Lỡ gặp ngay nhân tình của chồng ở rạp chiếu phim, vợ chỉ 'ra tay' nhẹ như lông hồng khiến cả chồng với bồ sợ tới già

Cô vợ ấy kể: "Căm lắm các tỷ muội ạ, đúng là trần đời không thể tin được miệng lưỡi đàn ông, hót thì hay như chim, chứ thực tế thì bội bạc lắm.

Đi xem phim gặp ngay chồng với người tình đang ôm ấp nhau giữa chốn đông người hẳn không phải người vợ nào cũng giữ được bình tĩnh. Hầu hết ai rơi vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ "nổi điên" lao vào xử cả đôi cho "tanh bành". Song cô vợ trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây lại có cách đánh ghen vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng mà vẫn hiểm khiến hội chị em theo dõi hả hê vô cùng.

Tính tới thời điểm này em với lão cưới được gần 6 năm, cũng gọi là vượt qua được giai đoạn 'vỡ mộng hôn nhân'. Nói chung em cũng không thuộc dạng lãng mạn mộng mơ gì. Trong cuộc sống hôn nhân em không đòi hỏi chồng phải hoàn hảo bởi em hiểu ai thì cũng có những ưu khuyết điểm riêng, quan trọng là phải nhìn vào mặt tốt của nhau mà sống.

Lão nhà em tính tình không được chỉn chu, tâm lý lắm nhưng cơ bản sống có trách nhiệm biết chăm lo kinh tế gia đình. Nghĩ thế nên em luôn hài lòng và chuyên tâm chăm lo cho tổ tấm.

Có điều dạo gần đây em để ý thấy lão cứ đi tít mít tối ngày chẳng mấy khi dành thời gian cho vợ con. Dạo trước bận mấy thì bận, kiểu gì cuối tuần lão cũng đưa vợ con đi chơi đây đó trong thành phố nhưng mấy tháng nay lão đi cả thứ 7, chủ nhật luôn. Em thắc mắc thì lão bảo cuối năm bận việc.

Hôm qua cũng thế, được ngày chủ nhật em rủ chồng đưa con đi khu vui chơi. Thế mà vợ vừa mới nói đã lắc đầu bảo không được, phải đi gặp khách hàng quan trọng. Nói rồi lão lên xe đi luôn. Ở nhà buồn quá, máu xem phim của em nổi lên vậy là em bắt taxi đưa con tới rạp xem. Ai ngờ vừa đứng xếp hàng đợi vé em đã tối mắt thấy lão đang ôm 1 con bé trẻ hơn em khoảng 3, 4 tuổi đứng đợi mua vé cách em chỉ vài mét.

Nói thật, ai từng rơi vào hoàn cảnh như em mới hiểu được cái cảm giác của em lúc bấy giờ. Căm lắm các chị ạ, chỉ muốn lao tới cho chúng nó một trận. Nhưng tay còn vướng bế con, nghĩ giờ mà làm ầm ĩ thì vừa dại mặt mình, lại ảnh hưởng tới tâm lý của con. Đấy là còn chưa kể có khi mình chạy lại đánh ghen, nó đang sĩ gái nó lại đánh mình bảo vệ nhân tình thì toi.

Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ đi nghĩ lại, em chẳng dại mà đánh ghen bằng tay chân cho hại sức. Còn đang băn khoăn chưa biết xử lý kiểu gì thì đúng lúc nhìn thấy hàng bỏng ngô với nước ngọt. Vậy là em mua 1 bịch lớn cùng 2 lon nước ngọt rồi ra chỗ lão bảo: 'Vị khách quan trọng mà anh phải tiếp riêng ngày chủ nhật đây sao? Công ty anh đúng là biết chiều khách, còn dẫn khách đi xem phim nữa cơ đấy. Mà xem phim là phải có bỏng với nước ngọt uống mới đỡ chán. Cầm lấy, em mua cho 2 người đấy'.

Vừa đưa túi bỏng em giật tấm vé trên tay lão nhìn rồi cười: 'Ô, ghế của anh với cô ấy cũng gần ghế 2 mẹ con em. Trùng hợp thật, mà đối tác làm ăn ai lại dẫn nhau đi xem phim trẻ con thế kia. Vậy để em trợ giúp anh tiếp khách luôn nhé'.

Nói rồi em đanh mặt liếc sang con bồ lão nhìn không chớp mắt. Lão bất ngờ thấy vợ mà sợ tái mặt luôn. Con kia cũng sợ không kém, mặt mũi chuyển từ đỏ gay sang tím bầm.

Đúng lúc đến giờ chiếu phim, em bế luôn con vào. Lão vẫn đơ người đứng bên con đó. Em ngoái lại giục: 'Sao, anh không dẫn khách hàng của anh vào đi còn đứng đó làm gì nữa?'.

Thế là em đi thẳng. Mẹ con em vào ngồi yên vị rồi thì lão vào, không thấy bồ của chồng đâu. Cái ghế cạnh em trống chỗ lão xin đổi chỗ mò lên ngồi. Cả tập phim lão có nhìn màn hình tí nào, cứ ngồi nhìn vợ, miệng định lẩm bẩm nói, em lại xua tay bảo để im cho em xem, không mất trật tự.

Nói thật, lúc ấy em cũng còn lòng dạ đâu mà xem cơ chứ. Mắt nhìn màn hình chứ ruột gan thì lộn lên tận cổ. Có điều em phải giày vò, tạo 'độ căng' cho lão.

Hôm ấy về, lão van xin giải thích các kiểu rằng chỉ là mới quen, chơi bời một chút chứ chưa vượt quá giới hạn với con bé đó, mà em tin sao nổi. Em quyết định sẽ ly thân để dằn mặt lão. Em bảo để em suy nghĩ, nếu còn vớ vẩn nữa chắc chắn em ly hôn vì ngay từ ngày mới cưới em đã bảo rồi, nghèo đói em chịu được chứ chồng chung vợ chạ nhất quyết không".

Theo dõi hết câu chuyện của cô vợ, cư dân mạng không ngớt lời khen cô bình tĩnh, tỉnh táo khi lựa chọn không đánh ghen ầm ĩ trước mặt con nhỏ. Bởi nhiều khi giật tóc tát tai đâu chắc đã giải quyết được vấn đề thậm chí còn phản tác dụng nếu gặp phải gã chồng vũ phu, không biết suy nghĩ.

Ngoài ra cư dân mạng cũng khuyên cô nên suy nghĩ thấu đáo, nếu anh chồng kia thực sự đã hối lỗi thì cô cũng nên mở lòng cho anh cơ hội làm lại, bằng không cứ nhẹ lòng mà buông không việc gì phải đau khổ.