Lén lút hú hí cặp kè với cô hotgirl xinh đẹp quyến rũ, đang lúc vui vẻ, tôi giật bắn mình khi nghe được âm thanh như sắp nổ tung từ nơi này...

Tâm sự 04/11/2023 05:35

Cứ tưởng cuộc du hí bên bồ sẽ thành công mỹ mãn ai ngờ tối hôm đó Tùng đòi bồ phục vụ nhanh trước khi đi chơi thi sự cố hi hữu xảy ra.

Vợ chồng Tùng và Hạnh kết hôn đến nay đã được gần 3 năm, đời sống hôn nhân vợ chồng khá là mặn nồng. Tùng là giám đốc một công ty lớn nên kinh tế không có gì phải bận tâm, cũng vì thế mà Hạnh quyết định ở nhà nội trợ chăm lo cho gia đình. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ tổ ấm của Tùng, vậy nhưng kể từ khi sinh đứa con đầu lòng thì cơ thể Hạnh xập xệ thấy rõ. Khuôn ngực n.óng b.ỏng bây giờ xệ dài không khác gì hai quả mướp, vì không muốn vợ buồn và tủi thân nên Tùng vẫn cố giả vờ khen vợ vẫn đẹp vẫn inh..nhưng thực chất bên trong thì anh ngán ngẩm vô cùng.

Và rồi điều gì đến cũng đến Tùng cặp kè với Lan thư ký nổi tiếng là hotgirl của cả công ty, tất nhiên là với cái mác giàu có lại là sếp tổng nên chẳng có cô gái dại khờ nào lại không đ.âm đầu lao vào theo. Tùng muốn ngoại tình những anh lại không muốn mất đi hạnh phúc gia đình chính vì thế mà trước khi ” nuôi ” bồ thì anh nói rõ với Lan phải lén lút gặp gỡ không được để mọi người biết. Tất nhiên là Lan cũng muốn điều đó vì cô ta đến với Tùng chỉ cần tiền và thứ cô ta cho lại Tùng chính là tình.

Lén lút hú hí cặp kè với cô hotgirl xinh đẹp quyến rũ, đang lúc vui vẻ, tôi giật bắn mình khi nghe được âm thanh như sắp nổ tung từ nơi này... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sợ vợ phát hiện ra thì không còn được đi chơi bời bên ngoài nữa nên những lúc hú hí với bồ xong Tùng vẫn đủ sức để chiều vợ vì anh biết nếu mình trốn tránh thì thể nào vợ cũng nghi ngờ. Lâu nay Tùng được biết các ông chồng khi gái gú bên ngoài thường bỏ bê vợ nên mới bị phát hiện quả tang, nhưng với Tùng thì không đời nào anh dẻo mỏ và thề thốt đủ thứ khiến Hạnh chẳng có chút cảnh giác nào. Mặt khác suốt ngày bận bịu con nhỏ nên cô cũng không muốn mệt đầu suy nghĩ vẫn vơ.

Vợ bận bịu như vậy thì đối với Tùng càng có lợi vì nhiều đêm du hí với bồ mấy hiệp mới chịu về mà khi đến nhà vơ cũng ôm con ngủ say tý bỉ chẳng biết gì nữa. Chưa bao giờ Tùng cảm thấy cuộc sống của mình lại sung sướng đến như vậy…vừa có cả bồ cả vợ thì còn gì sung sướng hơn nữa cơ chứ. Nói là vợ không phát hiện ra nhưng Tùng vẫn cứ đề phòng cho chắc vì ở đời đâu ai biết được sự việc gì sẽ xảy ra, một phút lơ là sẽ dấn đến kết quả khôn lường. Muốn thử cảm giác cùng bồ thoải mái du hí nên Tùng quyết định nói dối vợ đi công tác 7 ngày.

Lén lút hú hí cặp kè với cô hotgirl xinh đẹp quyến rũ, đang lúc vui vẻ, tôi giật bắn mình khi nghe được âm thanh như sắp nổ tung từ nơi này... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Vì công việc nên anh mới phải đi…chứ anh không hề muốn xa mẹ con em một tý nào. Em ở nhà phải chăm sóc bản thân và con thật tốt đấy. Đợi anh về rồi anh bù đắp cho.

- Nhưng sao lần công tác này anh đi lâu thế, mọi lần chỉ có 1 2 ngày thôi mà.

- Bây giờ công ty anh có dự án lớn nên phải đi khảo sát thật kỹ…việc kinh doanh không thể nói chơi được.

Thấy vợ không hỏi xoáy gì thêm nên Tùng biết rõ là kế hoạch của mình đã thành công, hí hửng gọi cho bồ xếp quần áo và lên đường đi du lịch. Tùng tự nhủ sẽ phải tận hưởng từng giây từng phút trọn vẹn bên cô bồ của mình. Dù không phải mới cặp kè lần đầu hay chưa đưa được Lan lên giường…nhưng cứ mỗi lần ngắm nhìn bộ váy sát k.hoe b.ody của bồ là Tùng lại nóng ran hết cả người. Cứ tưởng cuộc du hí bên bồ sẽ thành công mỹ mãn ai ngờ tối hôm đó Tùng đòi bồ phục vụ nhanh trước khi đi chơi thi sự cố hi hữu xảy ra.

Lén lút hú hí cặp kè với cô hotgirl xinh đẹp quyến rũ, đang lúc vui vẻ, tôi giật bắn mình khi nghe được âm thanh như sắp nổ tung từ nơi này... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bình thường Tùng nhẹ nhàng lúc đưa bồ lên giường vậy nhưng chẳng hiểu sao tối hôm đó anh lại vồ vập điên cuồng, mặc cho cô bồ trẻ la hét nhưng Tùng vẫn không chịu dừng lại. Để đến lúc đang cao trào thì bỗng dưng Tùng giật nẩy cả người nghe thứ âm thanh như sắp nổ phát ra từ khuôn ngực n.óng b.ỏng.

- Vậy ra…ngực em…ngực em là hàng giả sao?

Thấy bồ nói vậy Tùng hốt hoảng mặc lại quần áo vì anh sợ đến run lẩy bẩy, anh cũng đọc nhiều vụ bơm ngực rồi phát nổ trông rất kinh khủng. Chính vì thế mà dù mới 2 ngày nhưng Tùng cũng đành giả vờ báo ốm đòi về sớm, có lẽ cũng từ sự việc này mà Tùng sẽ yêu thương vợ con hơn. Chứ ham n.gực k.hủng thì có ngày khủng hoảng lúc nào không hay biết.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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