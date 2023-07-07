Lỡ 'lên giường' một đêm với sếp tổng, sau ngày cưới trở về, thấy chồng làm điều này, tôi rụng rời lòng đầy ngổn ngang

Tâm sự 07/07/2023 23:32

Sau khi đám cưới kết thúc, em về nhà chồng. Đêm tân hôn, em cũng không chuẩn bị nhiều vì hiện tại em đã mang bầu 4 tháng.

Em vừa đọc tin nhắn của mẹ và một số người bạn. Mọi người đều chúc mừng cho hạnh phúc của em. Ai cũng nghĩ, bây giờ em đang sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ vì được làm vợ người đàn ông giàu có. Họ đâu biết trong chính đêm tân hôn của mình, em lại vùi đầu trong chăn khóc thầm.

Chồng em là tổng giám đốc một công ty xuất khẩu đồ nội thất ra thị trường Châu Á. Năm nay anh 38 tuổi, chưa từng kết hôn. Trong mắt mọi người, chồng em giống như một mẫu hình lý tưởng. Bởi đối với phụ nữ, anh luôn luôn galang, còn trong công việc lại vô cùng quyết đoán.

Lỡ 'lên giường' một đêm với sếp tổng, sau ngày cưới trở về, thấy chồng làm điều này, tôi rụng rời lòng đầy ngổn ngang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì điều đó nên 3 năm làm thư ký riêng của anh, càng ngày em càng ngưỡng mộ và cảm phục anh. Khi anh nói lời yêu, em còn ngỡ ngàng không tin vào những gì mình nghe được. Chồng em quá ưu tú và có thể lựa chọn những cô gái vừa có sắc vừa có tài hơn em. Vậy mà anh lại chọn em, một người xuất thân bình thường, không hề môn đăng hậu đối với gia đình anh.

 

Yêu nhau được 6 tháng thì chồng em cầu hôn. Anh bảo bây giờ sự nghiệp ổn định, anh chỉ cần có một gia đình êm ấm. Nhưng điều kiện tiên quyết để bố mẹ anh đồng ý kết hôn đó là em phải có thai trước. Em đồng ý với yêu cầu ấy, vì thời bây giờ việc có thai trước khi cưới cũng không phải chuyện hiếm hoi. Vả lại chồng em có tuổi, anh nghĩ như vậy hoàn toàn dễ hiểu.

Hôm nay là ngày cưới của bọn em. Đứng trên hôn trường, em lâng lâng hạnh phúc khi chứng kiến những vị khách máu mặt. Có người rất nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng đến dự đám cưới của em.

Lỡ 'lên giường' một đêm với sếp tổng, sau ngày cưới trở về, thấy chồng làm điều này, tôi rụng rời lòng đầy ngổn ngang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đám cưới kết thúc, em về nhà chồng. Đêm tân hôn, em cũng không chuẩn bị nhiều vì hiện tại em đã mang bầu 4 tháng. Lúc chồng đang trong nhà tắm, em thấy điện thoại của anh sáng màn hình. Đầu tiên em không để ý, nhưng những tin nhắn cứ gửi đến tới tấp khiến em cảm thấy tò mò.

Em mở điện thoại ra thì thấy một người nhắn cho chồng với những nội dung như chồng em lấy vợ chỉ vì muốn có người sinh con cho mình. Còn người mà chồng em yêu chính là người nhắn tin cho anh. Sốc hơn là bức ảnh họ chụp chung với nhau trong một chuyến du lịch. Người ấy không phải phụ nữ mà là đàn ông các chị ạ.

 

Đọc xong, em xóa hết tin nhắn rồi xem như chưa biết gì. Giờ này chồng em đã ngủ say, còn em vẫn ngổn ngang với rất nhiều suy nghĩ. Em đã là vợ anh, lại đang mang trong mình đứa con của anh nữa. Vì thế, việc ly hôn hay tiếp tục cũng là vấn đề rất nan giải. Theo mọi người, em có nên nói chuyện với anh và yêu cầu anh hãy thành thật không?

 

Bị chồng chê rồi ngoại tình, 4 năm sau ly hôn gặp lại anh ta đầy thảm thương, tôi chỉ cười rồi tặng anh ta hai chữ 'nhân quả'

Bị chồng chê rồi ngoại tình, 4 năm sau ly hôn gặp lại anh ta đầy thảm thương, tôi chỉ cười rồi tặng anh ta hai chữ 'nhân quả'

Tôi nhắn tin cho chồng cũ bảo anh ta về nhà đưa con đi viện. Nhưng chồng cũ của tôi không thèm quan tâm, vì lúc đó anh ta đang vui vẻ bên cô bồ nóng bỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 9 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 2 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng