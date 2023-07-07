Ngày tái hôn, chồng cũ dẫn con riêng đến lễ cưới, vừa lấy được mic, anh nói một điều khiến cả hội hôn nghẹn ngào

Tâm sự 07/07/2023 18:25

Anh quay sang nói với chồng tôi: “Từ hôm nay, con tôi cũng chính là con anh. Hãy đối xử, dạy dỗ thằng bé như con ruột của mình”

Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi tôi có thể giữ được một mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ. Đa phần họ đều nghĩ, một khi đã ly hôn thì sẽ dứt tình. Chẳng ai còn bận tâm đến đối phương.

Riêng bản thân tôi thì không như vậy. Khi biết cuộc hôn nhân của mình có vấn đề, tôi đã tự vấn bản thân ngay lập tức. Là do tôi sai hay chồng sai? Liệu chúng tôi có thể tháo gỡ được khúc mắc đó hay không? Và nếu câu trả lời là không thì tôi sẽ phải làm gì?

 

Qủa thật khi ly hôn, tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ. Nói công bằng thì anh là một người khá tốt, chỉ có điều vẫn còn ham chơi và đặc biệt là quá nghe lời mẹ. Sau nhiều lần mâu thuẫn với mẹ chồng cũ, tôi tự thấy mình không thể tiếp tục cuộc hôn nhân ấy. Vì thế, tôi đã chủ động nói lời chia tay.

Ngày tái hôn, chồng cũ dẫn con riêng đến lễ cưới, vừa lấy được mic, anh nói một điều khiến cả hội hôn nghẹn ngào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày chúng tôi ra tòa, con trai tôi mới tròn 2 tuổi. Thằng bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bố mẹ. Nhưng tôi vẫn phải quy ước với chồng cũ, rằng dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm với con.

Sau ly hôn, tôi tạo điều kiện cho con được gặp bố và ông bà nội. Vì thế, con tôi vẫn rất vui vẻ và gần gũi với bên nội. Còn tôi và chồng cũ cũng nhờ thế mà giữ được mối quan hệ bạn bè.

Hôm nay là ngày tôi tái hôn. Lúc đầu, tôi định để con mình cùng lên sân khấu với mẹ. Nhưng chồng cũ của tôi nói anh muốn tạo một điều bất ngờ nên sẽ dẫn con đến sau. Khi hôn lễ đang tổ chức, MC bỗng nhiên giới thiệu chồng cũ và con tôi sẽ lên sân khấu tặng quà.

Ngày tái hôn, chồng cũ dẫn con riêng đến lễ cưới, vừa lấy được mic, anh nói một điều khiến cả hội hôn nghẹn ngào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người phía dưới đều ngạc nhiên, vì trước đây chưa có một tiền lệ nào như vậy. Cầm mic trên tay, chồng cũ của tôi run run nói: “Hôm nay là ngày mẹ của con trai tôi kết hôn. Tôi muốn gửi lời chúc đến cô ấy. Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Chúc em mãi mãi vui vẻ như thế này”.

Sau đó, anh quay sang nói với chồng tôi: “Từ hôm nay, con tôi cũng chính là con anh. Hãy đối xử, dạy dỗ thằng bé như con ruột của mình”. Nghe xong, mọi người phía dưới vỗ tay rần rần. Còn tôi thì không khỏi xúc động.

 

Tối nay chồng tôi nói, anh rất phục cách sống của tôi. Bởi lẽ đã ly hôn mà vẫn được chồng cũ tôn trọng. Thật ra tôi thấy tôi không phải người khéo léo. Chỉ là tôi biết, nắm được thì buông được. Cái gì đã thuộc về mình thì giữ, còn không thuộc về mình, nên buông bỏ sớm để thoải mái đôi bên. Hôm nay tôi được chồng cũ chúc phúc, sau này khi anh lấy vợ, tôi cũng sẽ chúc phúc cho anh như vậy. Chúng tôi bây giờ, chính là mối quan hệ bạn bè không tư lợi, thế đấy.

 

 

Mê muội bởi sếp giàu có, không ngờ lúc trở về nhà thấy chồng lao ra ôm đứa con trước xe, vợ bàng hoàng xé đơn ly hôn

Mê muội bởi sếp giàu có, không ngờ lúc trở về nhà thấy chồng lao ra ôm đứa con trước xe, vợ bàng hoàng xé đơn ly hôn

Tôi hối hận ngay sau đó vì đã hiểu thấu tất cả. Những giá trị thật lại nằm ở tình thương. Và tôi sẽ cố giữ gia đình mình được trọn vẹn nhất có thể.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 1 giờ 12 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 2 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng