc chia sẻ.

 

"Còn có chuyện này em mới mệt nữa này. Có một ngày đẹp trời, em cảm nhận vợ giận, em hỏi cô ấy giận gì thì cô ấy cứ chối. Nhưng rõ ràng em thấy cô ấy cứ hờn giận em. Mãi sau em mới biết, cô ấy giận vì lâu quá em không làm "chuyện ấy". Lúc đó mới cưới cũng lo toan nhiều thứ lắm, mới dọn ra riêng nên em còn nhiều gánh nặng, lại có bầu ngay, chưa "làm" nhiều nên còn ngại. Nhưng giờ em biết rồi. Giờ em đòi nhiều hơn", Thường chia sẻ.

 

Định tặng chồng một đêm tân hôn khó quên, trong phút thăng hoa, lãng mạn, mặt anh đột nhiên biến sắc, chưa kịp phản ứng anh gằn giọng khiến tai tôi ù đi

Định tặng chồng một đêm tân hôn khó quên, trong phút thăng hoa, lãng mạn, mặt anh đột nhiên biến sắc, chưa kịp phản ứng anh gằn giọng khiến tai tôi ù đi

Trong giây phút ấy, anh thốt lên những điều khiến tôi bần thần nhận ra sự sai lầm mình đã mắc phải đầy day dứt.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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